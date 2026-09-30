До 1 октября федеральные льготники подают заявление на изменение формы НСУ в 2027 году

Вы получаете ежемесячную денежную выплату. Вы инвалид, ветеран, чернобылец — неважно. Государство каждый месяц добавляет к вашей ЕДВ определенную сумму, которая называется «набор социальных услуг».

Вы получаете ежемесячную денежную выплату. Вы инвалид, ветеран, чернобылец — неважно. Государство каждый месяц добавляет к вашей ЕДВ определённую сумму, которая называется «набор социальных услуг». И большинство льготников даже не задумываются о том, что эту сумму можно взять деньгами. Или наоборот — вернуть услуги, от которых когда-то отказались. Но есть срок: до 1 октября 2026 года. Если подать заявление позже, изменение вступит в силу только с января 2028 года. Целый год ожидания — из-за нескольких дней опоздания. Разбираемся, что такое НСУ, кому он положен, сколько стоит и как не потерять право на выбор.

Что такое НСУ и почему это важно

Набор социальных услуг — это часть ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники. Он существует в двух формах: натуральной — в виде самих услуг, и денежной — в виде компенсации, которая добавляется к ЕДВ.

В натуральную форму входят три составляющие. Первая — лекарственное обеспечение. Это рецептурные препараты, медицинские изделия, а для детей-инвалидов — специализированное лечебное питание. Вторая — санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний. Третья — бесплатный проезд: на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Денежный эквивалент в 2026 году составляет 1 825,25 рубля в месяц. Из них: 1 405,85 рубля — на лекарства, 217,48 рубля — на санаторно-курортное лечение, 201,92 рубля — на проезд. Эта сумма ежегодно индексируется. С 1 февраля 2027 года она также будет увеличена, но точный процент станет известен позже.

Важно понимать: денежный эквивалент — это не стоимость услуг. Он не означает, что лечение или лекарства обойдутся именно в эту сумму. Льготник, выбравший натуральную форму, получает необходимые препараты, санаторное лечение и проезд бесплатно в полном объёме — независимо от того, сколько это стоит государству. Именно поэтому выбор между деньгами и услугами — это не арифметика «выгодно или невыгодно», а вопрос реальных потребностей.

Кто имеет право на выбор

Набор социальных услуг положен федеральным льготникам — тем, кто получает ежемесячную денежную выплату. Среди них:

люди с инвалидностью, включая детей-инвалидов;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий;

члены семей погибших или умерших участников ВОВ и ветеранов боевых действий;

жители блокадного Ленинграда, осаждённого Севастополя и Сталинграда;

граждане, пострадавшие от радиационных катастроф;

и другие категории.

Если вы получаете ЕДВ хотя бы по одному из этих оснований, вы имеете право на НСУ. И вы имеете право один раз в год менять форму его получения — полностью или частично.

Частичный отказ: самый гибкий вариант

Многие не знают, что отказаться можно не от всего набора, а от отдельных услуг. Например, сохранить право на путёвку в санаторий и проезд до него, но отказаться от лекарственного обеспечения. Тогда стоимость лекарств будет ежемесячно компенсироваться, а санаторно-курортное лечение и проезд останутся в натуральной форме.

Это самый гибкий и часто самый выгодный вариант. Если вы регулярно покупаете лекарства за свой счёт и тратите больше 1 405 рублей в месяц — возможно, стоит взять лекарственную часть деньгами. Если вы никогда не пользуетесь санаториями — нет смысла держать эту часть в натуральной форме. Но если вы нуждаетесь в дорогостоящем лечении, которое покрывается за счёт государства, — натуральная форма может оказаться значительно выгоднее.

Таблица: что входит в НСУ и как подать заявление

Эта таблица — не просто справка. Это карта действий. Обратите внимание: все три составляющие можно менять как вместе, так и по отдельности. И подать заявление можно любым из трёх способов: через Госуслуги, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ.

Что будет, если не подать заявление

Если вас устраивает текущая форма получения НСУ — ничего делать не нужно. Набор будет предоставляться в прежнем варианте, и заявление подавать не требуется. Это важно: многие льготники думают, что нужно ежегодно подтверждать свой выбор. Это не так. Заявление подаётся только тогда, когда вы хотите изменить форму.

Но если вы хотите изменить, а не подадите заявление до 1 октября 2026 года — изменение вступит в силу только с 1 января 2028 года. Это означает, что весь 2027 год вы будете получать НСУ в прежней форме. Если вы, например, отказались от лекарств в пользу денег, но передумали — придётся ждать ещё год, чтобы вернуть натуральную форму.

Новые правила для ветеранов боевых действий

В 2026 году были приняты поправки, которые упростили жизнь одной категории льготников. Уволенные ветераны боевых действий с инвалидностью теперь могут изменить форму НСУ не с начала следующего года, а в течение одного месяца. Для них действуют особые правила: обратиться с заявлением можно в течение трёх месяцев с даты увольнения со службы или с даты установления инвалидности, и новый формат набора будет назначен со следующего месяца.

Это важное исключение. Оно касается тех, кто вернулся с военной службы и получил инвалидность. Для них год ожидания был бы особенно тяжёлым. Теперь процедура ускорена — но только для этой категории.

Как подать заявление: три способа

Способ первый: портал «Госуслуги». Самый быстрый и удобный. Заявление заполняется онлайн, решение приходит в личный кабинет. Никуда идти не нужно.

Способ второй: клиентская служба Социального фонда России. Можно прийти лично, с паспортом и документами, подтверждающими право на ЕДВ. Специалисты помогут заполнить заявление на месте.

Способ третий: МФЦ. Если вам удобнее обратиться в центр «Мои документы» — заявление примут и там. Сотрудники МФЦ передадут его в Социальный фонд.

Вне зависимости от способа, срок один: до 1 октября 2026 года. Если подать позже — изменение вступит в силу только с 2028 года.

Что выбрать: деньги или услуги

Это главный вопрос, на который нет универсального ответа. Всё зависит от вашей ситуации.

Если вы регулярно покупаете лекарства и тратите на них больше 1 400 рублей в месяц — возможно, стоит рассмотреть денежную форму по лекарственной части. Но помните: 1 405 рублей — это фиксированная сумма. Если ваши лекарства стоят 5 000 рублей в месяц, вы потеряете разницу, если откажетесь от натуральной формы.

Если вы нуждаетесь в санаторно-курортном лечении — натуральная форма почти всегда выгоднее. Путёвка в санаторий стоит значительно больше 217 рублей, которые вы получите деньгами.

Если вы не пользуетесь проездом — нет смысла держать эту часть в натуральной форме. 201,92 рубля в месяц — небольшая, но всё же сумма.

Если вы не уверены — можно выбрать частичный отказ. Сохранить то, что реально нужно, и взять деньгами то, чем не пользуетесь.

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Заключение

До 1 октября 2026 года у федеральных льготников есть возможность изменить форму получения набора социальных услуг на 2027 год. Денежный эквивалент полного набора — 1 825,25 рубля. В натуральную форму входят лекарства, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд. Отказаться можно от всего набора или от отдельных услуг.

Если текущая форма вас устраивает — ничего делать не нужно. Если хотите изменить — подайте заявление через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу СФР до 1 октября. Опоздаете — ждать до 2028 года. Для уволенных ветеранов боевых действий с инвалидностью действуют ускоренные правила: изменение возможно в течение месяца, а не года.

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Выбор между деньгами и услугами — это не вопрос «что выгоднее вообще», а вопрос «что выгодно именно вам». Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. Подумайте, нужна ли вам путёвка. Оцените, пользуетесь ли вы проездом. И примите решение. Времени осталось немного.