Вы не были в декрете, но вам положены 16,2 балла к пенсии — государство забыло вам сказать

Вы воспитали троих детей. Двое уже взрослые, третий подрастает. Вы не оформляли официальный отпуск по уходу за ребёнком. Не получали пособие до полутора лет. Не уходили в декрет по трудовому кодексу. Вы просто жили, растили детей, работали или занимались домом. И теперь, перед выходом на пенсию, вы задаётесь вопросом: а положены ли мне пенсионные баллы за этих детей? Ведь я не была в декрете. Может, государство решило, что я не ухаживала? Шокирующая правда: баллы положены. Всем. Независимо от того, оформляли вы декрет или нет. Более того, с 2026 года правила изменились, и теперь вы можете получить баллы за всех детей без ограничений. Но миллионы женщин не знают об этом и теряют тысячи рублей. Разбираемся, как получить свои баллы и почему отсутствие официального декрета — не препятствие.
Почему баллы положены, даже если вы не были в декрете
Периоды ухода за детьми относятся к так называемым нестраховым периодам. Это значит, что они засчитываются в страховой стаж и дают пенсионные баллы (ИПК), даже если в это время вы не работали и работодатель не платил за вас страховые взносы. Главное — это сам факт ухода за ребёнком до достижения им полутора лет.
Оформление официального отпуска по уходу за ребёнком (декрета) — это формальность, связанная с трудовыми отношениями. Если вы работали, вы могли уйти в такой отпуск и получать пособие. Но если вы не работали или не оформляли отпуск, — право на зачёт периода ухода в стаж не исчезает. Оно возникает из факта материнства и ухода за ребёнком, а не из бумажки.
Именно поэтому ваш случай — не исключение. Вы имеете полное право на пенсионные баллы за всех троих детей. Вопрос лишь в том, как их правильно оформить.
Сколько баллов вам положено: считаем по детям
Размер ИПК за периоды ухода зависит от очерёдности рождения ребёнка. В 2026 году действуют следующие значения:
за первого ребёнка — 1,8 балла за год ухода, или 2,7 балла за полтора года;
за второго ребёнка — 3,6 балла за год, или 5,4 балла за полтора года;
за третьего и последующих детей — 5,4 балла за год, или 8,1 балла за полтора года.
Если вы ухаживали за каждым из троих детей до полутора лет, вы можете претендовать на 2,7 + 5,4 + 8,1 = 16,2 балла. В 2026 году стоимость одного балла составляет 156,76 рубля. Значит, ваша прибавка к пенсии может составить около 2 540 рублей в месяц. За год это более 30 тысяч рублей. За 10 лет пенсии — более 300 тысяч. И эти деньги не сгорят. Они будут ждать вас.
Таблица: баллы и прибавка к пенсии за детей в 2026 году
Главное новшество 2026 года: лимиты сняты
Раньше в страховой стаж засчитывались периоды ухода только за четырьмя детьми, но не более шести лет в общей сложности. Если у вас было трое детей, вы укладывались в этот лимит. Но если бы детей было больше, за пятых и последующих баллы уже не начислялись.
С 1 января 2026 года это ограничение отменено. Теперь в стаж включаются периоды ухода за каждым ребёнком до полутора лет — без ограничений. Это означает, что многодетные матери, у которых пятеро, семеро или даже десять детей, могут получить баллы за всех. Ваша ситуация с тремя детьми полностью подпадает под новые правила — и даже по старым правилам вы бы получили всё. Но теперь закон стал ещё справедливее.
Более того, новые правила имеют обратную силу. Они распространяются не только на тех, кто выходит на пенсию в 2026 году, но и на женщин, которые уже получают пенсию. Перерасчёт производится автоматически или по заявлению.
Как получить баллы: пошаговая инструкция
Поскольку вы не оформляли отпуск по уходу официально, эти периоды, скорее всего, не были автоматически учтены в вашем лицевом счёте. Поэтому вам нужно подать заявление в Социальный фонд России (СФР) для перерасчёта.
Шаг первый: соберите документы. Вам понадобятся свидетельства о рождении всех троих детей. Если дети уже взрослые, свидетельства могут быть у вас или в архивах ЗАГС. Если что-то утеряно — восстановите.
Шаг второй: подайте заявление. Это можно сделать:
через портал «Госуслуги» — выберите услугу «Перерасчёт размера пенсии», укажите основание «Учёт периодов ухода за детьми»;
лично в клиентской службе СФР;
через МФЦ.
Шаг третий: дождитесь решения. СФР рассмотрит заявление в течение 5 рабочих дней. Если всё в порядке — произведёт перерасчёт. Специалисты фонда сами посчитают, что для вас выгоднее: учесть баллы за детей или оставить в расчёте периоды вашей работы (если они совпадают по времени). Это важно: иногда замена периода работы на период ухода может быть невыгодна, если зарплата была высокой. Но в вашем случае, если вы не были в декрете официально, вероятнее всего, баллы за детей будут выгодны.
Шаг четвёртый: проверьте результат. После перерасчёта закажите выписку из лицевого счёта и убедитесь, что баллы начислены.
Что делать, если отказывают
Если СФР отказывает во включении периодов ухода в стаж, — не соглашайтесь. Требуйте письменное решение с указанием причин. Затем:
обратитесь в вышестоящий орган СФР;
подайте жалобу в прокуратуру;
идите в суд.
Судебная практика по таким делам обширна. Суды регулярно обязывают СФР засчитывать периоды ухода за детьми, если предоставлены свидетельства о рождении. Отсутствие официального декрета — не основание для отказа. Ваше право на баллы не зависит от бумаг.
Заключение
У вас трое детей, и вы не были ни с одним в официальном декрете. Это не лишает вас права на пенсионные баллы. Вы можете получить 16,2 ИПК за всех троих, что даст прибавку к пенсии около 2 540 рублей в месяц. С 2026 года лимиты сняты, и учёт периодов ухода стал безлимитным.
Вам нужно лишь подать заявление в Социальный фонд с свидетельствами о рождении детей. Перерасчёт произведут быстро. Если откажут — обжалуйте. Судебная практика на вашей стороне.
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Не позволяйте бюрократии лишить вас того, что принадлежит вам по праву. Ваш труд по воспитанию детей — это тоже работа. И государство готово её оценить. Главное — знать, как попросить.