Что посмотреть бухгалтеру. Дуэль братьев: История Adidas и Puma

«Дуэль братьев: История Adidas и Puma»
(Die Dasslers – Pioniere, Brüder und Rivalen, 2016) — драматичный немецкий фильм о двух братьях, Адольфе (Ади) и Рудольфе (Руди) Дасслерах, которые сначала вместе создали успешный обувной бизнес, а потом стали злейшими конкурентами, основав Adidas и Puma.
👬 1. Семейный бизнес — это не гарантия гармонии
Братья начинали с общего дела, но личные обиды, ревность и разное видение привели к расколу.
➡️ Урок: Даже в семейном бизнесе нужно чётко разделять роли, зоны ответственности и эмоциональные границы.
⚔️ 2. Конкуренция может стать движущей силой
Именно из-за конфликта родились две мировые спортивные империи.
➡️ Урок: Конфликт не всегда разрушителен — если направить энергию в развитие, можно вырасти в сильный бренд.
🧩 3. Видение и ценности важнее всего
У Ади был фокус на продукте и инновациях, у Руди — на продажах и экспансии.
➡️ Урок: В бизнесе нужен баланс — и продукт, и продвижение. Один без другого не даст устойчивого роста.
🧱 4. Бренд строится на смыслах
Каждый из братьев заложил в свою компанию своё «Я».
➡️ Урок: Бренд — это отражение личности основателя. Важно понимать, какой смысл ты несёшь людям через бизнес.
⏳ 5. Личное — не должно разрушать профессиональное
Они не разговаривали десятилетиями. А бизнес мог быть ещё мощнее, если бы нашли путь к диалогу.
➡️ Урок: Эго и обиды могут погубить даже великие идеи. Предприниматель — это ещё и про умение прощать и договариваться.
💼 В итоге
Фильм — отличная иллюстрация того, как из конфликта рождаются великие бренды. Но и предупреждение, что цена может быть слишком высокой.
Предпринимательство — это не только про амбиции, но и про умение строить отношения, особенно с теми, кто рядом с тобой с самого начала.
Пишу о бизнесе, саморазвитии и личностном росте — для тех, кто хочет работать на себя. Подпишись на меня в Telegram-канале, чтобы научиться зарабатывать с душой: https://clck.best/klerk
Начать дискуссию