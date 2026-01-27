Новые правила налогообложения для иностранных агентов с 2026 года: как работать в 1С

Даже если сотрудник организации оказался в реестре иностранных агентов всего на один день, нужно менять налоговый статус в 1С:ЗУП и пересчитывать все его доходы за год по ставке 30% ⚡️. Важно помнить, что налоговые вычеты для такого сотрудника больше не применяются 🚫.

С 2026 года вступают в силу новые правила налогообложения для тех, кто попал в реестр иностранных агентов (Федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025). Проверить, есть ли вы или ваши сотрудники в этом списке, можно на сайте Минюста:



Что изменилось?



Если человек хотя бы один день в году числился в реестре иностранных агентов, он теряет право на налоговые льготы и вычеты.

Все доходы такого сотрудника — зарплата, премии, надбавки, дивиденды, аренда, авторские выплаты, даже доходы от продажи имущества — теперь облагаются по ставке 30%.

Причём это правило действует для всех, независимо от того, является ли человек налоговым резидентом или нет. Ставка 30% применяется и к доходам от дистанционной работы.



Как это настроить в 1С:ЗУП?



1. Откройте раздел «Кадры» — «Сотрудники».

2. Перейдите в карточку нужного сотрудника.

3. В разделе «Налог на доходы» выберите статус: «Физическое лицо — иностранный агент» и укажите дату, с которой статус установлен.

4. После этого все доходы сотрудника будут автоматически облагаться по ставке 30%.

5. Никакие налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные) для такого сотрудника применяться не будут.



Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

