Бизнес не растет? Возможно, у вас до сих пор нет мерчара.

Если вы до сих пор нанимаете сотрудников «по старинке» и не понимаете, почему команда не растёт, — вам нужен мерчар. В этой статье я рассказываю, кто это такой, почему рекрутер сегодня должен мыслить как маркетолог и как отсутствие воронки, бренда работодателя и цифр тормозит масштабирование бизнеса.

Если бы мне 5 лет назад сказали, что рекрутинг и маркетинг сольются в одно целое, я бы удивилась.

Я ведь HR-специалист: умею проводить собеседования, выстраивать адаптацию, закрывать вакансии.

Но всё изменилось, когда нам нужно было нанимать не 10, а 1500 преподавателей в месяц.

📉 Классический подход развалился уже на первых этапах.

📈 И тогда я поняла: просто быть хорошим рекрутером уже недостаточно.

Кто такой мерчар — и почему без него бизнес буксует?

Мерчар — это не модный термин. Это новая реальность.

Это рекрутер, который мыслит как маркетолог.

Он не просто размещает вакансию — он строит воронку, как в продажах.

Пока рекрутинг в компании — это Headhunter и пара откликов в Telegram,

📌 найм не масштабируется,

📌 команда не растёт,

📌 а бизнес буксует.

Массовый найм = маркетинг. Просто с другой целевой аудиторией

Всё, что маркетолог делает с клиентами,

мерчант делает с кандидатами:

✅ запускает трафик

✅ ведёт на лендинг

✅ продвигает бренд работодателя

✅ включает автоворонку

✅ считает конверсию

✅ оптимизирует стоимость

Это уже не про «провести собеседование».

Это про систему привлечения и удержания людей.

TAC: показатель, который игнорируют — и зря

В маркетинге считается CAC — стоимость привлечения клиента.

В найме есть аналог — TAC (стоимость привлечения талантов).

Но мало кто из владельцев бизнеса вообще знает эту цифру.

📉 А ведь именно она показывает, во сколько обходится один кандидат.

📉 А если ещё и текучка кадров высокая — вы просто льёте деньги в дырявое ведро.

Нанимаете 20, увольняете 18? Это не рост, это паника

Так выглядит найм без системы.

Когда нет автоворонки, бренда, удержания.

Рекрутинг превращается в бесконечную гонку с выгоранием.

💡 А ведь всё решается:

— лендингами

— вебинарами

— видео-визитками

— автоматизацией

— аналитикой

И да — мерчар решает всё это как проект. А не как «разместим и посмотрим».

Что делать бизнесу?

✅ Перестать воспринимать найм как «что-то второстепенное»

✅ Развивать HR как маркетинговую единицу

✅ Внедрять воронки и считать стоимость найма

✅ Работать над удержанием, а не только над привлечением

Я работаю с компаниями, которые приходят в точку перегиба:

🚫 нет людей

🚫 всё вручную

🚫 текучка кадров

🚫 хаос

И с каждым кейсом я убеждаюсь:

📌 пока нет мерча — бизнес не растёт.

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