2026 год — последний, когда можно в упрощенном порядке увеличить свой пенсионный стаж: что изменится

Что такое нестраховые периоды и почему они важны

Пенсионные баллы формируются не только за официальную работу. Существуют так называемые нестраховые периоды — время, когда человек не работал, но занимался социально значимой деятельностью. Государство включает это время в страховой стаж и начисляет баллы, от которых напрямую зависит размер будущей пенсии.

К нестраховым периодам относятся:

уход родителя за ребёнком до 1,5 лет;

прохождение военной службы по призыву;

уход за инвалидом I группы;

уход за престарелым человеком старше 80 лет;

уход за ребёнком-инвалидом;

некоторые другие периоды, перечисленные в статьях 12 и 15 Закона о страховых пенсиях.

За каждый год такого стажа начисляется либо 1 год общего трудового стажа (если период был до 2002 года), либо пенсионные баллы (если после 2002 года). За уход за нетрудоспособным человеком — 1,8 балла за год. А за уход за ребёнком до 1,5 лет — больше: от 1,8 до 5,4 балла в зависимости от очерёдности ребёнка.

В 2026 году стоимость одного балла составляет 156,76 рубля. То есть 1,8 балла — это почти 282 рубля ежемесячной прибавки к пенсии. За несколько лет ухода набегает ощутимая сумма.