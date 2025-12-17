Что делать аптекам в 2026 году и как выжить в налоговых изменениях?

Обновление онлайн-касс

Для соответствия новым требованиям необходимо обновить программное обеспечение контрольно-кассовой техники (ККТ). Это обновление обеспечит корректное отражение новых ставок НДС в кассовых чеках и поддержку новых форматов фискальных документов. Рекомендуется провести обновление до конца 2025 года, чтобы избежать технических сбоев и штрафов.

Получение обновлений: Обратитесь к производителю вашей ККТ или авторизованному сервисному центру для получения последней версии прошивки, соответствующей требованиям ФНС.