Почему СФР «теряет» периоды и как вернуть стаж до пенсии

Выписка из индивидуального лицевого счёта (ИЛС) показывает 44 года общего стажа, но при сверке с трудовой книжкой обнаруживается, что ещё восемь лет работы нигде не отражены. Для будущего пенсионера это выглядит как потеря: суммы взносов за эти годы не учтены, баллы не начислены, а пенсия может оказаться ниже, чем должна быть. Однако паниковать раньше времени не стоит. Расхождение между бумажной трудовой книжкой и электронной выпиской СФР — распространённая ситуация, и в большинстве случаев она решается, если действовать последовательно. Разберём, откуда берётся «потерянный» стаж, как отличить реальную ошибку от технической задержки и какие шаги помогут вернуть недостающие годы в расчёт.

Более того, с 2027 года назначение пенсии по старости переходит в полностью автоматический режим: СФР будет рассчитывать выплату по данным ИЛС, без заявления и без запроса трудовой книжки. Поэтому проверять выписку и устранять расхождения нужно заранее , не откладывая на момент выхода на пенсию.

Работодатель обязан передавать сведения о каждом работнике в Социальный фонд. Именно на основании этих сведений формируется ИЛС. Если работодатель по какой-то причине не передал данные, передал их с ошибкой или передал не за все периоды, в выписке образуется пробел. При этом трудовая книжка может содержать все записи — но для назначения пенсии в 2026–2027 годах решающее значение имеют именно данные ИЛС.

Многие ошибочно полагают, что запись в трудовой книжке автоматически означает учтённый стаж. На практике это не так. Трудовая книжка — это документ, который фиксирует кадровые события: приём на работу, переводы, увольнения. Выписка из ИЛС — это документ, который фиксирует пенсионные права : страховые периоды, суммы взносов и начисленные баллы.

Почему трудовая книжка и выписка ИЛС — не одно и то же

Шесть главных причин, почему восемь лет работы могли не попасть в выписку

Причина 1. Периоды до 2002 года

Это самая частая причина «потерянного» стажа. Система персонифицированного учёта, на которой основан ИЛС, начала полноценно работать только после 2002 года. Периоды работы до этого времени часто отсутствуют в электронной базе автоматически: данные просто не были оцифрованы или переданы в фонд. Если ваши восемь лет приходятся на 1990-е или начало 2000-х, вероятность того, что они не отражены в ИЛС, особенно высока. При этом именно «советский» и ранний постсоветский стаж влияет на валоризацию — переоценку пенсионного капитала, которая может существенно повысить размер выплаты.

Работодатель мог допустить ошибку в отчётности: указать неверные даты приёма и увольнения, пропустить данные о сотруднике, не передать сведения о переводе или особом характере работы. Иногда сведения передавались, но с опозданием, и на момент формирования выписки ещё не были обработаны. Если предприятие ликвидировано, а документы не переданы в архив, ситуация усложняется, но не становится безнадёжной: закон предусматривает несколько способов подтверждения стажа в таких случаях.

Причина 3. Технические задержки обновления данных

Сведения в ИЛС обновляются не мгновенно. СФР получает отчётность от работодателей в установленные сроки, и между моментом сдачи отчётности и отражением данных в выписке может пройти время. Если вы сменили работу в середине года или работодатель сдал отчётность позже срока, запись в трудовой книжке может появиться раньше, чем обновится выписка. Однако техническая задержка обычно касается текущего или недавно закрытого периода. Если речь идёт о восьми годах работы в прошлом, а данных всё нет, это, скорее всего, не техническая задержка, а реальный пробел.

Причина 4. Нестраховые периоды, которые не были заявлены

В страховой стаж включаются не только периоды работы, но и так называемые нестраховые периоды: служба в армии по призыву, уход за ребёнком до 1,5 лет, уход за инвалидом I группы или пожилым человеком старше 80 лет. Эти периоды дают баллы, но не всегда отражаются в ИЛС автоматически. Если человек не подавал заявление о их включении, они могут отсутствовать в выписке. Восемь лет — срок, который может складываться из нескольких нестраховых периодов: например, служба в армии плюс отпуска по уходу за несколькими детьми. Если они не были подтверждены документами, в выписке их не будет.

Периоды работы за пределами России учитываются в страховой стаж только при определённых условиях: если за это время уплачивались взносы в СФР (например, в рамках добровольного страхования) или если это предусмотрено международным договором. Во всех остальных случаях такие периоды в ИЛС не попадают, даже если запись в трудовой книжке есть.

Причина 6. Льготный или особый стаж