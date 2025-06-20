Как настроить права кадровику для формирования личной карточки

В этой статье рассмотрим подробную инструкцию по настройке прав кадровика для формирования Личной карточки.
Для того, чтобы открыть доступ к данному отчету необходимо добавить просмотр начислений.
Для этого переходим в раздел «Администрирование» - «Настройки пользователей и прав» - «Профили групп доступа».
Создаем новый профиль «Просмотр начислений».
Создаем группу доступа «Просмотр начислений» с этим профилем и добавляем пользователя в группу.
После вышеизложенных настроек отчет появляется в списке.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
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