2026 год — последний, когда можно в упрощенном порядке увеличить свой пенсионный стаж: что изменится

Вы ухаживали за больной матерью. Или за отцом-инвалидом. Или за ребёнком-инвалидом. Годы ушли на это. Вы не работали, не платили взносы. И вы уверены: эти годы для пенсии потеряны навсегда. Но шокирующая правда в том, что их ещё можно засчитать. Прямо сейчас. Задним числом. Без справок, без подтверждений, без бюрократии. Но с 1 января 2027 года эта возможность исчезнет. Навсегда. Если вы не успеете подать заявление до конца 2026 года — ваши годы ухода сгорят. А вместе с ними — тысячи рублей ежемесячной прибавки. Разбираемся, как работает упрощённый порядок, кому он положен и почему 2026 год — последний, когда можно увеличить свой стаж «на халяву».
Что такое нестраховые периоды и почему они важны
Пенсионные баллы формируются не только за официальную работу. Существуют так называемые нестраховые периоды — время, когда человек не работал, но занимался социально значимой деятельностью. Государство включает это время в страховой стаж и начисляет баллы, от которых напрямую зависит размер будущей пенсии.
К нестраховым периодам относятся:
уход родителя за ребёнком до 1,5 лет;
прохождение военной службы по призыву;
уход за инвалидом I группы;
уход за престарелым человеком старше 80 лет;
уход за ребёнком-инвалидом;
некоторые другие периоды, перечисленные в статьях 12 и 15 Закона о страховых пенсиях.
За каждый год такого стажа начисляется либо 1 год общего трудового стажа (если период был до 2002 года), либо пенсионные баллы (если после 2002 года). За уход за нетрудоспособным человеком — 1,8 балла за год. А за уход за ребёнком до 1,5 лет — больше: от 1,8 до 5,4 балла в зависимости от очерёдности ребёнка.
В 2026 году стоимость одного балла составляет 156,76 рубля. То есть 1,8 балла — это почти 282 рубля ежемесячной прибавки к пенсии. За несколько лет ухода набегает ощутимая сумма.
Главная проблема: периоды ухода часто не учитываются
Многие люди, ухаживавшие за тяжелобольными родственниками, даже не подозревают, что эти годы можно засчитать в стаж. Они не работали, не платили взносы — и думают, что для пенсии это потерянное время. Но это не так. Государство готово учесть эти периоды. Проблема в том, что автоматически это не происходит. Нужно подать заявление. И вот здесь начинается самое важное.
Что меняется с 1 января 2027 года
Сейчас, в 2026 году, действует упрощённый порядок подтверждения периодов ухода за нетрудоспособным человеком. Вы обращаетесь в Социальный фонд России с заявлением, указываете период, когда осуществлялся уход. И этот период засчитывается «задним числом» — по факту обращения. То есть вы можете зачесть в стаж уход, который был год назад, два года назад, пять лет назад. Главное — подтвердить, что вы действительно ухаживали.
Но с 1 января 2027 года всё изменится. Периоды ухода будут засчитываться в стаж только на «будущее время». Прежде чем начать ухаживать, нужно будет подать заявление в СФР. И только при этом условии период ухода будет включён в лицевой счёт с начислением пенсионных баллов. Если вы не подали заявление заранее — период не засчитают. Даже если вы фактически ухаживали годами.
Более того, даже при совместном проживании с тем, за кем идёт уход, потребуется заявление от него, подтверждающее факт ухода. То есть просто «я жил с бабушкой и ухаживал за ней» больше не сработает. Нужны документы.
Таблица: старый и новый порядок учёта периодов ухода
Почему 2026 год — последний шанс
Всё просто. Если вы ухаживали за нетрудоспособным человеком в прошлые годы и не оформили это официально, у вас есть время до 31 декабря 2026 года, чтобы подать заявление и засчитать эти периоды в стаж. После этой даты возможность исчезнет. Вы больше не сможете «добавить» себе стаж за прошлые годы ухода.
Это особенно важно для тех, кто:
ухаживал за пожилыми родителями старше 80 лет;
ухаживал за инвалидами I группы;
ухаживал за детьми-инвалидами;
не работал в период ухода и не платил взносы.
Для этих людей 2026 год — последний шанс увеличить свою пенсию задним числом.
Как оформить засчитывание периодов ухода сейчас
Процедура максимально проста. Вот пошаговая инструкция.
Шаг первый: определите, за кем вы ухаживали и в какие периоды. Соберите все данные: ФИО, даты рождения, периоды ухода, документы, подтверждающие родство или факт ухода.
Шаг второй: обратитесь в Социальный фонд России. Это можно сделать через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР или в МФЦ. Подайте заявление о зачёте периода ухода в страховой стаж.
Шаг третий: приложите подтверждающие документы. Вам понадобятся:
паспорт заявителя;
документы, подтверждающие факт ухода (например, справка об инвалидности, свидетельство о рождении, документы о родстве);
заявление от человека, за которым осуществлялся уход (если требуется);
другие документы по запросу СФР.
Шаг четвёртый: дождитесь решения. Социальный фонд рассмотрит заявление и примет решение о зачёте периода в стаж. Если всё в порядке, период будет включён в ваш лицевой счёт, и вам начислят пенсионные баллы.
Шаг пятый: проверьте свой лицевой счёт. Убедитесь, что период учтён и баллы начислены. Это можно сделать через «Госуслуги», заказав выписку из ИЛС.
Что будет, если не успеть
Если вы не подадите заявление до 31 декабря 2026 года, периоды ухода за прошлые годы не будут засчитаны. Вы потеряете пенсионные баллы. А значит, ваша пенсия будет меньше. Насколько? За каждый год ухода — 1,8 балла. В 2026 году это 282 рубля в месяц. За три года ухода — почти 850 рублей ежемесячно. За 10 лет — более 2 800 рублей. Это существенные деньги, которые вы будете терять каждый месяц до конца жизни.
Кроме того, если у вас не хватает стажа или баллов для назначения страховой пенсии, эти периоды могли бы стать решающими. Без них вы можете остаться без страховой пенсии вообще — и получать только социальную, которая на пять лет позже и в минимальном размере.
Кому особенно важно пойти в СФР прямо сейчас
Первая категория: те, кто ухаживал за пожилыми родителями. Если ваш родитель был старше 80 лет и нуждался в уходе, а вы не работали — этот период можно засчитать.
Вторая категория: те, кто ухаживал за инвалидами I группы. Если у вас на попечении был инвалид I группы (неважно, родственник или нет), и вы осуществляли уход, — период засчитывается.
Третья категория: те, кто ухаживал за детьми-инвалидами. Если вы ухаживали за ребёнком-инвалидом, этот период также даёт право на пенсионные баллы.
Четвёртая категория: те, у кого не хватает стажа. Если вам не хватает нескольких лет стажа для назначения пенсии, периоды ухода могут закрыть этот пробел.
Что говорят эксперты
Эксперты предупреждают: многие граждане не знают о своём праве на зачёт периодов ухода. Особенно это касается женщин, которые часто берут на себя заботу о больных родственниках. В результате они теряют не только годы работы, но и пенсионные права. Упрощённый порядок, действующий до конца 2026 года, — это последняя возможность исправить ситуацию. С 2027 года система станет жёстче, и зачесть прошлые периоды будет невозможно.
Заключение
2026 год — последний, когда можно в упрощённом порядке увеличить свой пенсионный стаж. Если вы ухаживали за инвалидом I группы, пожилым человеком старше 80 лет или ребёнком-инвалидом, вы можете засчитать эти периоды в стаж и получить пенсионные баллы. Для этого нужно подать заявление в Социальный фонд России до 31 декабря 2026 года.
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С 2027 года правила меняются. Периоды ухода будут засчитываться только на будущее время. Задним числом — уже нет. Поэтому не откладывайте. Проверьте, есть ли у вас неучтённые периоды ухода. Соберите документы. Подайте заявление. И получите то, что принадлежит вам по праву. Потому что пенсия — это не подарок. Это заработанное. И уход за близкими — это тоже труд, который государство обязано признать. Успейте воспользоваться своим правом, пока это возможно.
не верю