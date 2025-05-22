ЦОК КПК Финал 22.05 Мобильный
Компания SODST
Миграционный учет

Глобальные изменения для трудовых мигрантов и работодателей с 10 сентября 2025 года!

Важное уточнение: Новый порядок работы по одному патенту в двух регионах будет действовать только для пар: ✔ Москва + Московская область, ✔ Санкт-Петербург + Ленинградская область.

Но есть условие! 🚨 Для запуска системы необходимо официальное соглашение между губернаторами этих регионов.

🔍 Почему только эти регионы?

▪️ Высокая трудовая мобильность – многие мигранты работают в обеих частях агломерации
▪️ Экономическая интеграция – общие рынки труда
▪️ Пилотный проект – в случае успеха возможно расширение на другие регионы

📝 Как это будет работать?

  1. Мигрант покупает патент в одном из регионов (например, в Москве)

  2. В заявлении указывает второй регион (Московская область)

⚠️ Важные ограничения:

  • Работа за пределами указанной пары регионов – запрещена

  • При нарушении границ – штраф и аннулирование патента

💡 Что это значит на практике?

Для мигрантов:
✅ Можно легально работать на стройке в Москве и в Подмосковье по одному патенту
✅ Не нужно бегать за вторым патентом при смене региона трудовой деятельности

Для работодателей:
✅ Упрощается логистика персонала
✅ Снижаются риски нарушений

Внимание! Если соглашение между регионами не будет подписано – изменения не вступят в силу даже с 10 сентября!

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Компания SODST

Компания SODST

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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