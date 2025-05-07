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Юлия Стрекалова
Управленческий учет

🔥 Как превратить цифры в историю: создаем красивую визуализацию процентной динамики в DataLens

Хотите наглядно показать рост или падение показателей? В этой статье вы узнаете пошаговый алгоритм создания профессиональной визуализации процентной динамики в DataLens. Мы разберем все этапы: от простой группировки данных до создания представления данных с условным форматированием.

Сегодня давайте поговорим про DataLens и я расскажу, как можно сделать красивую и информативную визуализацию процентного изменения показателей в таблице-чарте.

Чему вы научитесь?

  • Определять значение прошлого периода.

  • Рассчитывать процент.

  • Делать красивую визуализацию с условным форматированием.

Что такое DataLens?

Для тех, кто еще не знает, напомню, что DataLens — это облачный BI сервис для анализа и визуализации данных, который позволяет создавать информативные отчеты и дашборды без необходимости написания кода. Иными словами, отечественный аналог Power BI от Яндекса.

Основные возможности

  • Создание отчетов — формирование таблиц и графиков за несколько кликов.

  • Визуализация данных — построение красивых дашбордов для мониторинга KPI.

  • Совместная работа — возможность делиться дашбордами с командой.

  • Интеграции — подключение к различным источникам данных.

  • Автоматизация — регулярные обновления данных.

Для чего это нужно?

Анализ процентного изменения показателей позволяет оценить динамику развития бизнеса, эффективность инвестиций и рыночные тенденции, помогая принимать обоснованные решения на основе наглядного сравнения текущих и предыдущих значений.

В нашем уроке мы будем смотреть изменение показателей из месяца в месяц.

Как это сделать?

Для создания процентной динамики в DataLens необходимо сначала подготовить данные и подключить нужный датасет с полями даты и анализируемого показателя.

  1. Первым шагом идет группировка данных по месяцам с помощью функции DATETRUNC, которая позволяет сгруппировать даты в удобные временные интервалы.

  2. Затем используется функция AGO для получения значений за предыдущий период, что необходимо для расчета процентного изменения.

  3. Формула расчета процентного изменения строится на основе разницы между текущим и предыдущим значением, деленной на предыдущее значение.

  4. Для наглядности результатов создается специальное поле форматирования, которое преобразует числовые значения в процентный формат.

  5. Положительные изменения выделяются зеленым цветом, а отрицательные - красным, что делает визуализацию более понятной.

  6. Все данные для разметки преобразуются в текстовый формат с добавлением знаков процента и плюса для положительных значений.

  7. После расчета и форматирования данные добавляются в таблицу или график для визуализации результатов.

  8. Важно проверять корректность всех формул и настроек на небольших выборках перед применением к полным данным.

Такой подход позволяет создать эффективную систему отслеживания динамики показателей с автоматической визуализацией изменений в процентном соотношении.

Расскажите в комментариях, знали ли вы про DataLens? Пользуетесь ли?

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Информации об авторе

Юлия Стрекалова

Юлия Стрекалова

Бизнес-аналитик в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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