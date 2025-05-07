🔥 Как превратить цифры в историю: создаем красивую визуализацию процентной динамики в DataLens

Сегодня давайте поговорим про DataLens и я расскажу, как можно сделать красивую и информативную визуализацию процентного изменения показателей в таблице-чарте.
Чему вы научитесь?
Определять значение прошлого периода.
Рассчитывать процент.
Делать красивую визуализацию с условным форматированием.
Что такое DataLens?
Для тех, кто еще не знает, напомню, что DataLens — это облачный BI сервис для анализа и визуализации данных, который позволяет создавать информативные отчеты и дашборды без необходимости написания кода. Иными словами, отечественный аналог Power BI от Яндекса.
Основные возможности
Создание отчетов — формирование таблиц и графиков за несколько кликов.
Визуализация данных — построение красивых дашбордов для мониторинга KPI.
Совместная работа — возможность делиться дашбордами с командой.
Интеграции — подключение к различным источникам данных.
Автоматизация — регулярные обновления данных.
Для чего это нужно?
Анализ процентного изменения показателей позволяет оценить динамику развития бизнеса, эффективность инвестиций и рыночные тенденции, помогая принимать обоснованные решения на основе наглядного сравнения текущих и предыдущих значений.
В нашем уроке мы будем смотреть изменение показателей из месяца в месяц.
Как это сделать?
Для создания процентной динамики в DataLens необходимо сначала подготовить данные и подключить нужный датасет с полями даты и анализируемого показателя.
Первым шагом идет группировка данных по месяцам с помощью функции DATETRUNC, которая позволяет сгруппировать даты в удобные временные интервалы.
Затем используется функция AGO для получения значений за предыдущий период, что необходимо для расчета процентного изменения.
Формула расчета процентного изменения строится на основе разницы между текущим и предыдущим значением, деленной на предыдущее значение.
Для наглядности результатов создается специальное поле форматирования, которое преобразует числовые значения в процентный формат.
Положительные изменения выделяются зеленым цветом, а отрицательные - красным, что делает визуализацию более понятной.
Все данные для разметки преобразуются в текстовый формат с добавлением знаков процента и плюса для положительных значений.
После расчета и форматирования данные добавляются в таблицу или график для визуализации результатов.
Важно проверять корректность всех формул и настроек на небольших выборках перед применением к полным данным.
Такой подход позволяет создать эффективную систему отслеживания динамики показателей с автоматической визуализацией изменений в процентном соотношении.
Расскажите в комментариях, знали ли вы про DataLens? Пользуетесь ли?
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