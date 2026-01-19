ТС Пиот:обязательный модуль для касс-просто о главном для розницы.
ТС ПИоТ — это модуль, который проверяет коды маркировки товаров и передаёт данные в «Честный знак» по защищённому каналу. Теперь продажа маркированных товаров возможна только через этот модуль — это делает процесс прозрачным и безопасным.
Кому нужен ТС ПИоТ?
🔹 Магазины, киоски, рынки
🔹 Торговые сети и интернет-магазины
🔹 Продавцы на маркетплейсах
🔹 Сервисы с розничными продажами (ветклиники, салоны, автосервисы и др.)
Как работает ТС ПИоТ?
1️⃣ Кассир сканирует Data Matrix
2️⃣ Касса отправляет код в ТС ПИоТ
3️⃣ Модуль проверяет код онлайн или офлайн
4️⃣ Если всё ок — чек пробивается ✅, если нет — продажа блокируется ❌
5️⃣ Информация о продаже автоматически уходит в «Честный знак»
Как подключить ТС ПИоТ?
🔸 Зарегистрируйтесь на сайте ЕСП и купите лицензию (5 000 ₽/год за каждую ККТ)
🔸 Обновите прошивку кассы
🔸 Установку и настройку выполнит сервисная компания
Всё просто: зарегистрируйтесь, обновите кассу и доверьте настройку организации, которая обслуживает вашу кассу! 👍
