Оказание квалифицированной юридической помощи: анализ и проблемы

Оказание квалифицированной юридической помощи юридическим лицам – относительно новая проблема для российской правовой науки. Классическая правозащитная формула связывает оказание квалифицированной юридической помощи только с физическими лицами, и это находит отражение как в законодательстве, так и в правовой доктрине. Конституционная гарантия квалифицированной юридической помощи юридическим лицам – в настоящее время серьезная «лакуна» российского законодательства. Между тем, развитие экономических отношений является важным импульсом расширения механизмов правовой защиты всех без исключения субъектов права.

Конституция РФ дает расширительное толкование только в отношении прав, свобод и законных интересов физических лиц. Мы считаем данное положение недостатком Конституции РФ. При этом если широко трактовать положения ст. 19 Конституции РФ, все субъекты права равны в области реализации прав, свобод и законных интересов. Исходя из смысла данной нормы, очевидно, что вышеупомянутое положение в полной мере относится и к физическим, и к юридическим лицам.

Практика защиты прав и законных интересов юридических лиц в России, несмотря на изложенное выше, в целом сложилась. Вместе с тем потенциальный перечень прав и законных интересов юридических лиц, который, по нашему мнению, следовало бы закрепить в Конституции РФ, отличается от аналогичного у физических лиц – в силу, прежде всего, усложнения правовых отношений субъектов хозяйственной деятельности, что применимо к их деятельности как внутри государства, так и за его пределами.

На наш взгляд, правом на получение квалифицированной юридической помощи обладают не только физические, но и юридические лица, которые все чаще привлекают адвокатов для защиты своих прав и законных интересов в уголовном, арбитражном и конституционном судопроизводстве. Отметим также и тот факт, что в силу выстраиваемой в России модели правозащитной системы квалифицированную юридическую помощь в ходе судопроизводства должны оказывать только адвокаты. В ходе арбитражного судопроизводства, где сторонами по делу являются юридические лица, представление их интересов и защиту, будут осуществлять адвокаты.

Исходя из вышеизложенного, перспективным представляется такой подход, при котором конституционная гарантия на квалифицированную юридическую помощь распространяется и на физических, и на юридических лиц, тем более что:

- в соотвествии со ст. 96 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», «Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, юридические лица…»;

- согласно ст. 1 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре), целью деятельности адвокатуры является защита прав, свобод и интересов и физических, и юридических лиц.

Несмотря на то, что специфика Конституций различных стран мира и конституционных норм состоит в их широкопредметном, «рамочном» характере, понимание нормы п. 1 ст. 48 Конституции РФ, гарантирующую квалифицированную юридическую помощь физическим лицам, должно быть расширено путем ее конкретизации в различных нормативных актах, прежде всего, по причине особой стабильности норм Конституции РФ в регламентации прав, свобод и законных интересов. В различных нормативных актах необходимо такое изменение норм, при котором квалифицированная юридическая помощь гарантировалась бы и физическим, и юридическим лицам.

Логичным представляется тот факт, что если юридическая помощь гарантируется и гражданину, и человеку, то такого рода помощь должна гарантироваться и юридическим лицам. Введение и широкое распространение предлагаемой новеллы закрепит адвокатскую монополию в ходе судопроизводства, в рамках которой только адвокаты должны представлять и защищать права, свободы и законные интересы и физических, и юридических лиц.

Отметим важную особенность модернизации законодательства в сфере защиты прав, свобод и законных интересов человека. Юридические лица также состоят из индивидов – они создаются физическими лицами, физические лица осуществляют там трудовую деятельность и т.д. Данный факт также актуализирует вопрос совершенствования механизмов защиты юридических лиц.

Таким образом, оказание квалифицированной юридической помощи адвокатами юридическим лицам – это, в сущности, с позиций «духа закона», – продолжение и расширение оказания квалифицированной юридической помощи адвокатами физическим лицам. Права, свободы и законные интересы физических лиц защищаются в рамках различных сфер человеческой деятельности – экономической, политической, культурной, семейной и пр. Соответственно, создание тем или иным субъектом права (физическим лицом) юридического лица является частью определенной сферы его повседневной деятельности.

Иными словами, гарантируя квалифицированную юридическую помощь человеку и гражданину в области экономики, законодатель должен логически подойти и к необходимости защиты прав и законных интересов юридических лиц в целом, что уже происходит на уровне отраслевого законодательства. Со своей стороны, конституционные акты, будучи по своему характеру синергетическими – аккумулирующими сущностные черты законодательства тех или иных стран мира, должны пользоваться (на практике это так и происходит) достижениями отраслевого законодательства. Категории и понятия отраслевых наук, основанные, в свою очередь, на практике, оказывают влияние и на конституционную доктрину. Исходя из этого, можно утверждать, что Конституция РФ рано или поздно неизбежно столкнется с необходимостью инфильтрации в себя положений иных нормативных актов, посвященных проблеме оказания квалифицированной юридической помощи юридическим лицам.

Говоря о проблеме оказания квалифицированной юридической помощи физическим лицам, нельзя не упомянуть в данном контексте и вопрос правозащитного генезиса. Так, например, само практическое воплощение правозащитного концепта было связано с феноменом человеческих сообществ. Человек в Древнем мире и в Средние века не мыслил себя вне некоего коллектива, будь то крестьянская община, городская цеховая организация или этноконфессиональная группа.

Соответственно, борьба людей за свои права происходила в значительной степени по линии аналогичной борьбы за интересы тех или иных экономических сообществ. Европейские юридические лица Средних веков – цеховые организации, которые стали одним из первых, а в некотором роде и первым институтом в человеческой истории, поставившим борьбу за права человека в качестве основной цели своей деятельности.

Таким образом, как свидетельствует исторический опыт, эффективная защита индивидуальных прав человека невозможна вне аналогичной защиты коллективных прав, и последние, по нашему мнению, должны пониматься не только как права субъектов политической или культурной деятельности, но и как права участников экономической сферы жизни общества. Тем самым достигается, в известном смысле, правозащитная синергия.

Сам факт занятия человеком некоей экономической ниши рассматривался долгое время как основание для обладания им теми или иными правами. При этом включенность индивида в деятельность юридического лица является маркером его экономической роли в социуме.

Если мы говорим об историческом аспекте данной проблемы, то необходимо отметить, что средневековая юридическая терминология Европы зачастую не знает прав индивида вне его экономической роли: термин «горожанин» или «бюргер» уже означало отнесение человека к субъекту хозяйственной деятельности той эпохи – городу.

В европейской средневековой практике предоставление гражданам города права избираться в городские органы власти зависело от их включенности в те или иные отрасли хозяйственной жизни, иначе говоря, от занятия ремеслом (чаще всего), что автоматически означало принадлежность гражданина к некоему юридическому лицу. Например, в состав первого городского совета Хамма в начале XIII века входили: «мельник ... Герман, мельник Теодорик, мельник Вальтер, мельник Генрих, сапожник...».

В европейской традиции предоставление прав юридическим лицам предшествовало расширению спектра прав личности: «процесс получения гражданами германских городов политических прав происходил в два этапа. На первом, в XI-XIII веках, члены городской общины, объединяясь против сеньора, добивались вольностей, закрепленных в городских хартиях. На втором, с конца XIII века по XIV век, горожане, преодолевая имущественное и социальное неравенство, пытались обеспечить равный доступ всех слоев населения к городскому самоуправлению».

Отметим, что, на первый взгляд, в современной России ситуация с правами человека имеет обратный характер – индивиды обладают более широкими конституционными гарантиями. Однако нельзя не отметить и того, что многие из этих гарантий декларативны и ситуация с правами, свободами и законными интересами личности в России имеет тенденцию к ухудшению. На наш взгляд, причина данной ситуации заключается как в отсутствии синергии между индивидуальными и коллективными правами, так и в отсутствии конституционного закрепления прав и законных интересов юридических лиц, которые исторически предшествовали правам, свободам и законным интересам физических лиц.

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие выводы.

1. Одним из основных источников пополнения бюджета Российской Федерации являются налоги, уплачиваемые юридическими лицами, которые уже на одном только данном основании имеют право на государственные гарантии оказания им квалифицированной юридической помощи. Конституция РФ в порядке общих начал и смысла законодательства гарантирует им такое право. Разумеется, как показывает российский правоприменительный опыт, конституционная гарантия далеко не всегда является для субъектов права безусловным руководством к действию, хотя данную дефиницию нельзя недооценивать. По нашему мнению, законодатель уже в 1993 году вместе с принятием Конституции РФ сделал важный шаг по регулированию защиты прав и законных интересов юридических лиц. Однако, к сожалению, данный шаг не был подкреплен дальнейшими действиями.

Фактически на сегодняшний день Конституция РФ не регулирует вопросы квалифицированной юридической помощи юридическим лицам. С одной стороны, мы можем оценить данную ситуацию как наличие существенного пробела в акте высшей юридической силы России, а с другой, опыт различных стран мира свидетельствует о том, что требование детального урегулирования тех или иных вопросов на уровне Конституции РФ зачастую бывает излишним.

2. Как физическое, так и юридическое лицо в отсутствие адвокатской монополии сталкивается с проблемой квалифицированной юридической помощи, что особенно часто проявляется в ходе судопроизводства. Так, физическому лицу государство гарантирует квалифицированную помощь адвоката, в то время как юридическому лицу такой гарантии оно не предоставляет. По сути, юридическое лицо, имея в своем штате юриста, сталкивается с отсутствием квалифицированной юридической помощи, и такая ситуация будет лишь усугубляться по мере реализации концепции адвокатской монополии в ходе судопроизводства. В настоящее время квалификация корпоративных юристов в полной мере законодательно не определена, их деятельность, в сущности, бесконтрольна, они не обязаны повышать свою профессиональную квалификацию и не имеют к этому соответствующих законодательных и иных нормативных стимулов.

3. Конституция РФ дает расширительное толкование в отношении прав, свобод и законных интересов физических лиц. Сложившаяся правоприменительная практика также, следуя в русле такого подхода к толкованию конституционных норм, не уделяет должного внимания вопросам правовой защиты юридических лиц. На данном основании и по причине явной правозащитной диспропорции мы считаем сложившееся положение следствием несовершенства положений Конституции РФ. При этом нельзя не отметить, что согласно широкой трактовке положений ст. 19 Конституции РФ все равны в реализации прав, свобод и законных интересов. Это по определению относится и к физическим, и к юридическим лицам. Перечень прав и законных интересов физических и юридических лиц частично совпадает, но имеет и отличия в силу наличия специфических прав юридических лиц, которые они приобрели в результате усложнения правовых отношений, будучи участниками хозяйственной деятельности как внутри государства, так и за его пределами.

4. Реализацию конституционной гарантии (п. 1 ст. 48) на квалифицированную юридическую помощь осуществляет институт адвокатуры. Конституция РФ дает расширительное толкование только в отношении прав, свобод и законных интересов физических лиц. Однако согласно ст. 1 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре целью деятельности адвокатуры является защита прав, свобод и интересов физических и юридических лиц. В данном случае Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре расширяет норму п. 1 ст. 48 Конституции РФ, в чем, собственно говоря, и должна заключаться одна из функций законодательства. Вместе с тем, в силу особенности российской правовой традиции, для того чтобы правовой институт или иная группа норм получили импульс для своего развития, необходим сигнал на уровне законодательства, обладающего более высокой юридической силой. В настоящее время такого рода «конституционный сигнал» отсутствует, а потому и законодатель, и правоприменитель держатся в рамках сложившегося «нормативного коридора», не будучи склонными к расширительному толкованию норм Конституции РФ. В данном случае такое толкование является допустимым и оправданным, поскольку послужило бы реализации базовой идеи Конституции РФ – совершенствованию правового механизма защиты прав, свобод и законных интересов субъектов права.

5. Нельзя не отметить особое значение деятельности юридических лиц для государства и общества. Государство, по нашему мнению, должно способствовать созданию благоприятных условий для деятельности юридических лиц, поскольку на сегодняшний день они являются важной частью экономического фундамента государства. Именно поэтому в соотвествии со ст. 96 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», «Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, юридические лица…».

Если, например, в СССР юридические лица (в современном их понимании) не играли сколько-нибудь заметной роли в экономике страны, то в наши дни они превратились в «локомотив» экономики и важный фактор стабильности общества и государства. Субъекты хозяйственной деятельности создают рабочие места, развивают промышленность и сферу услуг, оказывают услуги государству. Все вышеперечисленное должно способствовать повышению уровня законодательных гарантий, которые предоставляет государство юридическим лицам.

В целом вышеизложенное актуализирует проблему модернизации одной из «генеральных норм» Конституции РФ, которая, по нашему мнению, даст новый импульс совершенствованию российского законодательства. Устранение противоречий между развивающимся (как мы показали выше) отраслевым законодательством о защите прав и законых интересов юридических лиц и Конституцией РФ является первостепенной задачей законодателя.

В идеале, как известно, именно конституционные нормы должны задавать вектор развитию правовой системы, в то время как в настоящее время имеет место иная ситуация: конституционные нормы (которые, мы надеемся, будут приняты) станут реакцией на изменчивость социально-экономической обстановки в стране. Итогом устранения исследуемого противоречия станет, наряду с гармонизацией законодательства, укрепление правозащитной законодательной базы в целом.

Автор: Васяев Александр Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин факультета права и экономики НОЧУ ВО «Московский экономический институт».

Библиографический список:

1. Квачадзе О.В., Мигунова Т.Л. Концепция политических прав человека по средневековому праву германских городов XI–XIV // Образование и право. – № 8. – 2019. – С. 335–342.

2. Концепция регулирования рынка профессиональной юридической помощи : проект распоряжения Правительства РФ от 24 октября 2017 г. [Электронный ресурс]. – URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=34527#03118902481350131 (дата обращения: 15.04.2023).

3. Сушкова И.А. Развитие и совершенствование законодательства в сфере защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) // Теория и практика общественного развития. – 2012. – №3. – С. 357–359.