Как объединить сотрудников в группу для быстрого заполнения документов в 1С
В этой статье расскажем, как объединить сотрудников в группу в 1С, чтобы заполнять документы быстрее и удобнее.
В 1С:ЗУП есть возможность создавать произвольные группы сотрудников по тем или иным признакам:
Настройка – Группы сотрудников – Создать.
Сотрудников, входящих в состав группы, можно указать вручную или настроить автоматическое формирование.
Рассмотрим оба варианта настройки группы.
Для автоматического формирования при создании ставим галочку «Формировать автоматически» и нажимаем «Настроить критерии отбора».
Например, для настройки списка сотрудников возрастом старше 50 лет настройки будут такими.
Нажимаем «Сформировать список отбираемых сотрудников» и видим результат отбора.
При повторном открытии группы список сотрудников будет пуст. Причина – состав формируется динамически на текущий момент времени и в системе не хранится.
Для формирования группы вручную не ставим галочку «Формировать автоматически» и подбираем сотрудников вручную по кнопке «Добавить» или «Подбор».
Добавить сотрудника в группу или исключить из нее можно и из карточки сотрудника.
Деление сотрудников по группам можно использовать при заполнении табличных частей документа:
Документ – Подбор – Вид списка – По группам.
