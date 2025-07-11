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Наталия Козак

Как исправить признак налогоплательщика в уведомлении на уменьшение налога

От чего зависит признак налогоплательщика в уведомлении об уменьшении налога на сумму страховых взносов? И как его исправить, если подтягивается неверный признак?

Давайте рассмотрим в этой статье.

При формировании уведомления об уменьшении суммы налога на сумму страховых взносов признак налогоплательщика зависит от способа отражения в начислении оплаты труда.

Способ отражения начисления проставляется в настройках самого начисления.

В статье затрат должно быть указано «Оплата труда (патент)».

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

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Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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