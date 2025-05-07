🔥 Как превратить цифры в историю: создаем красивую визуализацию процентной динамики в DataLens

Для создания процентной динамики в DataLens необходимо сначала подготовить данные и подключить нужный датасет с полями даты и анализируемого показателя.

Первым шагом идет группировка данных по месяцам с помощью функции DATETRUNC, которая позволяет сгруппировать даты в удобные временные интервалы.

Затем используется функция AGO для получения значений за предыдущий период, что необходимо для расчета процентного изменения.

Формула расчета процентного изменения строится на основе разницы между текущим и предыдущим значением, деленной на предыдущее значение.

Для наглядности результатов создается специальное поле форматирования, которое преобразует числовые значения в процентный формат.

Положительные изменения выделяются зеленым цветом, а отрицательные - красным, что делает визуализацию более понятной.

Все данные для разметки преобразуются в текстовый формат с добавлением знаков процента и плюса для положительных значений.

После расчета и форматирования данные добавляются в таблицу или график для визуализации результатов.