Маркировка товаров в 1С: как организовать учет и контроль по новым правилам

Маркировка товаров в 1С — это ключевой элемент современного учета и контроля, особенно с учетом новых требований закона. В этой статье разберем, как грамотно работать с маркировкой в 1С.

1. Необходимо быть зарегистрированным в системе Честный знак. Пройти этап регистрации, выбрать нужный вид продукции, с которым собираетесь работать.



2. Обновить 1С до последней версии.



3. Купить 2D сканер.

Для создания документов поступления товаров.

Для розничных и оптовых продаж.

4. Добавить сертификат для подписи в 1С.

5. Быть участником ЭДО.

После того, как все пункты описанные выше выполнены, можно переходить в 1С.

1. Заходим в Настройки – Интеграция с ИС МП.

2. Выбираем вид продукции, который выбрали в Честном знаке.

3. После того как сделали начальную настройку, можно добавить маркируемую продукцию. Для этого регистрируем карточку номенклатуры, заполняем те данные, которые нужны вам. Ниже видим строку «Продукция ИС». Выбираем тот вид, который подходит нашей номенклатуре.

4. Обязательно добавляем штрихкод номенклатуры. Это нужно для быстрого поиска товара в программе. Штрихкод можно увидеть на упаковке товара.

5. Для реализации товара клиентам, необходимо принять товар у поставщика. После подписания УПД в ЭДО. Создаем поступление товаров. Для этого необходим сканер. Нажимаем на гипер-ссылку «Проверка и подбор товаров».

6. Открывается окно подбора товаров. Сканером добавляем наши товары, сканируя кода маркировки на товаре. Необходимо, чтобы при проверке в статусе было «В наличии». Когда добавили все товары, нажимаем «Завершить проверку».

7. Когда товары были добавлены правильно, в документе должны появиться марки зелёного цвета. После этого документ поступления можно проводить и закрывать.

Работа с маркировкой в 1С требует внимательности и аккуратности, но при правильной настройке и соблюдении всех шагов вы сможете эффективно управлять товарными запасами и соответствовать законодательным требованиям.

