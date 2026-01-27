Новые правила налогообложения для иностранных агентов с 2026 года: как работать в 1С
С 2026 года вступают в силу новые правила налогообложения для тех, кто попал в реестр иностранных агентов (Федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025). Проверить, есть ли вы или ваши сотрудники в этом списке, можно на сайте Минюста:
https://minjust.gov.ru/ru/pages/reestr-inostryannykh-agentov/
Что изменилось?
Если человек хотя бы один день в году числился в реестре иностранных агентов, он теряет право на налоговые льготы и вычеты.
Все доходы такого сотрудника — зарплата, премии, надбавки, дивиденды, аренда, авторские выплаты, даже доходы от продажи имущества — теперь облагаются по ставке 30%.
Причём это правило действует для всех, независимо от того, является ли человек налоговым резидентом или нет. Ставка 30% применяется и к доходам от дистанционной работы.
Как это настроить в 1С:ЗУП?
1. Откройте раздел «Кадры» — «Сотрудники».
2. Перейдите в карточку нужного сотрудника.
3. В разделе «Налог на доходы» выберите статус: «Физическое лицо — иностранный агент» и укажите дату, с которой статус установлен.
4. После этого все доходы сотрудника будут автоматически облагаться по ставке 30%.
5. Никакие налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные) для такого сотрудника применяться не будут.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
