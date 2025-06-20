Как вести ВЭД в условиях ограничений

Ставка на ЕАЭС. Россия ведет внешнеэкономическую деятельность в рамках Евразийского экономического союза. В него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. ЕАЭС представляет собой единое экономическое пространство, которое подкреплено таможенным кодексом и тарифами. Сейчас фактическая работа ведется в двух форматах: ЕАЭС и остальной мир.

Импортозамещение. Российское правительство ориентируется на импортозамещение. Евро Замещение подразумевает замену европейских товаров другими, среди которых китайские.

Параллельный импорт и альтернативные способы логистики. Не всю европейскую продукцию можно заместить. Поэтому появились параллельный импорт и альтернативные способы логистики, например, через Турцию.

Складские остатки. Из Турции есть сухопутный и морской пути. Однако перегруженность и мировой транспортный коллапс влияют на сроки поставок. Если работаете с ретейлом, госзаказом, маркетплейсами, придется формировать складские остатки.

Расчеты в национальной валюте. С учетом разорвавшихся поставок, смены логистических маршрутов, поиска новых поставщиков и проблем с долларом нужно заново рассчитывать и менять финансовую модель.

Иногда расчеты в долларах и евро становятся невозможны, поэтому расчеты лучше перевести в национальную валюту страны контрагента. Если импортируете из Китая, договаривайтесь о расчетах в юанях. Также можно продолжать платить поставщику в долларах с конвертацией в своей зарубежной компании.

Создание торговых домов. Многие заводы в Китае принадлежат американцам, и они не хотят принимать деньги от российских заказчиков. Поэтому зарубежный торговый дом становится необходимым для каждой компании. У предприятия с собственным торговым домом есть постоянный товарооборот и деловая репутация, им доступны зарубежные кредиты, аккредитивы, переводы, оформление сертификатов. Кроме того, зарубежный торговый дом может работать как финансовый консолидатор.

Расходы, которые компания понесет на покупку и оформление торгового дома, быстро окупаются. Дом можно сдавать в аренду и получать прибыль. А если создать торговый дом на материковом Китае, можно возмещать до 13% китайский НДС.