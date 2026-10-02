«Семь раз отмерь, один раз подпиши»: как один участник попал в РНП

Часть 1. Подача жалобы: когда «протокол разногласий» становится дороже Контракта

Русская поговорка «Не зная броду, не суйся в воду» в госзакупках обретает буквальный смысл. История одного Исполнителя - наглядный тому пример. Выиграв электронный аукцион (номер извещения №0373200597925000056) на обслуживание дизель-генераторных установок для столичных объектов здравоохранения, Исполнитель столкнулся с проектом Контракта, который счел противоречивым. Вместо подписания документа победитель направил Заказчику протокол разногласий, указав на взаимоисключающие пункты об обеспечении исполнения Контракта и спорное требование оформлять Акты по формам КС-2 и КС-3.

Однако, как показывает практика, протокол разногласий не является инструментом обоюдоострый. Согласно ч. 5 ст. 51 Закона о контрактной системе, после того как Заказчик рассмотрел разногласия и повторно разместил проект Контракта (даже без учета замечаний), у Победителя есть ровно один рабочий день на его подписание. Победитель этого не сделал.

Вместо подписания Контракта Победитель направил жалобу в УФАС по г. Москве (дело №077/06/106-13148/2025), указав те же основания, что и в протоколе разногласий. Московское УФАС сделало следующий вывод:

Вместе с тем указанный довод не может быть рассмотрен Комиссией

Управления при рассмотрении жалобы на действия комиссии Заказчика, так как обжалование положений извещения возможно согласно ч.2 ст.105 Закона о контрактной системе до окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

При этом в установленные сроки Заявитель не воспользовался своим правом и не обжаловал положения извещения, что указывает на то, что, подавая заявку Заявитель выразил свое согласие на выполнение работ на условиях, установленных извещением и при подаче заявки на участие в электронном аукционе, Заявитель был согласен со всеми установленными Заказчиком требованиями.

Таким образом, в отсутствие правовых оснований для заключения контракта не на основании сведений из заявки участника закупки, с которым заключается контракт и извещения, Комиссия Управления приходит к выводу о необоснованности доводов жалобы Заявителя.

Анализ ситуации показывает, что: Протокол разногласий - это не «право на ошибку», а юридически значимое действие с жестким дедлайном. Несогласие с условиями проекта Контракта не освобождает Победителя от обязанности подписать документ в установленный срок. «Слово не воробей, вылетит - не поймаешь»: однажды направив протокол разногласий, будьте готовы к тому, что времени на размышления больше не будет.