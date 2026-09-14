Военные пенсионеры, готовьтесь: с 1 октября ваша пенсия вырастет на 4% — но не все ее почувствуют, и вот почему

Вы служили. Вы ушли на пенсию по выслуге. Вы привыкли, что каждый год осенью приходит прибавка. Но в 2026 году индексация будет особенной: оклады действующих военнослужащих и силовиков вырастут на 4%. А вместе с ними — и ваша пенсия. Звучит просто. Но за этой цифрой скрываются нюансы, о которых молчат в военкоматах.

Вы служили. Вы ушли на пенсию по выслуге. Вы привыкли, что каждый год осенью приходит прибавка. Но в 2026 году индексация будет особенной: оклады действующих военнослужащих и силовиков вырастут на 4%. А вместе с ними — и ваша пенсия. Звучит просто. Но за этой цифрой скрываются нюансы, о которых молчат в военкоматах. Кто-то получит больше, чем ожидал. Кто-то — меньше. А кто-то вообще останется ни с чем. Разбираемся, кому и сколько прибавят с 1 октября 2026 года и как не потерять свои деньги.

Что произошло: официальное заявление

9 сентября 2026 года депутат Госдумы от КПРФ, заместитель председателя комитета по контролю Георгий Камнев сообщил ТАСС: с 1 октября 2026 года оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств будут проиндексированы на 4%. На такой же процент вырастут пенсии военных пенсионеров.

«Размер октябрьской индексации в 2026 году составит 4% и коснется военнослужащих и сотрудников силовых ведомств — то есть Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, таможенной службы и Государственной противопожарной службы», — заявил Камнев.

Это плановая мера. Она проводится ежегодно и затрагивает миллионы людей: действующих военных, сотрудников правоохранительных органов и тех, кто уже на пенсии. Но многие воспринимают её как простую прибавку — и ошибаются. Потому что индексация окладов — это только начало цепочки. И конечный результат зависит от множества факторов.

Кто именно получит прибавку

Индексация касается двух больших категорий.

Первая категория — действующие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств. К ним относятся:

военнослужащие Вооружённых Сил РФ;

сотрудники МВД;

сотрудники Росгвардии;

сотрудники ФСБ;

сотрудники ФСИН;

сотрудники таможенной службы;

сотрудники Государственной противопожарной службы.

У всех у них с 1 октября 2026 года оклады по воинским должностям и по воинским званиям (или специальным званиям) вырастут на 4%. Это касается как рядового, так и начальствующего состава.

Вторая категория — военные пенсионеры. Это граждане, уволенные с военной службы или из правоохранительных органов, которые получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности. Их пенсии напрямую зависят от окладов действующих военнослужащих. Поэтому когда оклады растут, пенсии тоже увеличиваются.

Однако здесь есть важный нюанс: индексация пенсий военным пенсионерам происходит не автоматически в том же размере, что и оклады. Пенсия рассчитывается исходя из нескольких составляющих, и итоговая прибавка может быть меньше 4%. Об этом — ниже.

Как считается военная пенсия и почему 4% — не всегда 4%

Военная пенсия по выслуге лет рассчитывается по формуле:

Пенсия = (оклад по должности + оклад по званию + надбавка за выслугу лет) × понижающий коэффициент × процент за выслугу.

Ключевые элементы:

Оклады по должности и званию — это те самые суммы, которые индексируются на 4% с 1 октября.

Надбавка за выслугу лет — зависит от стажа: от 10% до 40% окладов.

Понижающий коэффициент — с 1 января 2026 года он составляет 89,83% (то есть пенсия выплачивается не в полном размере, а с учётом этого коэффициента).

Процент за выслугу — при 20 годах выслуги составляет 50%, за каждый год свыше — плюс 3%, но не более 85%.

Когда оклады индексируются на 4%, это означает, что их номинальная сумма растёт. Соответственно, растёт и база для расчёта пенсии. Но итоговая прибавка может быть меньше 4%, если понижающий коэффициент не меняется или если надбавка за выслугу лет не пересчитывается автоматически.

На практике индексация окладов приводит к перерасчёту пенсий в сторону увеличения. Однако точный процент прибавки зависит от конкретных параметров: должности, звания, выслуги, надбавок. В среднем пенсии военных пенсионеров увеличиваются на 3–4%, но у некоторых категорий прибавка может быть меньше.

Таблица: кто и что получит с 1 октября 2026 года

Почему не все военные пенсионеры почувствуют прибавку

Есть несколько ситуаций, когда прибавка может быть незаметной или отсутствовать вовсе.

Ситуация первая: маленькая пенсия и социальная доплата. Если ваша военная пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, вы получаете социальную доплату. Когда пенсия увеличивается на несколько сотен рублей, доплата уменьшается на ту же сумму. В итоге общая сумма выплаты остаётся прежней. Вы не чувствуете прибавку, потому что её «съедает» перерасчёт доплаты.

Ситуация вторая: понижающий коэффициент. С 1 января 2026 года понижающий коэффициент составляет 89,83%. Он не индексируется автоматически вместе с окладами. Если коэффициент останется прежним, то прибавка будет чуть меньше 4%. Если его повысят — прибавка будет больше. Но пока официальных заявлений о повышении коэффициента не было.

Ситуация третья: надбавки и дополнительные выплаты. Некоторые надбавки (например, за особые условия службы, за работу с секретными материалами) рассчитываются в процентах от окладов. Они тоже вырастут. Но если надбавка фиксированная, она не изменится. В результате общая сумма пенсии увеличится неравномерно.

Ситуация четвёртая: увольнение после 1 октября. Если вы уволились до 1 октября 2026 года, ваша пенсия будет пересчитана с учётом новых окладов. Если вы увольняетесь после этой даты, пенсия сразу назначается с учётом проиндексированных окладов. Разницы в итоговой сумме нет, но момент перерасчёта может сдвинуться.

Что это значит для действующих военных

Для тех, кто продолжает службу, индексация на 4% — это прямая прибавка к денежному довольствию. Оклады по должности и званию вырастут, а вместе с ними — и все надбавки, которые от них зависят. Это коснётся и премий, и материальной помощи, и других выплат.

Однако важно понимать: 4% — это официальный уровень индексации. Реальная покупательная способность зависит от инфляции. Если цены вырастут больше чем на 4%, прибавка не компенсирует рост стоимости жизни. Но это уже вопрос макроэкономики, а не закона.

Что это значит для военных пенсионеров

Для военных пенсионеров индексация окладов — это сигнал: пенсия вырастет. Но не ждите, что сумма увеличится ровно на 4%. Она может вырасти на 3%, на 3,5% или на 4,2% — в зависимости от вашей выслуги, звания, должности и надбавок.

Проверить, как изменится ваша пенсия, можно через военкомат или Социальный фонд. Там же можно уточнить, учтены ли все надбавки и перерасчёты.

Будут ли ещё повышения в 2026 году

Помимо октябрьской индексации, в 2026 году возможны и другие повышения. В частности, обсуждается увеличение понижающего коэффициента. Если его повысят, пенсии военных пенсионеров вырастут дополнительно. Но пока это только обсуждения.

Кроме того, с 1 января 2026 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%. Это коснулось гражданских пенсионеров. Военные пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости (если у них есть гражданский стаж), тоже получили эту прибавку. Но это отдельная история.

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Заключение

С 1 октября 2026 года оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств вырастут на 4%. Вместе с ними вырастут и пенсии военных пенсионеров. Это плановая мера, которая затронет миллионы людей.

Но не все почувствуют прибавку одинаково. Кто-то получит больше, кто-то меньше, а кто-то вообще не заметит изменений из-за социальных доплат или понижающего коэффициента. Чтобы понять, как изменится именно ваша пенсия, нужно знать свою выслугу, звание, должность и надбавки.

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Если вы военный пенсионер, проверьте свои выплаты после 1 октября. Если прибавка не пришла или оказалась меньше ожидаемой, обратитесь в военкомат или Социальный фонд. Возможно, произошла ошибка или не учтены какие-то надбавки. Ваша пенсия — это ваше право. И вы должны получать всё, что положено.