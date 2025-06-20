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Наталия Козак

Как настроить права кадровику для формирования личной карточки

Если у работника кадрового отдела с правами «Кадровик (без доступа к зарплате)»  нет доступа к  Личным карточкам (унифицированная форма Т-2), значит необходимо правильно настроить права.

В этой статье рассмотрим подробную инструкцию по настройке прав кадровика для формирования Личной карточки.
Для того, чтобы открыть доступ к данному отчету необходимо добавить просмотр начислений.

Для этого переходим в раздел «Администрирование» - «Настройки пользователей и прав» - «Профили групп доступа».

Создаем новый профиль «Просмотр начислений».

Создаем группу доступа «Просмотр начислений» с этим профилем и добавляем пользователя в группу.

После вышеизложенных настроек отчет появляется в списке.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

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Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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