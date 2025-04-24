📍 «Я сам справлюсь» — главная ошибка, тормозящая рост

«Никто не сделает лучше меня» — думал Дмитрий.

Он вырос от онлайн-курса до школы с оборотом 1,5 млн в месяц. Но на этом всё и застопорилось.

Потому что всё продолжал делать сам: сам писал тексты, сам общался с клиентами, сам решал все вопросы по запуску.