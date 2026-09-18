Пенсия многодетным матерям: возраст, стаж, выплаты и документы

Кто имеет право на досрочную пенсию: ступенчатая система

Право на досрочную страховую пенсию по старости имеют многодетные матери, воспитавшие детей до достижения ими восьмилетнего возраста. Возраст выхода на пенсию зависит от количества детей:

три ребёнка — пенсия назначается с 57 лет ;

четыре ребёнка — с 56 лет ;

пять и более детей — с 50 лет .

Для получения этого права необходимо соблюсти несколько условий. Во-первых, страховой стаж должен составлять не менее 15 лет. Во-вторых, нужно накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) . В-третьих, каждый ребёнок должен воспитываться как минимум до восьмилетнего возраста .

Важно: при лишении родительских прав право на досрочную пенсию по этому основанию утрачивается . Учитываются также усыновлённые дети и дети от разных браков — при условии, что мать воспитывала каждого из них до восьми лет .