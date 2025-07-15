Как найти «того самого» партнера в бизнес

15 рекомендаций, которые я собирала годами.

Партнёр в бизнесе — это как супруг в предпринимательстве.

Может быть ресурсом и точкой роста. А может стать причиной ссор, выгорания и даже развала проекта.

Вот что важно учесть, прежде чем объединяться 👇

1. Ищите человека с похожими ценностями

Если вы по-разному видите, что такое «хорошо», долго не проработаете.

2. Пусть у вас будут разные сильные стороны

Чтобы вы не дублировали друг друга, а усиливали.

3. Смотрите на то, как человек решает конфликты

Спокойно, конструктивно или уходит в туман/выплескивает эмоции?

4. Понаблюдайте за ним в стрессовой ситуации

Партнёр раскрывается не в успехе, а в трудности.

5. Обратите внимание, как он общается с другими людьми

Если с вами — мягкий, а с другими — грубый, это звоночек.

6. Обсудите финансовые ожидания на берегу

Сколько зарабатываем, как делим, кто что вкладывает.

7. Зафиксируйте всё письменно

Доли, зоны ответственности, выход из партнёрства. Это не про недоверие — это про взрослость.

8. Сначала попробуйте маленький проект вместе

Марафон, воркшоп, пилот. Посмотрите, как работаете в связке.

9. Не берите в партнёры «просто хорошего человека»

Он может быть другом, но не партнёром.

10. Не спешите

Уважайте процесс притирки. Партнёрство — это как танец. Надо почувствовать ритм.

11. Проверяйте репутацию

Погуглите, поспрашивайте. Партнёр без прошлого — как проект без ТЗ.

12. Смотрите, насколько он умеет брать ответственность

Если постоянно «не успел», «забыл», «сам не понял» — бегите.

13. Учитывайте жизненный контекст

Если у человека сейчас личный кризис, развод или переезд — это может мешать фокусу.

14. Говорите о страхах

Открыто: «Чего ты боишься в этом партнёрстве?» — это очень сближает.

15. Доверяйте чутью

Иногда кажется: «Всё хорошо», но внутри щёлкает тревожный звонок. Не игнорируй.

💡 В нашем случае с мужем — партнёрство проверенное временем.

И знаете что? Оно живое. Осознанное. И с общими смыслами.

Если ты сейчас ищешь партнёра — не спеши. Потому что лучше одному, чем с кем попало. Но если найдёшь «того самого» — ваш 1 + 1 точно станет 111 💥

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У вас был опыт партнёрства? Удалось или разошлись? Хочешь — могу сделать пост:



👉 «Кого точно не стоит брать в партнёры»



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👉 «Как быть, если партнёрство трещит по швам».