Бывают ситуации, когда при формировании табеля в программе 1С:ЗУП по сотруднику, который оформлен на 0,5 ставки заполняется полный рабочий день.

Как настроить правильное отображение отработанного времени?



Давайте рассмотрим подробнее.



Для оформления сотрудника на неполную ставку необходимо, чтоб в программе был включен флажок в разделе «Настройки»-«Кадровый учет»-Используется работа по неполной ставке.

После включения флажка появляется возможность указать требуемое количество ставок.

Сотрудник оформлен на неполную ставку, а в табеле отображается 8-ми часовой рабочий день, хотя заработная плата начисляется исходя из количества ставки.

Время в табель тянется из графика работы сотрудника. Для корректного отображения отработанного времени, необходимо создать график для данной ставки.

Для этого проходим в раздел «Настройки»- «Графики работы сотрудников» и создаем график(наименование графика любое).

Задаем свойства графика с помощью ссылки «Изменить свойства графика».

Заполняем график.

После создания графика переводим сотрудника на новый график работы . В результате, при формирования табеля получим правильный учет времени.

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