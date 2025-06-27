Работа с персональными данными в 1С:ЗУП

В связи с значительными изменениями в законе 152-ФЗ о персональных данных, подготовили статью о возможностях программы 1С:ЗУП в сфере их обработки и защиты.

В этой статье рассмотрим:

как оформить согласие на обработку персональных данных сотрудника в 1С:ЗУП;

как произвести уничтожение персональных данных сотрудников, которые уже не работают в компании.

При приеме на работу сотрудника в обязательном порядке подписываем «Согласие на обработку ПДн», которое можно распечатать из карточки сотрудника по кнопке «Печать» - «Согласие на обработку ПДн».

При этом создается не сразу печатный вариант, а форма, в которой возможно внести корректировки.

Распечатать документ можно по команде «Печать».

Все выданные согласия на обработку персональных данных хранятся в разделе Кадры - См.также - Согласия на обработку ПДн.

В 1С:ЗУП реализован механизм уничтожения персональных данных физических лиц в соответствии с приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 № 179. Появилась возможность удалить персональные данные по уволенным сотрудникам с истекшим сроком хранения таких данных и задокументировать факт удаления.

Уничтожение данных происходит при помощи специальной процедуры, запустить которую можно только вручную. Следует учесть, что данная операция безвозвратна.

Для подключения этого механизма необходимо пройти в раздел Администрирование-Настройка пользователей и прав - Защита персональных данных - установить флажок «Уничтожать персональные данные».

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После установки флажка ставим количество лет, через сколько лет после увольнения могут быть уничтожены персональные данные.

Для запуска удаления данных проходим в раздел «Кадры» -«Сервис»-Уничтожение персональных данных.

Срок хранения персональных данных начинает отсчитываться с 1 января года, следующего за годом последней операции по уволенному сотруднику в информационной базе.

При работе с обработкой удаление данных происходит по кнопке «Создать акты». При создании актов доступны поля реквизитов печатной формы.

Акт об уничтожении ПДн фиксирует результат удаления данных. Данные удаляются безвозвратно.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

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