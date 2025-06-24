Ты не робот. Как не угробить бизнес, угробив себя

Если ты руководишь бизнесом, то знаешь: можно быть постоянно занятым и при этом не продвигаться. Вроде все работает, команда при деле, задачи закрываются. А внутри — пустота и усталость, которую уже не прячешь ни за кофе, ни за отчетами.

Почему важно проверять не только бизнес, но и себя

В 2024 году 56% управленцев признались, что прошли через выгорание. И почти три четверти из них — 73% — не отдыхали системно. Это не исключения. Это тревожный тренд.

А теперь факт, который сложно игнорировать: за последние годы официально зарегистрировано 19 смертей генеральных директоров на рабочем месте. Эти люди не справились с перегрузкой. Просто потому, что вовремя не остановились.

Это не повод пугать себя. Это повод задуматься: а как у меня?

Проверь, где у тебя уходит энергия

Есть понятный инструмент — колесо жизненного баланса. Его использую в работе с собственниками, когда нужно не просто «ещё раз всё распланировать», а реально понять, где слабое звено в системе под названием «я».

Что нужно сделать:

Нарисуй круг, раздели на 8 секторов: Здоровье

Семья

Бизнес

Финансы

Отдых

Личностный рост

Социальные связи

Хобби Оцени по шкале от 1 до 10, насколько ты удовлетворён каждым направлением. Соедини точки между секторами — получится твоя «жизненная форма».

Если вышла не ровная фигура, а ломаная паутина — значит, что-то явно просело. И это нормально. Главное — не игнорировать, а разобраться, что требует внимания.

Что делать, если одна из сфер на низком уровне

Если оценка ниже 5 — это сигнал. Выбери одно действие, которое улучшит ситуацию хотя бы на балл.

Например: «Здоровье — 4» → Добавь прогулку или начни ложиться спать раньше. «Финансы — 3» → Проведи аудит расходов, пересмотри приоритеты. «Хобби — 2» → Найди 30 минут в неделю на то, что приносит радость.

Если показатель меньше 3 — это системная зона риска. Здесь часто нужны не только действия, но и внешняя поддержка. И это не слабость, а зрелый управленческий подход — привлекать ресурс, если не справляешься в одиночку.

Примеры из моей практики

📍 Кейс 1. Руководитель digital-агентства. Здоровье — на минимуме. Постоянные переедания, короткий сон, вечная усталость. Мы начали с малого: нормализовали питание, добавили короткий отдых и минимум физической активности. Через два месяца — устойчивый ритм, ясная голова, бизнес растёт без перегрузки.

📍 Кейс 2. Владелец онлайн-школы. Семья — 2. Отношения с женой на грани. Всё время — в работе. Запланировали вечер без телефона дважды в неделю. Через месяц — как итог: наладились отношения, снизилось напряжение, вернулся интерес к работе. А главное — дома снова стало спокойно.

Ты не обязан быть сверхчеловеком. Ты обязан быть в ресурсе. Потому что твоя энергия — это топливо для всего, что ты строишь.

Проверь своё колесо прямо сейчас. Выбери одну сферу, которая просела сильнее других. И сделай первый шаг — сегодня. Не глобальную перестройку. А одно простое действие, которое начнёт возвращать баланс.

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