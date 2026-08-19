Как отразить уставный капитал в 1С:Бухгалтерии: понятная инструкция для бухгалтера

Шаг 1. Создаем документ «Формирование уставного капитала»
Обязательства учредителей по оплате долей отражаются документом «Формирование уставного капитала». Откройте раздел «Операции», выберите «Формирование уставного капитала» и нажмите «Создать».
В документе нажмите кнопку «Добавить» и укажите, кто будет учредителем — юридическое или физическое лицо.
Затем заполните табличную часть: выберите каждого учредителя и проставьте размер его взноса.
Проведите документ — проводки будут выглядеть так.
Шаг 2. Оформляем поступление денег на расчетный счет
Когда учредитель перечислит деньги в счет оплаты своей доли, создайте документ «Поступление на расчетный счет»: раздел «Банк и касса» – «Банковские выписки» – «Поступление».
Заполните поля следующим образом:
«Вид операции» — выберите «Прочее поступление».
«Плательщик» — укажите контрагента, то есть участника ООО, который перечисляет деньги.
«Сумма» — поставьте сумму, которая фактически поступила в счет оплаты доли.
«Счет расчетов» — выберите счет 75.01.
«Учредители» — сначала выберите статус участника («Контрагент» или «Физическое лицо»), а затем — самого участника, от которого пришла оплата.
«Статья доходов» — подойдет предопределенная статья «Поступления от учредителей». Если ее нет, создайте свою, но обязательно с видом движения «Поступления денежных вкладов собственников (участников)».
Проведите документ и проверьте проводки.
Заключение
Вот и вся методика: документ «Формирование уставного капитала» показывает, кто и сколько должен внести, а «Поступление на расчетный счет» фиксирует фактический приход денег. Главное — не ошибиться с учредителем и суммой взноса, не забыть счет 75.01 и правильную статью доходов. Тогда расчеты с учредителями будут сходиться, а отчетность не вызовет лишних вопросов.
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