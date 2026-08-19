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Наталия Козак
Формирование уставного капитала
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Как отразить уставный капитал в 1С:Бухгалтерии: понятная инструкция для бухгалтера

Когда компания только создается, учредители вкладывают деньги в уставный капитал — и бухгалтеру важно правильно показать эти операции в 1С. На деле здесь всего два документа: один фиксирует обязательства учредителей, второй — реально поступившие деньги. Разберем весь порядок по шагам, чтобы вы заполнили все с первого раза и без ошибок.

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Шаг 1. Создаем документ «Формирование уставного капитала»

Обязательства учредителей по оплате долей отражаются документом «Формирование уставного капитала». Откройте раздел «Операции», выберите «Формирование уставного капитала» и нажмите «Создать».

Как отразить уставный капитал в 1С:Бухгалтерии: понятная инструкция для бухгалтера
Как отразить уставный капитал в 1С:Бухгалтерии: понятная инструкция для бухгалтера

В документе нажмите кнопку «Добавить» и укажите, кто будет учредителем — юридическое или физическое лицо.

Как отразить уставный капитал в 1С:Бухгалтерии: понятная инструкция для бухгалтера

Затем заполните табличную часть: выберите каждого учредителя и проставьте размер его взноса.

Как отразить уставный капитал в 1С:Бухгалтерии: понятная инструкция для бухгалтера

Проведите документ — проводки будут выглядеть так.

Как отразить уставный капитал в 1С:Бухгалтерии: понятная инструкция для бухгалтера

Шаг 2. Оформляем поступление денег на расчетный счет

Когда учредитель перечислит деньги в счет оплаты своей доли, создайте документ «Поступление на расчетный счет»: раздел «Банк и касса» – «Банковские выписки» – «Поступление».

Как отразить уставный капитал в 1С:Бухгалтерии: понятная инструкция для бухгалтера
Как отразить уставный капитал в 1С:Бухгалтерии: понятная инструкция для бухгалтера

Заполните поля следующим образом:

  • «Вид операции» — выберите «Прочее поступление».

  • «Плательщик» — укажите контрагента, то есть участника ООО, который перечисляет деньги.

  • «Сумма» — поставьте сумму, которая фактически поступила в счет оплаты доли.

  • «Счет расчетов» — выберите счет 75.01.

  • «Учредители» — сначала выберите статус участника («Контрагент» или «Физическое лицо»), а затем — самого участника, от которого пришла оплата.

  • «Статья доходов» — подойдет предопределенная статья «Поступления от учредителей». Если ее нет, создайте свою, но обязательно с видом движения «Поступления денежных вкладов собственников (участников)».

Как отразить уставный капитал в 1С:Бухгалтерии: понятная инструкция для бухгалтера
Как отразить уставный капитал в 1С:Бухгалтерии: понятная инструкция для бухгалтера

Проведите документ и проверьте проводки.

Как отразить уставный капитал в 1С:Бухгалтерии: понятная инструкция для бухгалтера

Заключение

Вот и вся методика: документ «Формирование уставного капитала» показывает, кто и сколько должен внести, а «Поступление на расчетный счет» фиксирует фактический приход денег. Главное — не ошибиться с учредителем и суммой взноса, не забыть счет 75.01 и правильную статью доходов. Тогда расчеты с учредителями будут сходиться, а отчетность не вызовет лишних вопросов.

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Как отразить уставный капитал в 1С:Бухгалтерии: понятная инструкция для бухгалтера

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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