ЦОК ОК БСН 23.04 Мобильный
Оксана Макейкина
HR

📍 «Я сам справлюсь» — главная ошибка, тормозящая рост

Ты привык всё держать под контролем: сам ведёшь клиентов, сам решаешь вопросы, сам отвечаешь за результат. Но бизнес стоит на месте, а ты — на грани выгорания. В этой статье — реальный кейс моего клиента, который боялся делегировать, и конкретные шаги, как мы помогли ему выйти из операционки и наконец начать расти.

«Никто не сделает лучше меня» — думал Дмитрий.
Он вырос от онлайн-курса до школы с оборотом 1,5 млн в месяц. Но на этом всё и застопорилось.

Потому что всё продолжал делать сам: сам писал тексты, сам общался с клиентами, сам решал все вопросы по запуску.

И вот что в итоге:

— каждый запуск был стрессом,
— команда не могла ничего решать без него,
— он не уезжал в отпуск 3 года.

И это не про контроль. Это про страх доверить бизнес другим.

💥 Мы начали с честного разговора

На сессии он признался:
«Я боюсь, что если передам кому-то задачи, всё развалится».
А ещё — «мне проще сделать самому, чем потом переделывать».

И вот тут мы уперлись в точку роста. Потому что перфекционизм и микроменеджмент — это две тихие силы, которые душат масштаб.

Что мы сделали пошагово

  1. Составили карту задач, которые забирали его время и энергию.

  2. Разделили: что критично — а что может делать другой.

  3. Начали с найма ассистента — на повторяющиеся, рутинные задачи.

  4. Подключили руководителя проектов, чтобы снять с Дмитрия операционку.

  5. Перестроили процессы — от командной коммуникации до системы контроля.

Результат спустя 4 месяца

🔹 Дмитрий вышел из операционки.
🔹 Команда сама проводит запуски.
🔹 Школа увеличила выручку на 35%.
🔹 Он уехал в отпуск и впервые за 4 года отключил телефон.

Ты тоже боишься передать управление и остаться без контроля?
Ты не один. Почти каждый собственник через это проходит.
Но правда в том, что бизнес не растёт из страха.

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Информации об авторе

Оксана Макейкина

Оксана Макейкина

Специалист по подбору персонала в Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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