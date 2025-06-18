Как добавить сотрудников в РМК в 1С:Розница

1С: Розница – это решение для автоматизации торговых процессов, которое включает в себя функционал для управления сотрудниками, продажами и складом.

Одной из возможностей системы является добавление сотрудников в РМК (рабочее место кассира).



В этой статье мы рассмотрим, как правильно добавить сотрудников в РМК в 1С:Розница.

1. Запускаем 1С:Розница и входим в систему под учетной записью, имеющей необходимые права доступа – Администратор.

2. Выбираем раздел «Сотрудники» или «Компания» и заходим в справочник «Сотрудники».

Создаём нового сотрудника, заполняем все необходимые данные. Главное не забыть добавить его как физ.лицо, иначе при печати чека не будет выводиться ФИО сотрудника.

3. Ниже в карточке сотрудника, можем увидеть вкладку «Штрихкод и номер карты» необходимо присвоить номер карты, это будет номер по которому сможет сотрудник зайти в своё рабочее место.

4. Далее переходим в раздел Настройки – настройки пользователей и прав – Пользователи. Выбираем того пользователя, которого мы только что добавили и переходим в Права доступа.

Далее включаем его в группу «Рабочее место старшего кассира». При выборе этой группы, сотруднику будет доступно рабочее место кассира, то есть продажи и возвраты.

5. Теперь если зайти под этим сотрудником в программу увидел РМК(Рабочее место кассира). Выбираем организацию на которую зарегистрирована касса и вводим код, который присваивали сотруднику.

Добавление сотрудников в РМК в 1С: Розница — это важный процесс, который позволяет организовать учет кадров и управлять правами доступа. Правильное заполнение данных и настройка ролей поможет обеспечить эффективную работу магазина и учёт всех операций.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!