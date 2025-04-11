Бизнес не растет? Возможно, у вас до сих пор нет мерчара.

Если бы мне 5 лет назад сказали, что рекрутинг и маркетинг сольются в одно целое, я бы удивилась.
Я ведь HR-специалист: умею проводить собеседования, выстраивать адаптацию, закрывать вакансии.
Но всё изменилось, когда нам нужно было нанимать не 10, а 1500 преподавателей в месяц.
📉 Классический подход развалился уже на первых этапах.
📈 И тогда я поняла: просто быть хорошим рекрутером уже недостаточно.
Кто такой мерчар — и почему без него бизнес буксует?
Мерчар — это не модный термин. Это новая реальность.
Это рекрутер, который мыслит как маркетолог.
Он не просто размещает вакансию — он строит воронку, как в продажах.
Пока рекрутинг в компании — это Headhunter и пара откликов в Telegram,
📌 найм не масштабируется,
📌 команда не растёт,
📌 а бизнес буксует.
Массовый найм = маркетинг. Просто с другой целевой аудиторией
Всё, что маркетолог делает с клиентами,
мерчант делает с кандидатами:
✅ запускает трафик
✅ ведёт на лендинг
✅ продвигает бренд работодателя
✅ включает автоворонку
✅ считает конверсию
✅ оптимизирует стоимость
Это уже не про «провести собеседование».
Это про систему привлечения и удержания людей.
TAC: показатель, который игнорируют — и зря
В маркетинге считается CAC — стоимость привлечения клиента.
В найме есть аналог — TAC (стоимость привлечения талантов).
Но мало кто из владельцев бизнеса вообще знает эту цифру.
📉 А ведь именно она показывает, во сколько обходится один кандидат.
📉 А если ещё и текучка кадров высокая — вы просто льёте деньги в дырявое ведро.
Нанимаете 20, увольняете 18? Это не рост, это паника
Так выглядит найм без системы.
Когда нет автоворонки, бренда, удержания.
Рекрутинг превращается в бесконечную гонку с выгоранием.
💡 А ведь всё решается:
— лендингами
— вебинарами
— видео-визитками
— автоматизацией
— аналитикой
И да — мерчар решает всё это как проект. А не как «разместим и посмотрим».
Что делать бизнесу?
✅ Перестать воспринимать найм как «что-то второстепенное»
✅ Развивать HR как маркетинговую единицу
✅ Внедрять воронки и считать стоимость найма
✅ Работать над удержанием, а не только над привлечением
Я работаю с компаниями, которые приходят в точку перегиба:
🚫 нет людей
🚫 всё вручную
🚫 текучка кадров
🚫 хаос
И с каждым кейсом я убеждаюсь:
📌 пока нет мерча — бизнес не растёт.
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