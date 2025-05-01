Как вывести ресторан на новый уровень с помощью искусственного интеллекта

Искусственный интеллект уже давно не просто тренд, а данность, которая применяется практически во всех сферах, чтобы улучшить качество клиентского сервиса, сократить издержки и тем самым увеличить эффективность своего бизнеса.

В этой статье рассмотрим базовые задачи, которые можно доверить виртуальному ассистенту, работающему 24/7 без отпуска и выходных.