Как отразить в 1С материальную помощь, не учитываемую в расходах по налогу на прибыль

Страховые взносы и НДФЛ с таких выплат начисляются в полном объёме. При этом сами страховые взносы, в отличие от суммы матпомощи, уже можно включить в состав прочих расходов и уменьшить налогооблагаемую прибыль.

В программе 1С:Бухгалтерии (БП) такая «гибридная» ситуация отражается документом «Операция, введенная вручную», а для корректного заполнения отчётности дополнительно создаются документы по учёту НДФЛ и взносов. Разберём весь алгоритм по шагам.