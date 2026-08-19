Как отразить уставный капитал в 1С:Бухгалтерии: понятная инструкция для бухгалтера

Когда компания только создается, учредители вкладывают деньги в уставный капитал — и бухгалтеру важно правильно показать эти операции в 1С. На деле здесь всего два документа: один фиксирует обязательства учредителей, второй — реально поступившие деньги. Разберем весь порядок по шагам, чтобы вы заполнили все с первого раза и без ошибок.