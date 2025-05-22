Глобальные изменения для трудовых мигрантов и работодателей с 10 сентября 2025 года!

Но есть условие! 🚨 Для запуска системы необходимо официальное соглашение между губернаторами этих регионов.

🔍 Почему только эти регионы?

▪️ Высокая трудовая мобильность – многие мигранты работают в обеих частях агломерации ▪️ Экономическая интеграция – общие рынки труда ▪️ Пилотный проект – в случае успеха возможно расширение на другие регионы

📝 Как это будет работать?

Мигрант покупает патент в одном из регионов (например, в Москве)

⚠️ Важные ограничения:

💡 Что это значит на практике?

Для мигрантов:

✅ Можно легально работать на стройке в Москве и в Подмосковье по одному патенту

✅ Не нужно бегать за вторым патентом при смене региона трудовой деятельности

Для работодателей:

✅ Упрощается логистика персонала

✅ Снижаются риски нарушений

Внимание! Если соглашение между регионами не будет подписано – изменения не вступят в силу даже с 10 сентября!