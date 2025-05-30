Как в 1С:БП настроить перепроведение документов по расписанию

В 1С:БП можно настроить автоматически полное закрытие месяца или только перепроведение документов.
В этой статье рассмотрим подробнее, как это сделать.
Открыть данную настройку можно двумя вариантами
Операции – Закрытие месяца – Настройки закрытия месяца.
Администрирование – Проведение документов.
Если необходимо настроить перепроведение документов только по одной организации, то в настройках «Автоматического закрытия месяца» выбираем «По отдельным организациям» и открываем «Настройки автоматического закрытия месяца».
Выбираем организацию, ставим отметку «Выполнять закрытие месяца» и открываем «Расширенные настройки».
Если необходимо настроить только перепроведение документов (без полного закрытия месяца) и разрешено перепроводить документы не ранее предыдущего месяца, то необходимы следующие настройки.
Внизу окна настройки автоматического закрытия месяца указана информация, когда и за какой период документы будут перепроведены в результате текущей настройки.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
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