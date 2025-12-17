Что делать аптекам в 2026 году и как выжить в налоговых изменениях?

С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения, касающиеся применения онлайн-касс в аптеках, повышения ставки НДС до 22%, а также обновлений в маркировке лекарственных средств.
Обновление онлайн-касс
Для соответствия новым требованиям необходимо обновить программное обеспечение контрольно-кассовой техники (ККТ). Это обновление обеспечит корректное отражение новых ставок НДС в кассовых чеках и поддержку новых форматов фискальных документов. Рекомендуется провести обновление до конца 2025 года, чтобы избежать технических сбоев и штрафов.
Получение обновлений: Обратитесь к производителю вашей ККТ или авторизованному сервисному центру для получения последней версии прошивки, соответствующей требованиям ФНС.
Повышение ставки НДС
С 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличится с 20% до 22%. Для корректного отражения этой ставки в кассовых чеках необходимо обновить прошивку ККТ. Несвоевременное обновление может привести к неправильному отображению НДС в чеках и возможным штрафам.
Маркировка лекарственных средств
С 1 января 2026 года вступают в силу новые требования к маркировке лекарственных средств. Аптеки обязаны использовать специальный модуль для проверки маркированных товаров при продаже. Этот модуль интегрируется с ККТ и предназначен для сбора и передачи данных о маркированных товарах. Рекомендуется обновить программное обеспечение и оборудование заранее, чтобы обеспечить бесперебойную работу с маркированными лекарствами. Установка модуля ТС ПИоТ: С 7 января 2026 года продажа маркированных товаров без специального сертифицированного модуля ТС ПИоТ будет запрещена. Установите этот модуль для проверки кодов маркировки в момент продажи.
Налоговые изменения
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве, включая повышение ставки НДС до 22%. Аптеки, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), должны учитывать новые ставки НДС при формировании кассовых чеков. Обновление ККТ обеспечит корректное отражение этих изменений в фискальных документах.
Рекомендуется заранее подготовиться к этим изменениям, обновив программное обеспечение и оборудование, чтобы обеспечить соответствие новым требованиям и избежать возможных штрафов.
