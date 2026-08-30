Три условия, чтобы получить пенсию по старости: Начался новый период

Вы всю жизнь работали, платили налоги, верили, что государство позаботится о вас на заслуженном отдыхе. Пришло время оформлять пенсию — а вам отказывают. «Не хватает стажа», «мало баллов», «не тот возраст». Вы в шоке: «Как так? Я же работал!»

А вышло, скорее всего, так.

Потому что пенсия в 2026 году — это не автомат, который выдаёт деньги каждому, кто достиг определённого возраста. Это трёхкомпонентная система, и если хотя бы один элемент не работает — пенсии не будет.

В 2026 году в России завершаются изменения в пенсионной системе, которыми предусмотрено поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. С 2028 года пенсионный возраст окончательно закрепится на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. А пока — переходный период. И в нём легко запутаться.

В этой статье — три условия, которые нужно выполнить, чтобы получить страховую пенсию по старости в 2026 году. И главное — что делать, если вы не дотягиваете до одного из них.