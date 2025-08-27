Как объединить сотрудников в группу для быстрого заполнения документов в 1С

Если в компании много сотрудников, а одни и те же люди часто участвуют в одних документах, ручное добавление каждого занимает много времени.

В этой статье расскажем, как объединить сотрудников в группу в 1С, чтобы заполнять документы быстрее и удобнее.

В 1С:ЗУП есть возможность создавать произвольные группы сотрудников по тем или иным признакам:

Настройка – Группы сотрудников – Создать.

Сотрудников, входящих в состав группы, можно указать вручную или настроить автоматическое формирование.

Рассмотрим оба варианта настройки группы.

Для автоматического формирования при создании ставим галочку «Формировать автоматически» и нажимаем «Настроить критерии отбора».

Например, для настройки списка сотрудников возрастом старше 50 лет настройки будут такими.

Нажимаем «Сформировать список отбираемых сотрудников» и видим результат отбора.

При повторном открытии группы список сотрудников будет пуст. Причина – состав формируется динамически на текущий момент времени и в системе не хранится.

Для формирования группы вручную не ставим галочку «Формировать автоматически» и подбираем сотрудников вручную по кнопке «Добавить» или «Подбор».

Добавить сотрудника в группу или исключить из нее можно и из карточки сотрудника.

Деление сотрудников по группам можно использовать при заполнении табличных частей документа:

Документ – Подбор – Вид списка – По группам.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

