Как восстановить советский стаж для увеличения пенсии

Вы вышли на пенсию, а сумма оказалась меньше, чем вы рассчитывали. Вы работали в советское время, но эти годы как будто «испарились» — их нет в выписке из лицевого счёта. Вы думаете: «Ну что ж, прошло столько лет, уже ничего не вернуть».

А вот и нет.

В 2026 году у вас есть реальный шанс увеличить пенсию, восстановив неучтённый советский стаж. По данным экспертов, прибавка может составлять от 1 до 3 тысяч рублей в месяц, а в отдельных случаях — до 5 тысяч и более.

Почему же стаж «теряется»? Как его найти и как заставить Социальный фонд пересчитать пенсию? Разбираемся.