Глобальные изменения для трудовых мигрантов и работодателей с 10 сентября 2025 года!

Но есть условие! 🚨 Для запуска системы необходимо официальное соглашение между губернаторами этих регионов.
🔍 Почему только эти регионы?
▪️ Высокая трудовая мобильность – многие мигранты работают в обеих частях агломерации
▪️ Экономическая интеграция – общие рынки труда
▪️ Пилотный проект – в случае успеха возможно расширение на другие регионы
📝 Как это будет работать?
Мигрант покупает патент в одном из регионов (например, в Москве)
В заявлении указывает второй регион (Московская область)
⚠️ Важные ограничения:
Работа за пределами указанной пары регионов – запрещена
При нарушении границ – штраф и аннулирование патента
💡 Что это значит на практике?
Для мигрантов:
✅ Можно легально работать на стройке в Москве и в Подмосковье по одному патенту
✅ Не нужно бегать за вторым патентом при смене региона трудовой деятельности
Для работодателей:
✅ Упрощается логистика персонала
✅ Снижаются риски нарушений
Внимание! Если соглашение между регионами не будет подписано – изменения не вступят в силу даже с 10 сентября!
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