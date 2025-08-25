Как узнать, какие печатные формы изменены в 1С и вернуть стандартные шаблоны
Но бывает, что изменения приводят к ошибкам или хочется вернуть стандартный шаблон.
В этой статье расскажем, как быстро определить, какие печатные формы были изменены, и как восстановить стандартные варианты для дальнейшей работы.
Узнать, вносились ли изменения в макет печатной формы, можно через макеты печатных форм:
Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Макеты печатных форм.
Перейти к макетам печатных форм можно и из печатной формы:
Печатная форма – Еще – Перейти к макетам печатных форм.
Если в макет печатной формы вносились изменения, то в колонке «Используется измененный макет» стоит значок.
Если необходимо использовать стандартный макет, то нажмите «Использовать стандартный».
