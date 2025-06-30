ЦОК КПП УСН 26.06 Мобильный
Наталия Козак

Сотрудник оформлен на неполную ставку, а в табеле отображается 8-ми часовой рабочий день

Бывают ситуации, когда при формировании табеля в программе 1С:ЗУП по сотруднику, который оформлен на 0,5 ставки заполняется полный рабочий день.

Как настроить правильное отображение отработанного времени?

Давайте рассмотрим подробнее.

Для оформления сотрудника на неполную ставку необходимо, чтоб в программе был включен флажок в разделе «Настройки»-«Кадровый учет»-Используется работа по неполной ставке.

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После включения флажка появляется возможность указать требуемое количество ставок.

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Сотрудник оформлен на неполную ставку, а в табеле отображается 8-ми часовой рабочий день, хотя заработная плата начисляется исходя из количества ставки. 

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Время в табель тянется из графика работы сотрудника. Для корректного отображения отработанного времени, необходимо создать график для данной ставки. 

Для этого проходим в раздел «Настройки»- «Графики работы сотрудников» и создаем график(наименование графика любое).

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Задаем свойства графика с помощью ссылки «Изменить свойства графика».

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Заполняем график.

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После создания графика переводим сотрудника на новый график работы . В результате, при формирования табеля получим правильный учет времени.

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Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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