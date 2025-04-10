О порядке изложения исследованных доказательств и введении рубрикаций в тексте приговора суда

Приговор как результат мыслительной и практической деятельности суда содержит конкретные решения, которые должны быть приняты по каждому вопросу, указанному в ст. 299 УПК РФ, на основе проведенного непосредственно судьей в ходе судебного следствия исследования доказательств. Эти решения называются «выводами суда» (ст. 389.16 УПК РФ).

На сегодняшний день изложенные в приговоре доказательства отражаются набором разрозненных сведений, объем которых вольно определяется судом, обособлено наполняя раздел исследованных в ходе судебного следствия доказательств, во многих случаях односторонне отражая их содержание.

Поэтому важно акцентировать внимание на порядок отражения исследованных доказательств в тексте приговора как самого главного, что ожидается от суда. Стройность внутреннего убеждения судьи проявляется через стройность изложения исследованных доказательств в тексте приговора.

Анализ содержания исследованного доказательства, сопоставление одного доказательства с другими, оценка каждого в отдельности и всей совокупности доказательств, проверка сделанных на их основе выводов сторонами процесса - залог законного, обоснованного и мотивированного приговора, внутреннего убеждения судьи.

В нарушении этого в изученных случаях, анализ исследованных в ходе судебного следствия доказательств подменяется судьей, во-первых, копированием показаний, отраженных в обвинительном заключении (акте), в приговоре, без какого-либо учета исследованного в ходе судебного следствия. Во-вторых, подгоном доказательств (их частей) под выработанный вывод суда. В-третьих, в тексте приговора отражается лишь фрагмент исследованного доказательства без учета других его частей. В-четвертых, не обосновывается то, какое обстоятельство каждое доказательство устанавливает.

Законность, обоснованность и справедливость приговора зависят от того, установлены ли фактические обстоятельства подлежащие доказыванию согласно ст. 73 УПК РФ, где каждый пункт указанных обстоятельств, должен обосновываться совокупностью доказательств, с выражением мотива суда относительно них. Круг обстоятельств, которые должны быть установлены в момент принятия решения, связан с вопросами, разрешаемыми судом при постановлении приговора (ст. 299 УПК РФ). Перечень этих вопросов представляет собой программу, руководствуясь которой суд определяет, что именно надо установить по делу.

Для того чтобы установить обстоятельства дела необходимо представленные и исследованные доказательства тщательно проверить и правильно оценить, т.е. провести анализ исследованных доказательств. Этот анализ должен происходить не только в воображении судьи при формировании внутреннего убеждения, но и материализоваться в тексте приговора суда.

Восприятие доказательств путем их исследования создает у судей отдельные впечатления, которые накапливаются по мере развития судебного процесса. В определенный момент процесса эти впечатления могут наталкивать судей на тот или иной вывод относительно виновности или невиновности подсудимого и степени его ответственности. Но это может быть только впечатлением, не создающим твердого убеждения и не дающим достоверного познания устанавливаемых обстоятельств по делу. Это познание должно достигаться тогда, когда судьи проверяют свои впечатления с рассматриваемыми сведениями, отбирая однозначные, твердо установленные, учитывая все выявленные противоречия и сомнения. Именно в результате такой логической работы суд, соединяя анализ и синтез исследованных доказательств в тексте приговора, может выработать подлинное внутреннее убеждение, которое должно ложиться в основу приговора в совещательной комнате. Мысленно, без анализа исследованных доказательств на бумаге этого сделать судье невозможно.

Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ под доказательством по уголовному делу понимаются сведения, на основании которых устанавливается наличие либо отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию. То есть сведения должны свидетельствовать об устанавливаемом обстоятельстве, демонстрировать то, как сведение (аргумент) выявляет то или иное обстоятельство (тезис).

На сегодняшний день это положение повсеместно не соблюдается.

Подавляющее число изученных приговоров ознаменовывает изложение исследованных доказательств в ходе судебного следствия, следующей формулировкой: «Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании». После чего происходит перечисление исследованных доказательств. Однако, изложенные таким образом доказательства в изученных приговорах не свидетельствуют о виновности либо невиновности подсудимого, они отражают какое-либо событие, при этом связь указанного события с устанавливаемым обстоятельством в последующем не оговаривается. А связь между доказательством и обстоятельством, подлежащим установлению, и должен продемонстрировать судья. Если этого не происходит, то как другие участники процесса могут понять приговор?

Сегодня лишь факт названия полученного сведения доказательством выступает свидетельством доказанности обстоятельства. Именно поэтому п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» ориентирует: «Суду надлежит указать, к каким выводам пришел эксперт в результате исследования, а не ограничиваться лишь ссылкой в приговоре на его заключение». Следует признать данное положение судебной аксиомой и распространить на каждое используемое доказательство в приговоре суда. Особо это должно касаться многочисленных документов, которые используются в тексте приговора суда, сведения о которых содержат лишь его реквизиты, не показывая, что он устанавливает.

В связи с этим необходимо актуализировать вопрос о содержании используемых доказательств, их реальной доказательственной силе. Разработав и предложив такую конструкцию использования доказательств, где бы не мотивировка суда свидетельствовала об устанавливаемых обстоятельствах, а сами исследованные доказательства являлись наглядной демонстрацией устанавливаемого тезиса.

На практике наблюдается устойчивое увеличение объема доказательств содержащихся в материалах уголовного дела. Десятки и сотни томов уголовного дела путают судью, а количество рассматриваемых дел не позволяет в силу человеческого ресурса их переработать. Именно поэтому у судьи нет ни сил, ни времени обосновывать связь каждого доказательства с устанавливаемым им обстоятельством. Выход из этого только один - ориентировать суд выбирать из исследуемых в ходе судебного следствия ключевые доказательства, подтверждающие вывод суда, и расписывать их связь с устанавливаемым обстоятельством в тексте приговора суда. На это же следует ориентировать государственного обвинителя и адвоката-защитника, которые бы представляли для исследования только доказательства, обосновывающие их позицию по делу. А не как на сегодняшний день, когда адвокат-защитник представляет доказательства ради того, чтобы их представить, а государственный обвинитель оглашает все материалы уголовного дела от корки до корки, делая вид, что он их исследует. Что приводит к тому, что исследованные по делу доказательства многочисленны, их совокупность не упорядочена, некоторые из них противоречивы и взаимоисключаемы.

Именно поэтому на этапе составления текста приговора, должен происходить анализ исследованных доказательств. Внутреннее судейское убеждение нельзя сводить к восприятиям, которые являются только этапом формирования судейского убеждения. Само же судейское убеждение, выработанное судьями, основано на переработке этих впечатлений в процессе исследования доказательств. Исследование доказательств в составляемом приговоре - это анализ представленных и исследованных доказательств в ходе судебного следствия, уяснение их сути, определение ценностных свойств через призму законодательно установленных требований к их уголовно-процессуальной форме и содержанию, в порядке предусмотренном ст. 298 УПК РФ, с целью установления на их основе всего круга обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Таким образом, в тексте приговора должно содержаться, во-первых, обстоятельство, устанавливаемое каждым используемым доказательством. Тем самым будет демонстрироваться причинно-следственная связь между исследованным доказательством и выявленным на его основе обстоятельством, подлежащим доказыванию. Во-вторых, изложение каждого исследованного доказательства полно, как в защиту, так и против подсудимого, с учетом позиций стороны защиты и обвинения. Данная форма должна быть структурным компонентом составляемого приговора, она понятна и логична, она заложена ст. 299 УПК РФ.

Это позволит избежать практики, когда в многосоставных приговорах одни и те же доказательства используются судом как в обвинительных, так и в оправдательных выводах.

В тексте приговора следует отражать сведения, характеризующие способ восприятия судом доказательств - непосредственно судом или опосредованным путем, то есть полученном в ходе предварительного расследования уголовного дела. Данное правило будет демонстрировать проявление условия непосредственности исследования доказательств (ч. 3 ст. 240 УПК РФ), запрещая использовать в приговоре доказательства, полученные на предварительном расследовании и не исследованные в суде.

Данное условие для стадии судебного разбирательства настолько значимо, что УПК РФ его нарушение связывает с таким основанием для отмены или изменения вступивших и не вступивших в законную силу судебных решений, как несоответствие выводов суда, изложенных в судебном решении, фактическим обстоятельствам уголовного дела. Пункты 1-3 ст. 389.16 УПК РФ относительно случаев, когда выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, обусловлены игнорированием требования УПК РФ о непосредственности исследования доказательств в стадии судебного разбирательства.

Указанный вариант нарушения непосредственности исследования доказательств означает, в частности, что в ходе судебного заседания судом были непосредственно исследованы доказательства, однако выводы по ним сделаны такие, которые не обусловлены их содержанием. Когда из сути и смысла доказательств вовсе не вытекают те выводы, которые сделаны судом в судебном решении.

Это как раз один из тех случаев, когда указанными доказательствами, рассмотренными в судебном разбирательстве, не подтверждаются выводы суда. Такое происходит в силу того, что суд не вникает в содержание конкретных и непосредственно в суде исследованных доказательств, не уясняя их смысла и не раскрывая их сути в судебном решении, не устанавливает непосредственную причинную связь между исследованными в судебном заседании доказательствами и теми обстоятельствами, которые подлежали доказыванию и которые были описаны судом в установочной (описательной) части судебного решения. Такой подход есть следствие формалистского отношения к исследованию доказательств и установлению лишь исключительно на их основе круга обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и свидетельствует о поверхностно-пренебрежительном исполнении назначения уголовного судопроизводства.

Поэтому каждое выявляемое обстоятельство должно быть аргументировано совокупностью доказательств, понятной и ясной для каждого изучающего приговор, где недопустима альтернатива оценки.

Принципиально обратить внимание Верховного Суда РФ на данное обстоятельство и привести практику отражения исследованных в ходе судебного следствия доказательств в единообразие.

На вопрос «Должны ли быть предусмотрены обязательные требования по отражению исследованных доказательств по делу в приговоре суда» опрошенные судьи, государственные обвинители, адвокаты ответили: а) да, это сформирует единообразие практики, создаст обязательную матрицу - законную форму приговора - 62%; б) нет, это нарушит самостоятельность и независимость суда - 38%.

В следствии этого, предлагаем ориентироваться на следующий порядок отражения установленных обстоятельств подлежащих доказыванию в составляемом приговоре:

1. Устанавливаемое в ходе судебного следствия место совершения деяния (например), в совершении которого обвиняется подсудимый, доказано.

1.2. Место совершения деяния, в совершении которого обвиняется подсудимый, устанавливается следующими исследованными непосредственно в ходе судебного следствия доказательствами:

1.2.1 Показаниями свидетеля (излагаются в полном объеме сообщенные непосредственно в суде показания свидетеля).

1.2.2 Показания потерпевшего (излагаются в полном объеме сообщенные непосредственно в суде показания потерпевшего).

1.2.3 Протоколом осмотра места происшествия (излагается в полном объеме содержание исследованного в ходе судебного следствия протокола осмотра места происшествия) и др.

1.3. Исследованные в ходе судебного следствия доказательства выявляют, что подсудимый присутствовал на месте совершения деяния, в совершении которого он обвиняется. Это обстоятельство подтверждают следующие сведения:

1.3.1 Излагаются отдельные сведения, сообщенные свидетелем, на основе которых суд пришел к выводу, что подсудимый присутствовал на месте совершения деяния.

1.3.2. Излагаются отдельные сведения, сообщенные потерпевшим, на основе которых суд пришел к выводу, что подсудимый присутствовал на месте совершения деяния.

1.3.3. Излагаются отдельные сведения, выявленные при исследовании протокола осмотра места происшествия, на основе которых суд пришел к выводу, что подсудимый присутствовал на месте совершения деяния и др.

2. Устанавливаемое в ходе судебного следствия обстоятельство, что деяние совершил подсудимый, доказано…

Решающим при изложении устанавливаемых обстоятельств является использование судьей рубрикаций текста приговора путем нумерации.

Анализ решений Европейского суда по правам человека, приговоров английских и американских судов позволяет сделать вывод, что все они похожи по структуре изложения текста, а именно, каждый вывод суда в решении пронумерован, то есть используется рубрикация текста путем нумерации Изученные тексты решений содержали нумерацию римскими или арабскими цифрами, в редких случаях прописными и строчными буквами. Способ изложения текста приговора российским судом, который осуществляется сплошным способом путем разделения текста абзацами, существенно отличается от вышеуказанных решений, что проявляется не в простой нумерации каждого абзаца или двух и более абзацев текста решения, а в нумерации каждого вывода (довода, мотива, обоснования) суда. Несомненно, это делает более понятным изучение приговора, «процессуально прозрачным» для понимания, не дает запутаться подчас в сотнях его страниц, где, например, обстоятельства, подлежащие доказыванию, не теряются между собой, а излагаются по порядку согласно структуре, изложенной в ст. 73 УПК РФ, а также хронологии описываемых событий в тексте приговора суда. Не обоснована и рубрикация текста путем выделения первого предложения довода суда шрифтом, отличным от основного текста.

Следует внедрить рубрикацию теста приговора путем нумерации арабскими цифрами (пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты) и в российское судопроизводство.

Во-первых, нумерация доводов в тексте приговора суда позволит создать структуру изложения текста, где каждый пункт рассматривает какое-либо доказываемое обстоятельство или доказательство, или довод стороны (сторон) судебного разбирательства.

Во-вторых, данная модель изложения текста решения увеличивает гарантии рассмотрения всех доводов сторон процесса, например, при заявлении апелляционной жалобы, где суд апелляционной инстанции не сплошным текстом рассматривает заявленную жалобу, в которой либо теряются все доводы заявителя либо переплетаются между собой, а по пунктам отвечает на каждый довод апеллянта, то есть мотивированно. Это позволяет понять, какой из пунктов что рассматривает.

В-третьих, это упростит практику ссылки на отдельные части вынесенного приговора. На сегодняшний день, например, в жалобе на приговор суда приходится указывать на страницу текста, номер абзаца на странице, а также первые слова абзаца, чтобы продемонстрировать часть текста, на которую ссылаешься в обосновании своей позиции. Нумерация же текста приговора позволит ссылаться только на пункт решения, чтобы обратить на него внимание.

В-четвертых, данное нововведение существенным образом не меняет существующую модель порядка вынесения приговора суда (ст.ст. 304-308 УПК РФ), она лишь дополняет требования, предъявляемые к решениям суда, а именно к его обоснованности и мотивированности (ч. 4 ст. 7 УПК РФ).

В-пятых, это позволит сформировать практику унификации решений суда, а также повлияет на разработку однообразной системы составления текста приговора, так называемой модели судебных решений. Поскольку очевидно, что судопроизводство на сегодняшний день ждет видоизменение вследствие развития новых технологий, в том числе связанных с фиксацией и изложением текста на электронном носителе.

Автор: Васяев Александр Александрович, кандидат юридических наук, адвокат коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов».

