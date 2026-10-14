Как следующий заказ можно профинансировать предыдущим. Или как работает факторинг

Компания получила новый заказ. Покупатель знакомый, условия понятные, заработать можно. Осталось закупить товар.

Но деньги за предыдущую поставку поступят только через полтора месяца. Поставщикам нужно платить сейчас, зарплату никто не переносил, а собственные средства уже распределены.

Начинается активный поиск финансирования:

Сколько банк даст?

Под какой процент?

Что попросит в залог?

При этом внутри бизнеса уже может находиться актив, который поможет выполнить следующий заказ. Его ежедневно видит бухгалтерия, но собственник чаще воспринимает его как деньги, которых пока нет - дебиторская задолженность.

Да, покупатель ещё не заплатил, но при определённых условиях его обязательство уже можно использовать для привлечения денег.

И здесь интересен не только сам факторинг. Интересно, что компания может сделать заранее, чтобы эта возможность у неё появилась.