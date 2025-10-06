Важное обновление для всех, кто работает с электронной подписью
ФНС уже объявила: новые алгоритмы шифрования будут поддерживаться только в «КриптоПро CSP» 5.0.12000 и выше. Если не обновиться — электронная подпись просто перестанет работать, а отчёты не будут приниматься. 🚫🔏
Важный момент:
Бессрочные лицензии (клиентские и серверные) для версии 4.0 не переносятся на 5.0. Придётся приобрести новую лицензию для актуальной версии. Не откладывайте обновление — чтобы не остаться без подписи в самый нужный момент!
Что делать?
— Проверьте, какая версия «КриптоПро CSP» установлена у вас
— Если всё ещё 4.0 — планируйте переход на 5.0 заранее
— Оформите новую лицензию и установите обновление
