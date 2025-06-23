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Наталия Козак

Как рассчитать исполнительный лист по сотруднику с натуральным доходом

Как исчислить базу для расчета исполнительных листов, если у сотрудника есть натуральный доход? 

Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее и разберем практический пример.
Рассмотрим поведение программы 1С: ЗУП, если у сотрудника есть натуральный доход. К натуральным доходам относятся доходы, полученные в неденежной форме (компенсация автомобиля, проезда, питания и т.д.).

Расчет базы для исчисления удержания будет иметь свои особенности. Натуральные доходы не включаются в базу для расчета алиментов.

Для наглядности рассмотрим на примере.

Сотрудник получил натуральный доход в размере 15000,00 руб.

Введен исполнительный лист, удержание 25 %.

Анализируя расчетный лист, вычисляем механизм расчета удержания по исполнительному листу. 

Программа берет общую сумму дохода 41173,04 минусует НДФЛ -5352 (НДФЛ с Натурального дохода -2015 руб. ,он не уменьшает расчетную базу) и умножает на 25 процентов.

Т.е. (41173,04 –(41173,04*0,13)*0,25%=8955,23 руб.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

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Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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