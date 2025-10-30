Что посмотреть бухгалтеру. Дуэль братьев: История Adidas и Puma

💼 В итоге

Фильм — отличная иллюстрация того, как из конфликта рождаются великие бренды. Но и предупреждение, что цена может быть слишком высокой.

Предпринимательство — это не только про амбиции, но и про умение строить отношения, особенно с теми, кто рядом с тобой с самого начала.