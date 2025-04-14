Как создать ценностный кодекс компании, который действительно работает

Почему большинство корпоративных ценностей — пустой звук

Знакомая картина: красивая табличка с ценностями висит на стене офиса. "Честность", "Профессионализм", "Командная работа", "Клиентоориентированность"... Все это звучит правильно, выглядит солидно.

Но давайте будем откровенны — в 76% компаний эти ценности существуют только на бумаге.

Сотрудники не могут их вспомнить. Руководители не применяют их при принятии решений. Клиенты не чувствуют их в общении с компанией.

Почему так происходит? Потому что ценности либо:

Скопированы у успешных компаний без понимания сути

Придуманы маркетологами для красивой презентации

Навязаны сверху без участия команды

Слишком абстрактны и не имеют практического применения

В результате: пустая трата времени, цинизм сотрудников и упущенные возможности для создания по-настоящему уникальной компании.

Но есть и другой путь.