Как привлечь инвестиции от частных лиц и сохранить контроль над бизнесом

Почему всё больше предпринимателей выбирают розничные инвестиции

1. Нет давления со стороны крупных игроков

Никто не диктует вам условия, не вмешивается в операционную деятельность.

2. Гибкость условий

Вы самостоятельно устанавливаете процент, срок возврата, бонусы — в зависимости от своих возможностей.

3. Инвесторы — ваши сторонники

Люди, которые уже доверяют вам: клиенты, аудитория соцсетей, знакомые. Они инвестируют не только в идею, но и в вас как личность.

4. Безопасное масштабирование

Вы берёте займ, а не продаёте долю. После возврата инвестиций бизнес остаётся полностью вашим.