Уход за пожилыми и инвалидами: СФР пояснил, как учтет стаж для расчета пенсии сейчас и с 2027 года

Вы ухаживаете за пожилым родителем старше 80 лет. Или за родственником с инвалидностью I группы. Вы не работаете, посвящаете себя заботе о близком человеке. А в это время государство копит вам пенсию. За каждый год такого ухода начисляется 1,8 пенсионных балла и один год страхового стажа.

Вы ухаживаете за пожилым родителем старше 80 лет. Или за родственником с инвалидностью I группы. Вы не работаете, посвящаете себя заботе о близком человеке. А в это время государство копит вам пенсию. За каждый год такого ухода начисляется 1,8 пенсионных балла и один год страхового стажа.

Но с 1 января 2027 года правила игры кардинально меняются. И если вы не знаете новых требований, можете потерять годы стажа и тысячи рублей будущей пенсии. Хорошая новость: у вас есть время до конца 2027 года, чтобы зафиксировать всё, что уже сделали. Плохая: после 1 января 2028 года подтвердить уход за прошлые периоды будет невозможно.

В этой статье — всё, что нужно знать об учёте стажа за уход за пожилыми и инвалидами: как это работает сейчас, что изменится с 2027 года и почему нельзя откладывать оформление на потом.

📌 Что такое «стаж за уход» и кому он положен

Если неработающий трудоспособный гражданин осуществляет уход за:

лицом старше 80 лет ;

инвалидом I группы (любого возраста);

ребёнком-инвалидом,

то этот период засчитывается в страховой стаж ухаживающего.

За каждый полный календарный год такого ухода начисляется:

1 год страхового стажа ;

1,8 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК).

Эти баллы и стаж напрямую влияют на размер вашей будущей пенсии.

Важное условие: чтобы периоды ухода были учтены, ухаживающий должен иметь хотя бы один день официальной работы до или после ухода. То есть если вы никогда не работали официально, один только уход стажа не даст.

📋 Как работает учёт стажа за уход прямо сейчас (в 2026 году)

До конца 2026 года действуют старые правила.

Что нужно сделать, чтобы зафиксировать уход:

Подать заявление в СФР — лично в клиентской службе, в МФЦ или через портал «Госуслуги». Если нетрудоспособный человек проживает отдельно, потребуется его письменное подтверждение факта ухода. Заявление можно подать как во время ухода, так и после его завершения.

Главный плюс текущего порядка: вы можете оформить уход «задним числом» — даже если вы уже перестали ухаживать, но не успели подать заявление, это ещё можно сделать.

⚠️ Что меняется с 1 января 2027 года: новые правила

С 1 января 2027 года вступают в силу изменения, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2026 года № 665. Правила учёта стажа за уход становятся строже.

Изменение №1: Заявление подаётся ДО начала ухода

Раньше можно было подать заявление после того, как уход уже завершился. С 2027 года — только до начала ухода.

Что это значит: если вы не подали заявление заранее, этот период ухода не засчитают в стаж.

Изменение №2: Согласие подопечного — всегда

Сейчас письменное согласие человека, за которым ухаживают, требуется только при раздельном проживании. С 2027 года — независимо от того, живёте вы вместе или отдельно.

Изменение №3: Ежегодное подтверждение

Чтобы стаж учитывался непрерывно, факт ухода нужно будет подтверждать каждый год. Заявление о продолжении ухода подаётся до истечения 12 месяцев с даты подачи предыдущего заявления. Если пропустите срок — стаж за этот год не засчитают.

Изменение №4: Уведомление о прекращении ухода — в 5-дневный срок

Если вы перестали ухаживать (например, устроились на работу или подопечный умер), вы обязаны уведомить СФР в течение 5 рабочих дней. Иначе накопленный стаж и баллы могут быть аннулированы.

📊 Таблица: старые правила vs новые правила (с 2027 года)

⏰ Самый важный срок: успеть до 1 января 2028 года

Для тех, кто уже ухаживает или ухаживал до 2027 года, предусмотрен переходный период.

Ключевая дата: 1 января 2028 года.

Если вы осуществляли уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или лицом старше 80 лет до 1 января 2027 года, и ещё не подали заявление, у вас есть время до 1 января 2028 года, чтобы обратиться в СФР и зафиксировать этот период.

После 1 января 2028 года подтвердить периоды ухода, которые были до 2027 года, будет невозможно.

Исключение: те, кто получает ежемесячные выплаты по уходу за инвалидом с детства I группы или за ребёнком-инвалидом, могут не подавать отдельные заявления — периоды устанавливаются автоматически.

🔍 Как проверить, засчитан ли ваш уход в стаж

Проверить учтённые периоды ухода можно в личном кабинете на портале «Госуслуг». Там отражены все сведения вашего индивидуального лицевого счёта — стаж и накопленные пенсионные баллы.

Если вы видите, что какие-то периоды ухода не учтены, не откладывайте. У вас есть время до конца 2027 года, чтобы подать заявление и исправить ситуацию.

📞 Куда обращаться за консультацией

Если у вас остались вопросы:

Единый контакт-центр СФР — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный)

Портал «Госуслуги» — gosuslugi.ru

Клиентская служба СФР — по месту жительства

МФЦ — по месту жительства

Бесплатная консультация юриста

🧾 Заключение

Уход за пожилыми и инвалидами — это не только труд, но и ваше пенсионное будущее.

Пока вы заботитесь о близком человеке, государство копит вам стаж и пенсионные баллы. За каждый год ухода — 1,8 ИПК и один год стажа. Но с 1 января 2027 года правила становятся строже: заявление нужно будет подавать до начала ухода, а не после, подтверждать уход ежегодно и получать согласие подопечного всегда.

Самое важное: если вы уже ухаживали за нетрудоспособным человеком, но не оформили этот период, у вас есть время до 1 января 2028 года. После этой даты подтвердить уход за прошлые годы будет невозможно.

Главные выводы:

За год ухода начисляется 1 год стажа и 1,8 ИПК. Сейчас заявление можно подать после ухода. С 2027 года заявление нужно подавать ДО начала ухода. С 2027 года уход нужно подтверждать ежегодно. До 1 января 2028 года можно зафиксировать уход за прошлые периоды. После 1 января 2028 года подтвердить периоды ухода до 2027 года будет нельзя.

Что делать прямо сейчас:

Проверьте в личном кабинете на «Госуслугах», учтены ли уже ваши периоды ухода.

Если вы ухаживали, но не подавали заявление — не откладывайте . У вас есть время до конца 2027 года.

Если вы только планируете уход — с 2027 года подавайте заявление до начала ухода, а не после.

Если вы перестали ухаживать — уведомите СФР в течение 5 рабочих дней.

И помните главное: ваши годы ухода — это не просто «потерянное время» для карьеры. Это ваши пенсионные баллы и стаж, которые государство обязано засчитать. Но только если вы о них заявите. И чем раньше — тем лучше.

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P.S. Если вы знаете людей, которые ухаживают за пожилыми родственниками или инвалидами, — предупредите их. Один пропущенный срок может стоить им лет стажа и тысяч рублей пенсии. Ваше предупреждение может стать для них реальной помощью.