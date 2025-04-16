Как написать инструкцию, которую поймут все: 7 правил эффективного регламента

ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО КОРПОРАТИВНЫХ ИНСТРУКЦИЙ НИКТО НЕ ЧИТАЕТ

Знакомая ситуация: вы потратили недели на создание детальной инструкции или регламента. Документ получился исчерпывающим. Вы разослали его всем сотрудникам, разместили в корпоративной базе знаний и... ничего не изменилось.

Сотрудники продолжают задавать те же вопросы. Процессы выполняются с теми же ошибками. А ваша тщательно составленная инструкция пылится непрочитанной или, что еще хуже, прочитанной, но непонятой.

В чем проблема?

«К сожалению, инструкции в разных отделах оказались недостаточно полными, в разных форматах, при прочтении которых у сотрудников возникало неполное или неточное понимание выполняемых задач. Вследствие чего, тратится ценное время сотрудников всей компании на устранение ошибок в работе.»

Корень проблемы не в сотрудниках, а в самих инструкциях. Большинство корпоративных документов страдают от трех ключевых недостатков:

1 Перегруженность информацией — слишком много деталей, в которых теряется суть

2 Запутанная структура — сложно найти нужную информацию быстро

3 Неподходящий язык — канцеляризмы, технические термины, длинные предложения

Но есть и хорошая новость: создание понятных и эффективных инструкций — это навык, который можно освоить. И сегодня мы поделимся проверенной методологией.