Настройка интерфейса в программе 1С Бухгалтерия

При создании базы в 1С:БП с «ноля» большое значение имеет настройка функциональности программы. Если вы не находите части разделов для работы в программе, значит необходимо сделать соответствующие настройки. Как настроить интерфейс в программе 1С Бухгалтерия 8.3 рассмотрим в этой статье.

Как настроить интерфейс в программе 1С Бухгалтерия 8.3

Выбираем раздел «Главное»- «Настройки»- «Функциональность».

Переключаем функциональность , на примере на «полную» и вид меню меняется.

В каждом блоке «Функциональности» можно сделать дополнительные настройки, включить или отключить ту или иную возможность. Например, учет по сотрудникам, «Банк и касса» и так по каждому разделу.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

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