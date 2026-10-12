В какие периоды засчитывается в пенсионный стаж

Страховой стаж — это не просто формальная запись в трудовой книжке. От него напрямую зависит, получите ли вы право на страховую пенсию по старости, а также её размер. В 2026 году правила учёта периодов претерпели существенные изменения: расширены возможности для многодетных матерей, уточнены условия для ряда нестраховых периодов, а цифровизация межведомственного взаимодействия упростила подтверждение стажа. Однако по-прежнему остаются «ловушки», о которых многие узнают только при оформлении пенсии. В этой статье мы детально разберём, какие периоды засчитываются в страховой стаж, сколько баллов они приносят, как подтвердить их и что делать, если Социальный фонд отказывается их учитывать.
Что такое страховой стаж и зачем он нужен
Страховой стаж — это суммарная продолжительность периодов работы и иной деятельности, в течение которых за гражданина уплачивались страховые взносы в Социальный фонд России (СФР), а также иных периодов, засчитываемых в стаж в соответствии с законодательством. Правовой основой служит Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Страховой стаж выполняет две ключевые функции. Во-первых, он даёт право на страховую пенсию по старости. В 2026 году минимальный стаж для её назначения составляет 15 лет. Если стажа не хватает, страховая пенсия не назначается — остаётся только социальная, которая выплачивается на пять лет позже и имеет существенно меньший размер. Во-вторых, стаж влияет на размер пенсии: чем больше стажа и накопленных пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов, ИПК), тем выше выплата.
Помимо страхового стажа, существует специальный (льготный) стаж, который даёт право на досрочный выход на пенсию. К нему относится работа во вредных условиях, на Крайнем Севере, педагогическая и медицинская деятельность. Эти периоды исчисляются по особым правилам, но они также входят в общий страховой стаж.
Периоды работы и иной деятельности: статья 11 закона № 400-ФЗ
Основу страхового стажа составляют периоды работы и иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации и за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в СФР. Перечень таких периодов закреплён в статье 11 Федерального закона № 400-ФЗ.
В страховой стаж включаются:
периоды работы по трудовому договору;
периоды государственной гражданской или муниципальной службы;
периоды иной деятельности, в течение которой гражданин подлежал обязательному пенсионному страхованию (например, индивидуальная предпринимательская деятельность, работа адвокатом, нотариусом);
периоды работы за пределами РФ — в случаях, предусмотренных законодательством или международными договорами, либо при условии уплаты страховых взносов в СФР.
Ключевое условие: за эти периоды должны быть начислены и уплачены страховые взносы. Именно поэтому «серая» зарплата, работа без официального оформления или труд «в конверте» не формируют страховой стаж. С 2002 года учёт взносов ведётся в системе персонифицированного учёта, поэтому именно данные индивидуального лицевого счёта (ИЛС) являются основным источником сведений о стаже.
Нестраховые периоды: статья 12 закона № 400-ФЗ
Помимо работы, в страховой стаж засчитываются так называемые нестраховые периоды — время, когда гражданин не работал и взносы за него не уплачивались, но закон признаёт это время социально значимым и включает его в стаж. Перечень таких периодов содержится в статье 12 Федерального закона № 400-ФЗ.
Служба в армии и приравненная к ней служба
В страховой стаж засчитывается период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы, предусмотренной Законом РФ от 12.02.1993 № 4468-I. Это касается как службы по призыву, так и службы по контракту.
За каждый полный год военной службы начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Важно понимать: служба засчитывается в стаж, даже если в этот период взносы не уплачивались, поскольку это социально значимый период.
Уход за детьми до достижения полутора лет
Один из самых значимых нестраховых периодов — уход одного из родителей за каждым ребёнком до достижения им возраста полутора лет. В 2026 году здесь произошли кардинальные изменения.
Если ранее в стаж засчитывался уход максимум за четырьмя детьми и не более шести лет в общей сложности, то с 1 января 2026 года это ограничение снято. Согласно постановлению Правительства РФ от 19.01.2026 № 11, в страховой стаж одному из родителей засчитываются периоды ухода за каждым ребёнком до 1,5 лет без верхнего ограничения. Это означает, что многодетные матери (и в отдельных случаях отцы) теперь могут включить в стаж уход за пятым, шестым и всеми последующими детьми.
Размер пенсионных коэффициентов за уход за детьми в 2026 году следующий:
за первого ребёнка — 2,7 ИПК за полтора года ухода (1,8 за год);
за второго — 5,4 ИПК за полтора года (3,6 за год);
за третьего и каждого последующего — 8,1 ИПК за полтора года (5,4 за год).
Например, в семье с шестью детьми мать может накопить 40,5 ИПК и 9 лет стажа только за счёт периодов ухода. Периоды ухода за детьми включаются в стаж одному из родителей — по выбору семьи. Для многодетных матерей, выходящих на пенсию после 1 января 2026 года, эти периоды учитываются автоматически; тем, кто уже на пенсии, может потребоваться подать заявление на перерасчёт.
Уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет
В страховой стаж засчитывается период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет. За каждый полный год такого ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.
Важно: период ухода включается в стаж того лица, которое осуществляло уход, а не того, за кем ухаживали. При этом ухаживающий должен быть трудоспособным и не работать (либо работать неполный день).
Получение пособия по безработице и участие в общественных работах
В стаж засчитывается период получения пособия по безработице, а также период участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства. Эти периоды подтверждаются справкой государственного учреждения службы занятости.
Содержание под стражей реабилитированных лиц
В страховой стаж включается период содержания под стражей лиц, необоснованно привлечённых к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, а также период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке. Это важная гарантия для жертв политических репрессий.
Проживание с супругом-военнослужащим в местности без возможности трудоустройства
В стаж засчитывается период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства. Этот период учитывается, но не более пяти лет в общей сложности.
Проживание за границей с супругом-дипломатом
Аналогично учитывается период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, а также в представительства федеральных органов исполнительной власти. Этот период также ограничен пятью годами в общей сложности.
Периоды, которые не засчитываются в страховой стаж
Не все периоды, которые граждане считают «стажем», включаются в страховой стаж. Важно знать об основных исключениях, чтобы не питать ложных надежд.
Учёба в вузе, колледже, аспирантуре
С 1 января 2002 года периоды обучения в высших и средних профессиональных учебных заведениях не включаются в страховой стаж для назначения страховой пенсии. Это одна из самых распространённых «ловушек»: многие полагают, что годы учёбы автоматически дают стаж, но это не так. Исключение составляют лишь отдельные категории (например, курсанты вузов МВД и Минобороны), а также периоды учёбы до 2002 года, которые могут быть учтены при конвертации пенсионных прав в баллы.
Периоды, учтённые при назначении пенсии в другом государстве
Если периоды работы были учтены при установлении пенсии в соответствии с законодательством иностранного государства, они не включаются в страховой стаж в России.
Периоды службы, предшествовавшие назначению пенсии по инвалидности
В ряде случаев периоды службы, которые предшествовали назначению пенсии по инвалидности, также не включаются в страховой стаж.
Подтверждение страхового стажа: документы и способы
Для назначения пенсии важно не просто иметь периоды, но и документально их подтвердить. Основные способы подтверждения зависят от того, когда имел место период.
Периоды после регистрации в системе персонифицированного учёта (после 2002 года) подтверждаются выпиской из индивидуального лицевого счёта (ИЛС). Именно эти сведения СФР использует в первую очередь. Если работодатель корректно передавал данные, стаж и взносы уже отражены на счёте.
Периоды до регистрации (до 2002 года) подтверждаются документами, выданными работодателями или архивными организациями. Основной документ — трудовая книжка установленного образца. Если трудовая книжка утрачена или записи в ней неполны, могут приниматься:
письменные трудовые договоры;
выписки из приказов;
лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;
справки, выданные организациями.
Если организация ликвидирована, а архивные документы не сохранились, подтвердить стаж могут свидетельские показания — но только в судебном порядке и при определённых условиях.
Нестраховые периоды подтверждаются документами, соответствующими их характеру: военный билет — для службы в армии, свидетельства о рождении — для ухода за детьми, справка об инвалидности — для ухода за инвалидом, справка службы занятости — для периода безработицы.
Судебная практика: споры о включении периодов в стаж
Судебная практика по спорам о включении периодов в страховой стаж обширна. Суды регулярно рассматривают дела, где граждане оспаривают отказы СФР в учёте тех или иных периодов.
Пример 1. Суд признал незаконным отказ в включении в страховой стаж периода военной службы по призыву. Ответчик ссылался на то, что служба не была подтверждена документально, однако суд установил, что военный билет содержит все необходимые сведения, и обязал фонд включить этот период в стаж.
Пример 2. Гражданин обратился в суд с иском о включении в специальный стаж периода работы в качестве пескоструйщика, который не был учтён из-за отсутствия документального подтверждения постоянной занятости в течение полного рабочего дня. Суд, исследовав представленные доказательства, признал отказ незаконным.
Пример 3. Суд рассматривал спор о включении в страховой стаж периода работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Ответчик включил этот период в страховой стаж, но отказался учитывать его в стаж для досрочной пенсии. Суд указал, что включение в страховой стаж не является безусловным основанием для его включения в специальный стаж, и в иске отказал.
Эти примеры показывают: суды готовы защищать права граждан, но требуют документального подтверждения. Если у вас есть сомнения в полноте учёта вашего стажа, рекомендуется заранее запросить выписку из ИЛС и проверить все периоды.
FAQ: частые вопросы о периодах, засчитываемых в пенсионный стаж
Входит ли учёба в вузе в страховой стаж в 2026 году?
Нет, с 1 января 2002 года учёба в вузах, колледжах и аспирантуре не включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии. Исключение — отдельные категории (курсанты военных вузов) и периоды учёбы до 2002 года, которые могут быть учтены при конвертации пенсионных прав.
Засчитывается ли служба в армии в страховой стаж?
Да, служба по призыву и по контракту включается в страховой стаж. За каждый полный год службы начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.
Сколько баллов дают за уход за детьми в 2026 году?
За первого ребёнка — 2,7 ИПК за полтора года, за второго — 5,4 ИПК, за третьего и последующих — 8,1 ИПК. С 2026 года ограничение по количеству детей снято — уход засчитывается за каждого ребёнка.
Может ли отец получить стаж за уход за ребёнком?
Да, период ухода за ребёнком до 1,5 лет засчитывается одному из родителей — по выбору семьи. Это может быть как мать, так и отец.
Как подтвердить стаж, если трудовая книжка утеряна?
Можно использовать письменные трудовые договоры, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу зарплаты, справки от работодателей или архивных организаций. В исключительных случаях — свидетельские показания в судебном порядке.
Засчитывается ли уход за инвалидом I группы в стаж?
Да, за каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента и один год стажа.
Что делать, если СФР не учёл какой-то период?
Обратитесь в клиентскую службу СФР с заявлением о корректировке ИЛС, приложив подтверждающие документы. Если фонд отказывает, решение можно обжаловать в вышестоящем органе или в суде.
Включается ли период проживания с супругом-военнослужащим в стаж?
Да, но не более пяти лет в общей сложности. Этот период засчитывается, если супруг не мог трудоустроиться по объективным причинам.
Засчитывается ли время получения пособия по безработице?
Да, период получения пособия по безработице, участия в общественных работах и переезда по направлению службы занятости включается в страховой стаж.
Что важно запомнить
Страховой стаж формируется из периодов работы (с уплатой взносов) и нестраховых периодов, перечисленных в статье 12 закона № 400-ФЗ.
Ключевые факты:
Работа — основной источник стажа, но только при условии уплаты страховых взносов.
Служба в армии — 1,8 балла за год, включается в стаж.
Уход за детьми — с 2026 года без ограничений по количеству детей: 2,7 / 5,4 / 8,1 балла за 1,5 года.
Уход за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом, пожилым 80+ — 1,8 балла за год.
Проживание с супругом-военнослужащим — не более 5 лет.
Учёба после 2002 года — не включается в страховой стаж.
Подтверждение — трудовая книжка, договоры, справки, выписка из ИЛС.
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Проверяйте свой индивидуальный лицевой счёт заранее, чтобы вовремя обнаружить и исправить возможные ошибки. Если какие-то периоды не учтены, соберите документы и обратитесь в СФР — судебная практика показывает, что справедливость восстановить реально.