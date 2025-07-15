Как найти «того самого» партнера в бизнес
Партнёр в бизнесе — это как супруг в предпринимательстве.
Может быть ресурсом и точкой роста. А может стать причиной ссор, выгорания и даже развала проекта.
Вот что важно учесть, прежде чем объединяться 👇
1. Ищите человека с похожими ценностями
Если вы по-разному видите, что такое «хорошо», долго не проработаете.
2. Пусть у вас будут разные сильные стороны
Чтобы вы не дублировали друг друга, а усиливали.
3. Смотрите на то, как человек решает конфликты
Спокойно, конструктивно или уходит в туман/выплескивает эмоции?
4. Понаблюдайте за ним в стрессовой ситуации
Партнёр раскрывается не в успехе, а в трудности.
5. Обратите внимание, как он общается с другими людьми
Если с вами — мягкий, а с другими — грубый, это звоночек.
6. Обсудите финансовые ожидания на берегу
Сколько зарабатываем, как делим, кто что вкладывает.
7. Зафиксируйте всё письменно
Доли, зоны ответственности, выход из партнёрства. Это не про недоверие — это про взрослость.
8. Сначала попробуйте маленький проект вместе
Марафон, воркшоп, пилот. Посмотрите, как работаете в связке.
9. Не берите в партнёры «просто хорошего человека»
Он может быть другом, но не партнёром.
10. Не спешите
Уважайте процесс притирки. Партнёрство — это как танец. Надо почувствовать ритм.
11. Проверяйте репутацию
Погуглите, поспрашивайте. Партнёр без прошлого — как проект без ТЗ.
12. Смотрите, насколько он умеет брать ответственность
Если постоянно «не успел», «забыл», «сам не понял» — бегите.
13. Учитывайте жизненный контекст
Если у человека сейчас личный кризис, развод или переезд — это может мешать фокусу.
14. Говорите о страхах
Открыто: «Чего ты боишься в этом партнёрстве?» — это очень сближает.
15. Доверяйте чутью
Иногда кажется: «Всё хорошо», но внутри щёлкает тревожный звонок. Не игнорируй.
💡 В нашем случае с мужем — партнёрство проверенное временем.
И знаете что? Оно живое. Осознанное. И с общими смыслами.
Если ты сейчас ищешь партнёра — не спеши. Потому что лучше одному, чем с кем попало. Но если найдёшь «того самого» — ваш 1 + 1 точно станет 111 💥
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У вас был опыт партнёрства? Удалось или разошлись? Хочешь — могу сделать пост:
👉 «Кого точно не стоит брать в партнёры»
или
👉 «Как быть, если партнёрство трещит по швам».
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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