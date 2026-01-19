ТС Пиот:обязательный модуль для касс-просто о главном для розницы.

ТС ПИоТ — это модуль, который проверяет коды маркировки товаров и передаёт данные в «Честный знак» по защищённому каналу. Теперь продажа маркированных товаров возможна только через этот модуль — это делает процесс прозрачным и безопасным.

Кому нужен ТС ПИоТ?

🔹 Магазины, киоски, рынки

🔹 Торговые сети и интернет-магазины

🔹 Продавцы на маркетплейсах

🔹 Сервисы с розничными продажами (ветклиники, салоны, автосервисы и др.)

Как работает ТС ПИоТ?

1️⃣ Кассир сканирует Data Matrix

2️⃣ Касса отправляет код в ТС ПИоТ

3️⃣ Модуль проверяет код онлайн или офлайн

4️⃣ Если всё ок — чек пробивается ✅, если нет — продажа блокируется ❌

5️⃣ Информация о продаже автоматически уходит в «Честный знак»

Как подключить ТС ПИоТ?

🔸 Зарегистрируйтесь на сайте ЕСП и купите лицензию (5 000 ₽/год за каждую ККТ)

🔸 Обновите прошивку кассы

🔸 Установку и настройку выполнит сервисная компания

Всё просто: зарегистрируйтесь, обновите кассу и доверьте настройку организации, которая обслуживает вашу кассу! 👍

Наш телеграм канал