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Максим Уткин
ГК РФ

Ответственность дочернего общества по долгам основного

Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного товарищества или общества. Об этом говорят ГК РФ, Федеральные законы об АО и об ООО.

Вроде бы всё понятно. Но жизнь богаче, чем наши представления о ней, и сейчас обсуждается вопрос: может ли дочернее общество отвечать по долгам основного хозяйственного товарищества или общества? То есть ставится вопрос о неприменении прямого указания закона.

Представляется, что на данный вопрос отвечать нужно положительно: да, дочернее общество может отвечать по долгам основного хозяйственного товарищества или общества. Оговорка в виде дополнительного условия: это допустимо в случае злоупотребления правом со стороны основного общества.

Для многих людей, имеющих отношение к корпоративному управлению, дочернее общество зачастую – это «проводник» воли основного общества. Можно привести такое сравнение: осуждается не стрелявшее оружие, а лицо, его применившее (хотя известен случай, когда на Руси в 16 веке был казнён набатный колокол).

В условиях нашего времени, если организация «выпала» из юрисдикции государства, но осуществляет деятельность через дочку, памятуя про её святую безответственность, то она в сущности злоупотребляет правом. В таких случаях представляется, что данное положение закона не должно защищать нарушителя.

Скоро станет известно, что об этом думает Верховный суд РФ.

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Максим Уткин

Максим Уткин

Юрист

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