Сотрудник оформлен на неполную ставку, а в табеле отображается 8-ми часовой рабочий день
Как настроить правильное отображение отработанного времени?
Давайте рассмотрим подробнее.
Для оформления сотрудника на неполную ставку необходимо, чтоб в программе был включен флажок в разделе «Настройки»-«Кадровый учет»-Используется работа по неполной ставке.
После включения флажка появляется возможность указать требуемое количество ставок.
Сотрудник оформлен на неполную ставку, а в табеле отображается 8-ми часовой рабочий день, хотя заработная плата начисляется исходя из количества ставки.
Время в табель тянется из графика работы сотрудника. Для корректного отображения отработанного времени, необходимо создать график для данной ставки.
Для этого проходим в раздел «Настройки»- «Графики работы сотрудников» и создаем график(наименование графика любое).
Задаем свойства графика с помощью ссылки «Изменить свойства графика».
Заполняем график.
После создания графика переводим сотрудника на новый график работы . В результате, при формирования табеля получим правильный учет времени.
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