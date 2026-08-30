Три условия, чтобы получить пенсию по старости: Начался новый период

Вы всю жизнь работали, платили налоги, верили, что государство позаботится о вас на заслуженном отдыхе. Пришло время оформлять пенсию — а вам отказывают. «Не хватает стажа», «мало баллов», «не тот возраст». Вы в шоке: «Как так? Я же работал!»
А вышло, скорее всего, так.
Потому что пенсия в 2026 году — это не автомат, который выдаёт деньги каждому, кто достиг определённого возраста. Это трёхкомпонентная система, и если хотя бы один элемент не работает — пенсии не будет.
В 2026 году в России завершаются изменения в пенсионной системе, которыми предусмотрено поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. С 2028 года пенсионный возраст окончательно закрепится на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. А пока — переходный период. И в нём легко запутаться.
В этой статье — три условия, которые нужно выполнить, чтобы получить страховую пенсию по старости в 2026 году. И главное — что делать, если вы не дотягиваете до одного из них.
Условие №1: Возраст — 64 года для мужчин, 59 лет для женщин
В 2026 году общеустановленный пенсионный возраст для выхода на страховую пенсию по старости на общих основаниях составляет 64 года для мужчин и 59 лет для женщин.
Кто именно выходит на пенсию в 2026 году:
Мужчины 1962 года рождения — в возрасте 64 лет
Женщины 1967 года рождения — в возрасте 59 лет
С 2028 года пенсионный возраст станет окончательным: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Таким образом, 2026 год — предпоследний год переходного периода.
Но есть важный нюанс: для отдельных категорий граждан предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию:
Граждане с длительным стажем — женщины с 37 годами стажа, мужчины с 42 годами
Многодетные матери
Один из родителей инвалида с детства
Работники вредных и опасных производств — шахтёры, металлурги, железнодорожники и другие
Медики и педагоги — при наличии специального стажа 25–30 лет
Творческие работники
Условие №2: Страховой стаж — не менее 15 лет
Второе обязательное условие — минимальный страховой стаж. В 2026 году он составляет 15 лет.
Что такое страховой стаж?
Это периоды работы, за которые работодатель уплачивал страховые взносы в Социальный фонд. Но не только. В стаж включаются и нестраховые периоды:
Служба в армии по призыву
Уход за ребёнком до полутора лет
Уход за инвалидом I группы
Уход за престарелым старше 80 лет
Периоды получения пособия по безработице
Важное нововведение 2026 года: снят лимит на включение периодов ухода за детьми в страховой стаж. Теперь каждый период ухода за ребёнком до полутора лет засчитывается в полном объёме, а при рождении двойни или тройни эти интервалы суммируются без ограничений.
Условие №3: Пенсионные баллы (ИПК) — не менее 30
Третье условие — индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), он же пенсионные баллы. В 2026 году минимальное количество составляет 30 баллов.
Как начисляются баллы:
За каждый год работы с официальной зарплаты начисляются баллы. Чем выше зарплата — тем больше баллов.
В 2026 году можно получить не более 10 пенсионных баллов за один календарный год.
За нестраховые периоды тоже начисляются баллы: например, за год ухода за первым ребёнком до полутора лет — 1,8 балла, за вторым — 3,6, за третьим или последующим — 5,4 балла.
Что будет, если баллов не хватает?
Если к пенсионному возрасту ИПК меньше 30, пенсии не будет. В этом случае вам могут назначить только социальную пенсию, но на 5 лет позже — мужчинам с 69 лет, женщинам с 64 лет.
Как рассчитывается размер пенсии
Если все три условия выполнены, пенсия рассчитывается по формуле:
Страховая пенсия = Фиксированная выплата + (ИПК × Стоимость одного балла)
В 2026 году:
Фиксированная выплата — 9 584,69 рубля
Стоимость одного ИПК — 156,76 рубля
Пример: если у вас 30 баллов (минимум), пенсия составит: 9 584,69 + (30 × 156,76) = 9 584,69 + 4 702,80 = 14 287,49 рубля.
Если у вас 50 баллов: 9 584,69 + (50 × 156,76) = 9 584,69 + 7 838 = 17 422,69 рубля.
Чем больше баллов — тем выше пенсия.
Таблица: три условия для получения страховой пенсии в 2026 году
Что делать, если вы не дотягиваете до условий
Если не хватает стажа
Проверьте, все ли периоды работы учтены в вашем лицевом счёте. Закажите выписку на «Госуслугах».
Проверьте нестраховые периоды: служба в армии, уход за детьми до 1,5 лет, уход за пожилыми — всё это даёт стаж.
Если какой-то период не отражён — подайте заявление в Социальный фонд с подтверждающими документами.
Если не хватает баллов
Убедитесь, что ваша зарплата была официальной — баллы начисляются только с «белой» зарплаты.
Проверьте, все ли нестраховые периоды учтены — за них тоже дают баллы.
Если вы самозанятый и не платили добровольные взносы — стаж и баллы не начислялись. Можно начать платить сейчас, но это не поможет «задним числом».
Если не хватает и того, и другого
Единственный выход — социальная пенсия. Но она назначается на 5 лет позже: мужчинам с 69 лет, женщинам с 64 лет. Её размер значительно ниже страховой — в 2026 году базовая социальная пенсия по старости составляет 9 424 рубля.
Как проверить свои пенсионные права прямо сейчас
Главная защита от ошибки — собственная проверка данных до дня обращения за пенсией.
Шаг 1. Запросите выписку из лицевого счёта.
Сделайте это через «Госуслуги» или личный кабинет Социального фонда.
Шаг 2. Сравните с трудовой книжкой.
Каждый период работы, указанный в трудовой книжке, должен быть отражён в выписке. Если видите «дыры» — годы, которые есть в трудовой, но отсутствуют в выписке, — действуйте.
Шаг 3. Проверьте все нестраховые периоды.
Служба в армии, уход за детьми, уход за пожилыми — они должны быть учтены.
Шаг 4. При обнаружении ошибок — подайте заявление о корректировке.
Обратитесь в клиентскую службу СФР или МФЦ с заявлением и подтверждающими документами.
Шаг 5. За полтора-два года до пенсии — пройдите заблаговременную проверку.
Обратитесь в Социальный фонд для заблаговременной проверки документов. Это позволит выявить и исправить ошибки до того, как вы подадите заявление на пенсию.
Заключение
2026 год — предпоследний год переходного периода пенсионной реформы. С 2028 года пенсионный возраст станет окончательным: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Три условия, которые нужно выполнить для получения страховой пенсии:
Возраст — 64 года для мужчин, 59 лет для женщин.
Страховой стаж — не менее 15 лет.
Пенсионные баллы (ИПК) — не менее 30.
Все три условия должны соблюдаться одновременно. Если хотя бы одно не выполнено — страховой пенсии не будет. Только социальная — на 5 лет позже.
Главные выводы:
Пенсионный возраст в 2026 году — 64 года для мужчин, 59 лет для женщин. В 2026 году на пенсию выходят мужчины 1962 г.р. и женщины 1967 г.р.
Минимальный страховой стаж — 15 лет. В стаж включаются не только периоды работы, но и нестраховые периоды: армия, уход за детьми, уход за пожилыми.
Минимальное количество пенсионных баллов — 30. Если баллов меньше — пенсии не будет.
Нововведение 2026 года — снят лимит на включение периодов ухода за детьми в страховой стаж. Теперь каждый период ухода за ребёнком до полутора лет засчитывается полностью.
Проверьте свои данные прямо сейчас. Закажите выписку из лицевого счёта на «Госуслугах» и сравните с трудовой книжкой. Если есть ошибки — исправляйте их до обращения за пенсией.
Что делать прямо сейчас:
Зайдите на «Госуслуги» и проверьте свой лицевой счёт.
Сравните свой возраст, стаж и количество баллов с тремя условиями.
Если чего-то не хватает — начинайте действовать: проверяйте стаж, собирайте документы, обращайтесь в Социальный фонд.
И помните главное: ваша пенсия — это не «подарок от государства». Это результат вашего труда и страховых отчислений. И чем раньше вы начнёте проверять свои пенсионные права, тем выше будет ваш ежемесячный доход на заслуженном отдыхе.
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P.S. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра Социального фонда по телефону 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный. Не откладывайте проверку на завтра — ваша пенсия ждёт вас уже сегодня.
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