Как узнать, какие печатные формы изменены в 1С и вернуть стандартные шаблоны

В процессе работы с 1С часто возникает необходимость доработать печатные формы под нужды компании.

Но бывает, что изменения приводят к ошибкам или хочется вернуть стандартный шаблон.



В этой статье расскажем, как быстро определить, какие печатные формы были изменены, и как восстановить стандартные варианты для дальнейшей работы.

Узнать, вносились ли изменения в макет печатной формы, можно через макеты печатных форм:

Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Макеты печатных форм.

Перейти к макетам печатных форм можно и из печатной формы:

Печатная форма – Еще – Перейти к макетам печатных форм.

Если в макет печатной формы вносились изменения, то в колонке «Используется измененный макет» стоит значок.

Если необходимо использовать стандартный макет, то нажмите «Использовать стандартный».

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

