«Семь раз отмерь, один раз подпиши»: как один участник попал в РНП

Часть 1. Подача жалобы: когда «протокол разногласий» становится дороже Контракта
Русская поговорка «Не зная броду, не суйся в воду» в госзакупках обретает буквальный смысл. История одного Исполнителя - наглядный тому пример. Выиграв электронный аукцион (номер извещения №0373200597925000056) на обслуживание дизель-генераторных установок для столичных объектов здравоохранения, Исполнитель столкнулся с проектом Контракта, который счел противоречивым. Вместо подписания документа победитель направил Заказчику протокол разногласий, указав на взаимоисключающие пункты об обеспечении исполнения Контракта и спорное требование оформлять Акты по формам КС-2 и КС-3.
Однако, как показывает практика, протокол разногласий не является инструментом обоюдоострый. Согласно ч. 5 ст. 51 Закона о контрактной системе, после того как Заказчик рассмотрел разногласия и повторно разместил проект Контракта (даже без учета замечаний), у Победителя есть ровно один рабочий день на его подписание. Победитель этого не сделал.
Вместо подписания Контракта Победитель направил жалобу в УФАС по г. Москве (дело №077/06/106-13148/2025), указав те же основания, что и в протоколе разногласий. Московское УФАС сделало следующий вывод:
Вместе с тем указанный довод не может быть рассмотрен Комиссией
Управления при рассмотрении жалобы на действия комиссии Заказчика, так как обжалование положений извещения возможно согласно ч.2 ст.105 Закона о контрактной системе до окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
При этом в установленные сроки Заявитель не воспользовался своим правом и не обжаловал положения извещения, что указывает на то, что, подавая заявку Заявитель выразил свое согласие на выполнение работ на условиях, установленных извещением и при подаче заявки на участие в электронном аукционе, Заявитель был согласен со всеми установленными Заказчиком требованиями.
Таким образом, в отсутствие правовых оснований для заключения контракта не на основании сведений из заявки участника закупки, с которым заключается контракт и извещения, Комиссия Управления приходит к выводу о необоснованности доводов жалобы Заявителя.
Анализ ситуации показывает, что: Протокол разногласий - это не «право на ошибку», а юридически значимое действие с жестким дедлайном. Несогласие с условиями проекта Контракта не освобождает Победителя от обязанности подписать документ в установленный срок. «Слово не воробей, вылетит - не поймаешь»: однажды направив протокол разногласий, будьте готовы к тому, что времени на размышления больше не будет.
Часть 2. Решение ФАС о включении в РНП: «Без вины виноватые» или закономерный итог?
09.10.2025 Заказчик составляет Акт о признании участника уклонившимся от заключения Контракта и направляет документы в УФАС по г. Москве для принятия решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков.
16.10.2025 Комиссия Московского УФАС вынесла решение №077/10/104-12772/2025: сведения об Победителе включить в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.
Вина Победителя, по мнению антимонопольного органа, состоит в том, что он не выполнил требования ст. 51 Закона о контрактной системе и не предпринял зависящих от него мер. «Уговор дороже денег» - этот принцип в госзакупках работает безотказно. Закон о контрактной системе не содержит безусловной обязанности ФАС включать всех подряд в недобросовестный реестр, но и не позволяет игнорировать явное нарушение процедуры. Позиция Верховного Суда РФ, выраженная в определениях за последнее время, однозначна: включение в РНП - это мера ответственности за умышленное недобросовестное поведение, а не за техническую ошибку. В данном же случае Комиссия УФАС не нашла ни объективных обстоятельств, ни встречных действий со стороны Победителя.
Анализ ситуации показывает, что: Решение о включении в РНП не было автоматическим - оно стало результатом оценки поведения Победителя. Отсутствие активной позиции (письменных уведомлений, попыток урегулировать ситуацию, предоставления доказательств добросовестности) сыграло против него. «Что написано пером - того не вырубишь топором»: запись в реестре теперь на два года закрывает доступ к государственным закупкам.
Часть 3. Аналитика 2025-2026: что говорят эксперты
Анализ публикаций за период 2025–2026 года показывает: описанный кейс - не единичный случай, а иллюстрация формирующейся тенденции. Различные авторы специализированных статей о контрактной системе сходятся во мнении, что ужесточение практики включения в РНП за уклонение от заключения контракта стало ответом на рост числа срывов закупок.
Так, эксперт портала «ЭТП ГПБ» в статье «Пропуск срока подписания контракта не всегда становится основанием для включения в РНП» подчеркивает: суды все чаще требуют от антимонопольных органов оценивать не формальный факт нарушения срока, а наличие умысла и реальных намерений заключить контракт. Однако для этого Поставщик должен предъявить доказательства, что не было у него намерений сорвать сделку.
В материале «Реестр недобросовестных поставщиков: причины внесения и способы его избежать» (Saby Blog, 2025) автор выделяет четыре ключевых основания для попадания в РНП, среди которых уклонение от заключения контракта занимает центральное место.
Наконец, статья «Как не попасть в РНП поставщику? Черный список госзакупок: 5 шагов, чтобы не попасть в РНП» (Клерк, 2026) прямо указывает: РНП - это исключительная мера ответственности за умышленное уклонение, а не за любые нарушения сроков.
Анализ ситуации показывает, что: Общая позиция едина: РНП - это не автоматическая санкция, а результат оценки поведения Поставщика. Однако бремя доказывания добросовестности лежит именно на участнике закупки. «Без труда не выловишь и рыбку из пруда»: чтобы избежать реестра, недостаточно просто не соглашаться с заказчиком - нужно активно документировать свою позицию и предпринимать конкретные шаги для заключения контракта.