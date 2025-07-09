Игла — в яйце, яйцо — в утке, утка — в зайце: как маркетинговые уловки доводят покупателей до нервного срыва

Голодные игры, или Излишняя геймификация

Просто купить товар — это скучно? Именно так считают некоторые продавцы и идут в отрыв: добавляют на сайт колеса фортуны, квесты и всевозможные игры с дополнительными призами.

За покупки на Wildberries разыгрывают квартиру, сертификат на путешествие и много чего еще. На «Яндекс.Маркете» можно ежедневно вращать колесо призов и получать скидку то на кошачий корм, то на чайник, то на протеин. Тут как повезет. А в «Додо Пицца» предлагают собирать билетики, чтобы выиграть робуксы (что бы это ни значило).

Яндекс Маркет

В ряде случаев такой подход может работать. Если речь идет о магазинах, где закупаешься регулярно и видишь, как потраченное на игры время дает реальный эффект экономии. В остальных ситуациях навязывание игр делает из покупателя участника сомнительного марафона.

Когда в последний раз Шопинкина заставили открывать сундуки, чтобы узнать размер скидки, он очистил корзину и решил больше никогда не возвращаться на этот сайт. Не вышел из Шопинкина искатель пиратских кладов.

Для начала поймем, как люди принимают решения. В идеальном мире — взвесив все за и против. Но Даниэль Канеман, один из основоположников поведенческой экономики, доказал, что люди часто действуют иррационально.

Все дело в использовании двух систем мышления — быстрой интуитивной и медленной осознанной. Первая срабатывает автоматически, особенно в условиях нехватки времени.

В эту мишень бьют многие маркетинговые стратегии. Они используют эффекты дефицита («осталось три штуки»), срочности («до конца акции пять минут»), ограниченности предложения («только сегодня») и тем самым вынуждают принимать поспешные решения.

М.Видео

Подкрепляет такое поведение страх упущенной выгоды или будущей переплаты. Посудите сами: если товара осталось мало, значит, его берут. Если его берут, значит, он хороший. Если он хороший, значит, мне тоже надо, и я буду жалеть, если не успею.

Знакомая цепочка рассуждений? Шопинкину точно знакомая. Она включает азартное ощущение выигрыша, осознание своей удачливости и даже принадлежность к социальной группе (тех счастливчиков, которые уже купили).

Помимо эмоций, которые влияют на процесс принятия решений, маркетологи манипулируют вниманием. Яркие цвета, «горящие» кнопки, другой шрифт или увеличенный размер — мы зрительно цепляемся за эти крючки. Даже место на экране имеет значение. Согласно исследованию, которое провели ученые из Бирмингемского университета, на поведение людей можно повлиять, просто размещая нужную информацию в определенных частях страницы.

Тех, кто научился распознавать подобные манипуляции, поджидает другая ловушка — иллюзия контроля. Тот случай, когда не веришь в скидку на сайте, а самостоятельно ищешь выгодный купон. Тут и самооценка повышается, и мотивация улучшается, а продавцу и так, и так хорошо. Покупка же прошла.