Как исправить признак налогоплательщика в уведомлении на уменьшение налога
От чего зависит признак налогоплательщика в уведомлении об уменьшении налога на сумму страховых взносов? И как его исправить, если подтягивается неверный признак?
Давайте рассмотрим в этой статье.
При формировании уведомления об уменьшении суммы налога на сумму страховых взносов признак налогоплательщика зависит от способа отражения в начислении оплаты труда.
Способ отражения начисления проставляется в настройках самого начисления.
В статье затрат должно быть указано «Оплата труда (патент)».
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