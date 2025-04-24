📍 «Я сам справлюсь» — главная ошибка, тормозящая рост

«Никто не сделает лучше меня» — думал Дмитрий.
Он вырос от онлайн-курса до школы с оборотом 1,5 млн в месяц. Но на этом всё и застопорилось.
Потому что всё продолжал делать сам: сам писал тексты, сам общался с клиентами, сам решал все вопросы по запуску.
И вот что в итоге:
— каждый запуск был стрессом,
— команда не могла ничего решать без него,
— он не уезжал в отпуск 3 года.
И это не про контроль. Это про страх доверить бизнес другим.
💥 Мы начали с честного разговора
На сессии он признался:
«Я боюсь, что если передам кому-то задачи, всё развалится».
А ещё — «мне проще сделать самому, чем потом переделывать».
И вот тут мы уперлись в точку роста. Потому что перфекционизм и микроменеджмент — это две тихие силы, которые душат масштаб.
Что мы сделали пошагово
Составили карту задач, которые забирали его время и энергию.
Разделили: что критично — а что может делать другой.
Начали с найма ассистента — на повторяющиеся, рутинные задачи.
Подключили руководителя проектов, чтобы снять с Дмитрия операционку.
Перестроили процессы — от командной коммуникации до системы контроля.
Результат спустя 4 месяца
🔹 Дмитрий вышел из операционки.
🔹 Команда сама проводит запуски.
🔹 Школа увеличила выручку на 35%.
🔹 Он уехал в отпуск и впервые за 4 года отключил телефон.
Ты тоже боишься передать управление и остаться без контроля?
Ты не один. Почти каждый собственник через это проходит.
Но правда в том, что бизнес не растёт из страха.
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