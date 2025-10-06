Важное обновление для всех, кто работает с электронной подписью

С 15 января 2026 года версия «КриптоПро CSP» 4.0 (включая R2, R3, R4) официально теряет сертификацию. Это значит, что для работы с электронной подписью нужно обязательно перейти на версию 5.0.

ФНС уже объявила: новые алгоритмы шифрования будут поддерживаться только в «КриптоПро CSP» 5.0.12000 и выше. Если не обновиться — электронная подпись просто перестанет работать, а отчёты не будут приниматься. 🚫🔏

Важный момент:

Бессрочные лицензии (клиентские и серверные) для версии 4.0 не переносятся на 5.0. Придётся приобрести новую лицензию для актуальной версии. Не откладывайте обновление — чтобы не остаться без подписи в самый нужный момент!

Что делать?

— Проверьте, какая версия «КриптоПро CSP» установлена у вас

— Если всё ещё 4.0 — планируйте переход на 5.0 заранее

— Оформите новую лицензию и установите обновление

