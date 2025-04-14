Бизнес Газпромбанк 10.03 Мобильный
Ростислав Равинский
Мотивация персонала

Как создать ценностный кодекс компании, который действительно работает

Ценности компании не должны быть формальностью. Расскажем, как создать живой и работающий кодекс, который влияет на решения, поведение и рост бизнеса.

Почему большинство корпоративных ценностей — пустой звук

Знакомая картина: красивая табличка с ценностями висит на стене офиса. "Честность", "Профессионализм", "Командная работа", "Клиентоориентированность"... Все это звучит правильно, выглядит солидно.

Но давайте будем откровенны — в 76% компаний эти ценности существуют только на бумаге.

Сотрудники не могут их вспомнить. Руководители не применяют их при принятии решений. Клиенты не чувствуют их в общении с компанией.

Почему так происходит? Потому что ценности либо:

  • Скопированы у успешных компаний без понимания сути

  • Придуманы маркетологами для красивой презентации

  • Навязаны сверху без участия команды

  • Слишком абстрактны и не имеют практического применения

В результате: пустая трата времени, цинизм сотрудников и упущенные возможности для создания по-настоящему уникальной компании.

Но есть и другой путь.

Ценности как фундамент трехкратного роста

«За последние полгода мы выросли в 3 раза; 83% клиентов покупают по рекомендации; Не продаем мудакам, даже если они сильно хотят купить»

Эти результаты — не совпадение. Они прямое следствие внедрения реально работающих ценностей, которые определяют каждый аспект бизнеса: от найма до клиентского сервиса.

Когда ценности по-настоящему интегрированы в ДНК компании, они становятся мощнейшим конкурентным преимуществом. Они:

  • Привлекают правильных людей и отталкивают неподходящих

  • Ускоряют принятие решений на всех уровнях

  • Создают уникальную корпоративную культуру, которую невозможно скопировать

  • Формируют основу для доверия клиентов и партнеров

Анатомия работающих ценностей: 7 ключевых принципов

Изучив успешные компании с сильной культурой и проанализировав собственный опыт, мы выделили 7 принципов создания ценностей, которые действительно работают:

1. специфичность вместо универсальности

Плохо: "Мы ценим профессионализм" Хорошо: "Самостоятельность. Всегда включать голову, думать, анализировать, принимать решения, исходя из здравого смысла и правил компании, а не становиться геморроем для своего руководителя"

Чем конкретнее сформулирована ценность, тем легче ее применять в повседневной работе.

2. противоречивость вместо общепринятости

Плохо: "Мы ориентированы на клиента" (кто скажет, что не ориентирован?) Хорошо: "Не продаем мудакам, даже если они сильно хотят купить"

Настоящая ценность должна вызывать несогласие у части людей. Она должна отсекать определенные варианты действий и привлекать только тех, кто разделяет ваш подход.

3. поведенческие проявления вместо абстракций

Плохо: "Мы ценим командную работу" Хорошо: "Командность. Ставить интересы компании и группы выше своих. За это группа всегда благодарит ростом в карьере и деньгах. Не отжимать компанию и коллег в трудную минуту, находясь временно в более сильной позиции, чем они."

Хорошая ценность описывает конкретное поведение, которое можно наблюдать и оценивать.

4. проверяемость в повседневных ситуациях

Плохо: "Мы стремимся к совершенству" (как это проверить?) Хорошо: "Результативность. Быть нацеленным на конечный результат в работе, а не на процессы. Не так важно, как и что делал, как важен итог, которого добивается человек."

Ценность должна быть применима к ежедневным решениям и действиям, а не только к редким исключительным ситуациям.

5. подлинная уникальность

Плохо: Список из стандартных слов, которые можно найти у десятков компаний Хорошо: "Трушность. Быть честным, настоящим, открытым, простым и понятным, без масок."

Ценности должны отражать реальный, уникальный характер вашей компании, а не абстрактный идеал.

6. встроенные последствия

Плохо: "Мы уважаем друг друга" (а что будет, если нет?) Хорошо: "Амбициозность. Всегда ставить перед собой новые цели и вызовы, двигаться вперед, а не тонуть в болоте на одном уровне."

Эффективная ценность содержит в себе ясное понимание последствий её соблюдения или нарушения.

7. эмоциональный резонанс

Плохо: "Мы стремимся к операционной эффективности" Хорошо: "Человечность.

Понимать, что мы работаем с людьми (как сотрудники, так и клиенты), у них есть эмоции, энергия, настроение, которое может меняться. Это нужно всегда брать в расчет во время общения, постановки задач, управления, консультирования."

Настоящие ценности вызывают эмоциональный отклик, а не просто интеллектуальное согласие.

Как создать ценностный кодекс, который работает: пошаговая методология

Шаг 1: исследуйте свою днк

Вместо того чтобы придумывать ценности, откройте уже существующие. Проведите глубинное исследование:

  • Интервью с основателями: Какие принципы привели к созданию компании?

  • Беседы с лучшими сотрудниками: Что заставляет их оставаться и преуспевать?

  • Отзывы лояльных клиентов: Почему они выбрали вас, а не конкурентов?

  • Анализ кризисных ситуаций: Какие принципы помогли вам выжить в трудные времена?

Шаг 2: определите поведенческие паттерны

На основе исследования выявите поведенческие паттерны, которые:

  • Приводят к успеху в вашей компании

  • Отличают вашу культуру от других

  • Создают ценность для клиентов

  • Вызывают гордость у команды

Шаг 3: проведите коллективную разработку

Вовлеките команду в процесс разработки ценностей:

  • Проведите серию воркшопов с представителями разных отделов

  • Создайте пространство для открытого обсуждения и обратной связи

  • Используйте методики дизайн-мышления для генерации идей

  • Соберите реальные истории, иллюстрирующие ваши ценности в действии

Шаг 4: проверьте на реальных ситуациях

Протестируйте ценности на конкретных сценариях:

  • Как эта ценность помогает принимать решения в спорных ситуациях?

  • Как она выглядит в действии на разных уровнях организации?

  • Можно ли определить, когда ценность нарушается?

  • Готовы ли вы пожертвовать краткосрочной выгодой ради соблюдения этой ценности?

Шаг 5: формулируйте точно и понятно

Для каждой ценности создайте:

  • Краткое название (1-2 слова)

  • Ясное определение (1-2 предложения)

  • Примеры соблюдения и нарушения

  • Практические рекомендации по применению

Шаг 6: внедряйте на всех уровнях

Интегрируйте ценности во все аспекты бизнеса:

  • Процесс найма и онбординга

  • Система оценки эффективности

  • Принятие стратегических решений

  • Корпоративные коммуникации

  • Работа с клиентами и партнерами

Шаг 7: постоянно пересматривайте и развивайте

Ценности не высечены в камне:

  • Регулярно оценивайте, насколько они соблюдаются на практике

  • Собирайте примеры их применения в повседневной работе

  • Корректируйте формулировки на основе обратной связи

  • Обновляйте их по мере роста и развития компании

Пример работающего ценностного кодекса

Вот пример набора ценностей, которые соответствуют всем принципам эффективных ценностей:

1. трушность

Определение: Быть честным, настоящим, открытым, простым и понятным, без масок.

Примеры соблюдения:

  • Признание ошибок перед клиентом и командой

  • Отказ от работы с клиентами, чьи ценности противоречат нашим

  • Открытое обсуждение проблем и вызовов

Примеры нарушения:

  • Сокрытие информации из страха негативной реакции

  • Создание видимости работы вместо реальных результатов

  • Преувеличение возможностей продукта при продаже

2. уважение

Определение: Относиться к людям с добротой, теплотой, поддерживать в трудную минуту, не оскорблять и не подавлять.

Примеры соблюдения:

  • Внимательное выслушивание мнений, даже противоположных

  • Конструктивная обратная связь без личных нападок

  • Признание заслуг и достижений коллег

Примеры нарушения:

  • Публичная критика или унижение

  • Игнорирование идей и предложений

  • Использование положения для давления на других

3. человечность

Определение: Понимать, что мы работаем с людьми, у них есть эмоции, энергия, настроение, которое может меняться. Это нужно всегда брать в расчет во время общения, постановки задач, управления, консультирования.

Примеры соблюдения:

  • Учет индивидуальных особенностей при постановке задач

  • Гибкость в сложных жизненных ситуациях сотрудников

  • Эмпатия к проблемам клиентов и коллег

Примеры нарушения:

  • Отношение к людям как к ресурсам или функциям

  • Игнорирование эмоционального состояния собеседника

  • Навязывание решений без учета контекста

4.результативность

Определение: Быть нацеленным на конечный результат в работе, а не на процессы. Не так важно, как и что делал, как важен итог, которого добивается человек.

Примеры соблюдения:

  • Фокус на достижении целей, а не на отработке часов

  • Инициативный поиск решений вместо оправданий

  • Измерение успеха через конкретные бизнес-показатели

Примеры нарушения:

  • Создание видимости бурной деятельности без результата

  • Перекладывание ответственности при неудаче

  • Следование процессам в ущерб результату

5. самостоятельность

Определение: Всегда включать голову, думать, анализировать, принимать решения, исходя из здравого смысла и правил компании, а не становиться геморроем для своего руководителя.

Примеры соблюдения:

  • Принятие решений в рамках своей компетенции без лишних согласований

  • Самостоятельный поиск информации и ресурсов для решения задач

  • Инициативное предложение улучшений

Примеры нарушения:

  • Постоянное перекладывание принятия решений на руководителя

  • Буквальное следование инструкциям даже когда они не работают

  • Пассивное ожидание указаний вместо проактивных действий

6. амбициозность

Определение: Всегда ставить перед собой новые цели и вызовы, двигаться вперед, а не тонуть в болоте на одном уровне.

Примеры соблюдения:

  • Регулярное повышение личной планки производительности

  • Стремление к освоению новых навыков и компетенций

  • Поиск возможностей расширения зоны ответственности

Примеры нарушения:

  • Удовлетворенность минимально приемлемым результатом

  • Сопротивление изменениям и новым подходам

  • Отказ от сложных задач из страха неудачи

7. командность

Определение: Ставить интересы компании и группы выше своих. За это группа всегда благодарит ростом в карьере и деньгах. Не отжимать компанию и коллег в трудную минуту, находясь временно в более сильной позиции, чем они.

Примеры соблюдения:

  • Помощь коллегам даже за пределами своих обязанностей

  • Принятие решений с учетом интересов всей компании, а не только своего отдела

  • Добровольное взятие на себя дополнительной нагрузки в кризисных ситуациях

Примеры нарушения:

  • Оптимизация личных KPI в ущерб общей цели

  • Сокрытие информации для получения личного преимущества

  • Использование давления для продвижения собственных интересов

Как заставить ценности работать: интеграция в бизнес-процессы

Даже самые вдохновляющие ценности бесполезны, если они не применяются на практике. Вот ключевые точки интеграции:

1. найм и онбординг

  • Включите вопросы, связанные с ценностями, в интервью с кандидатами

  • Разработайте кейсы, проверяющие соответствие кандидата вашим ценностям

  • Посвятите специальную сессию в онбординге обсуждению и практическому применению ценностей

2. система оценки и вознаграждения

  • Включите соблюдение ценностей в критерии регулярной оценки эффективности

  • Разработайте программу признания для сотрудников, которые ярко проявляют ценности

  • Сделайте соблюдение ценностей обязательным условием для продвижения

    • 3. принятие решений

    • Используйте ценности как фильтр для стратегических решений

    • На важных совещаниях задавайте вопрос: "Соответствует ли это решение нашим ценностям?"

    • Документируйте случаи, когда ценности помогли принять трудное решение

    4. коммуникации и брендинг

    • Регулярно делитесь историями, иллюстрирующими ценности в действии

    • Используйте ценности в маркетинговых материалах и коммуникациях с клиентами

    • Создайте визуальные напоминания о ценностях в рабочем пространстве

    5. клиентский опыт

    • Обучите команду проявлять ценности во взаимодействии с клиентами

    • Собирайте обратную связь о том, насколько клиенты ощущают ваши ценности

    • Разработайте сценарии обслуживания, отражающие ваши ценности

    Измерение эффекта: как понять, что ценности работают

    Чтобы убедиться, что ваши ценности действительно влияют на бизнес, отслеживайте эти показатели:

    1. количественные метрики

    • Текучесть персонала (особенно среди высокоэффективных сотрудников)

    • Показатель удовлетворенности сотрудников (eNPS)

    • Процент рекомендательных наймов

    • Доля повторных клиентов и рекомендаций

    • Скорость принятия решений

    2. качественные индикаторы

    • Упоминание ценностей в повседневных разговорах

    • Использование ценностей при аргументации решений

    • Примеры, когда сотрудники действовали в соответствии с ценностями даже в ущерб личной выгоде

    • Отзывы клиентов, в которых прослеживаются ваши ценности

    Заключение: ценности как стратегическое преимущество

    В мире, где продукты и технологии становятся все более похожими, уникальная культура, основанная на аутентичных ценностях, становится главным конкурентным преимуществом.

    Настоящие ценности, глубоко интегрированные в бизнес, создают:

    • Уникальный клиентский опыт, который невозможно скопировать

    • Команду единомышленников, которые разделяют общее видение

    • Устойчивость в периоды кризисов и изменений

    • Основу для долгосрочного, устойчивого роста

    Самое главное — ценности должны быть аутентичными. Лучше иметь три настоящие ценности, которые все знают и применяют, чем десять красивых слов на стене, не имеющих отношения к реальности.

    Помните: в мире, где все стремятся быть похожими на лидеров рынка, именно уникальная, основанная на ценностях культура может стать вашим главным отличием.

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    Ростислав Равинский

    Ростислав Равинский

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