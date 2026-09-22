Вы не были в декрете, но вам положены 16,2 балла к пенсии — государство забыло вам сказать

Почему баллы положены, даже если вы не были в декрете

Периоды ухода за детьми относятся к так называемым нестраховым периодам. Это значит, что они засчитываются в страховой стаж и дают пенсионные баллы (ИПК), даже если в это время вы не работали и работодатель не платил за вас страховые взносы. Главное — это сам факт ухода за ребёнком до достижения им полутора лет.

Оформление официального отпуска по уходу за ребёнком (декрета) — это формальность, связанная с трудовыми отношениями. Если вы работали, вы могли уйти в такой отпуск и получать пособие. Но если вы не работали или не оформляли отпуск, — право на зачёт периода ухода в стаж не исчезает. Оно возникает из факта материнства и ухода за ребёнком, а не из бумажки.

Именно поэтому ваш случай — не исключение. Вы имеете полное право на пенсионные баллы за всех троих детей. Вопрос лишь в том, как их правильно оформить.