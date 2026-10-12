В какие периоды засчитывается в пенсионный стаж

Что такое страховой стаж и зачем он нужен

Страховой стаж — это суммарная продолжительность периодов работы и иной деятельности, в течение которых за гражданина уплачивались страховые взносы в Социальный фонд России (СФР), а также иных периодов, засчитываемых в стаж в соответствии с законодательством. Правовой основой служит Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Страховой стаж выполняет две ключевые функции. Во-первых, он даёт право на страховую пенсию по старости. В 2026 году минимальный стаж для её назначения составляет 15 лет. Если стажа не хватает, страховая пенсия не назначается — остаётся только социальная, которая выплачивается на пять лет позже и имеет существенно меньший размер. Во-вторых, стаж влияет на размер пенсии: чем больше стажа и накопленных пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов, ИПК), тем выше выплата.

Помимо страхового стажа, существует специальный (льготный) стаж, который даёт право на досрочный выход на пенсию. К нему относится работа во вредных условиях, на Крайнем Севере, педагогическая и медицинская деятельность. Эти периоды исчисляются по особым правилам, но они также входят в общий страховой стаж.