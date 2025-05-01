Как вывести ресторан на новый уровень с помощью искусственного интеллекта

Искусственный интеллект уже давно не просто тренд, а данность, которая применяется практически во всех сферах, чтобы улучшить качество клиентского сервиса, сократить издержки и тем самым увеличить эффективность своего бизнеса.
В этой статье рассмотрим базовые задачи, которые можно доверить виртуальному ассистенту, работающему 24/7 без отпуска и выходных.
Консультирование клиентов
Бот-ассистент на базе ИИ ответит на все вопросы ваших клиентов, освобождая время ваших сотрудников для более важных задач.
Двусторонний обмен информацией с вашими базами данных, CRM / ERP системами позволит ботов-ассистенту провести анализ данных о предпочтениях и привычках ваших клиентов, чтобы предлагать персонализированные меню и рекомендации.
К примеру, основываясь на данных предыдущих заказов и времени суток, бот-ассистент может предложить блюда, которые максимально соответствуют предпочтениям клиента. Это и есть превосходящий ожидания сервис.
Интеллектуальный анализ отзывов и обратной связи
Благодаря искусственному интеллекту можно анализировать историю переписки с клиентами, отзывы на различных платформах, определяя тональность настроения, ключевые темы и проблемы. Полученную информацию можно использовать, чтобы оперативно реагировать на критику, решать проблемы и улучшать клиентский сервис.
Клиенты, получившие оперативный ответ на свои вопросы или отзывы, с гораздо большей вероятностью вернутся и сделают повторный заказ. Это увеличит рейтинг ресторана на сайтах-агрегаторах, картах и других сервисах.
По статистике, более 14% клиентов, получивших оперативное решение проблемы или ответ на отзыв, возвращаются в заведение и заказывают снова
При этом, благодаря двустороннему обмену информацией между ботом-ассистентом и внутренними учётными сервисами, ответы будут максимально персонализированными и уникальными, с реальным погружением в проблему.
Искусственный интеллект сэкономит ваше время и тем самым повысит качество сервиса.
Экономия на SMM
Пишите посты сами с помощью искусственного интеллекта. С YandexGPT это можно сделать за пару минут. А YandexART поможет сделать картинки блюд для соцсетей или меню или улучшить ваши изображения, сделав их более аппетитнее.
Персонализированные системы лояльности
Собирайте данные для нейросети по каждому гостю: о покупках, их составе, среднем чеке, частоте визитов. И делайте персональные предложения на основании этих данных, чтобы вернуть его в ресторан или побудить заказывать больше и чаще.
Мы в Телеграм
Это всего лишь поверхностный анализ возможностей искусственного интеллекта, которые помогут вашему ресторану выделиться среди конкурентов. Определите точки роста и постепенно улучшайте свой бизнес. А нейросеть станет для вас источником идей вне зависимости от того, одна у вас точка или целая сеть.
Начать дискуссию