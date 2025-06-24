Ты не робот. Как не угробить бизнес, угробив себя
Почему важно проверять не только бизнес, но и себя
В 2024 году 56% управленцев признались, что прошли через выгорание. И почти три четверти из них — 73% — не отдыхали системно. Это не исключения. Это тревожный тренд.
А теперь факт, который сложно игнорировать: за последние годы официально зарегистрировано 19 смертей генеральных директоров на рабочем месте. Эти люди не справились с перегрузкой. Просто потому, что вовремя не остановились.
Это не повод пугать себя. Это повод задуматься: а как у меня?
Проверь, где у тебя уходит энергия
Есть понятный инструмент — колесо жизненного баланса. Его использую в работе с собственниками, когда нужно не просто «ещё раз всё распланировать», а реально понять, где слабое звено в системе под названием «я».
Что нужно сделать:
Нарисуй круг, раздели на 8 секторов:
Здоровье
Семья
Бизнес
Финансы
Отдых
Личностный рост
Социальные связи
Хобби
Оцени по шкале от 1 до 10, насколько ты удовлетворён каждым направлением.
Соедини точки между секторами — получится твоя «жизненная форма».
Если вышла не ровная фигура, а ломаная паутина — значит, что-то явно просело. И это нормально. Главное — не игнорировать, а разобраться, что требует внимания.
Что делать, если одна из сфер на низком уровне
Если оценка ниже 5 — это сигнал. Выбери одно действие, которое улучшит ситуацию хотя бы на балл.
Например:
«Здоровье — 4» → Добавь прогулку или начни ложиться спать раньше.
«Финансы — 3» → Проведи аудит расходов, пересмотри приоритеты.
«Хобби — 2» → Найди 30 минут в неделю на то, что приносит радость.
Если показатель меньше 3 — это системная зона риска. Здесь часто нужны не только действия, но и внешняя поддержка. И это не слабость, а зрелый управленческий подход — привлекать ресурс, если не справляешься в одиночку.
Примеры из моей практики
📍 Кейс 1. Руководитель digital-агентства. Здоровье — на минимуме. Постоянные переедания, короткий сон, вечная усталость. Мы начали с малого: нормализовали питание, добавили короткий отдых и минимум физической активности. Через два месяца — устойчивый ритм, ясная голова, бизнес растёт без перегрузки.
📍 Кейс 2. Владелец онлайн-школы. Семья — 2. Отношения с женой на грани. Всё время — в работе. Запланировали вечер без телефона дважды в неделю. Через месяц — как итог: наладились отношения, снизилось напряжение, вернулся интерес к работе. А главное — дома снова стало спокойно.
Ты не обязан быть сверхчеловеком. Ты обязан быть в ресурсе. Потому что твоя энергия — это топливо для всего, что ты строишь.
Проверь своё колесо прямо сейчас. Выбери одну сферу, которая просела сильнее других. И сделай первый шаг — сегодня. Не глобальную перестройку. А одно простое действие, которое начнёт возвращать баланс.
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Информации об авторе
Оксана Макейкина
Специалист по подбору персонала в Индивидуальный предприниматель
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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