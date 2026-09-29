Как отразить в 1С материальную помощь, не учитываемую в расходах по налогу на прибыль

Страховые взносы и НДФЛ с таких выплат начисляются в полном объёме. При этом сами страховые взносы, в отличие от суммы матпомощи, уже можно включить в состав прочих расходов и уменьшить налогооблагаемую прибыль.
В программе 1С:Бухгалтерии (БП) такая «гибридная» ситуация отражается документом «Операция, введенная вручную», а для корректного заполнения отчётности дополнительно создаются документы по учёту НДФЛ и взносов. Разберём весь алгоритм по шагам.
Шаг 1. Создаём документ «Операция»
Переходим в раздел Операции – Операции, введенные вручную, нажимаем кнопку «Создать» и выбираем вид документа «Операция».
Шаг 2. Начисление самой материальной помощи
Первая проводка фиксирует саму выплату сотруднику. Здесь важно правильно выбрать статью прочих расходов, чтобы сумма НЕ попала в налоговый учёт.
Дебет
Выбираем счёт 91.02 и аналитику — статью из справочника «Прочие доходы и расходы». У этой статьи должен быть снят флажок «Принимается к налоговому учету». Именно это отключит попадание суммы в расходы по налогу на прибыль.
Кредит
Выбираем счёт 73.03 и аналитику — конкретного сотрудника из справочника «Сотрудники».
Обратите внимание на колонки налогового учёта: в колонке «Сумма НУ Дт» сумма не отображается (так как расхода нет), а в колонке «Сумма НУ Кт» сумма подтягивается автоматически.
Шаг 3. Начисление страховых взносов и взносов от НС и ПЗ
Взносы с материальной помощи, в отличие от самой выплаты, учитываются в расходах. Поэтому для них выбираем другую статью прочих расходов.
Дебет
Выбираем счёт 91.02 и аналитику — статью из справочника «Прочие доходы и расходы», но уже с установленным флажком «Принимается к налоговому учету». Это позволит включить сумму взносов в расходы и уменьшить налог на прибыль.
Кредит
Выбираем счета учёта страховых взносов (69.09) и взносов от НС и ПЗ (69.11) с соответствующей аналитикой.
В колонках налогового учёта картина меняется местами: «Сумма НУ Дт» отображается автоматически (расход признаётся), а «Сумма НУ Кт» остаётся пустой.
Шаг 4. Начисление НДФЛ к удержанию
Третья проводка отражает начисленный подоходный налог, который впоследствии будет удержан из выплаты сотруднику.
Дебет
Выбираем счёт 73.03 и аналитику — сотрудника.
Кредит
Выбираем счёт учёта расчётов по НДФЛ (68.01 или используемый в вашей учётной политике) и соответствующую аналитику.
В колонке «Сумма НУ Дт» сумма подтягивается автоматически, в колонке «Сумма НУ Кт» она не отображается.
Шаг 5. Отражение в отчётности по НДФЛ
Чтобы суммы НДФЛ с материальной помощи корректно попали в формы 6-НДФЛ и справку о доходах, создаём отдельный документ.
Переходим по пути Зарплата и кадры – Все документы по НДФЛ – Создать – Операция учета НДФЛ.
В документе заполняем три ключевые закладки:
«Доходы» — указываем вид дохода и сумму материальной помощи;
«Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов» — фиксируем сумму начисленного налога;
«Удержано по всем ставкам» — отражаем удержание НДФЛ.
Шаг 6. Отражение в отчётности по страховым взносам
Для корректного заполнения Расчёта по страховым взносам (РСВ) создаём ещё один документ.
Переходим в раздел Зарплата и кадры – Операции учета взносов – Создать.
Заполняем две основные закладки:
«Исчислено взносов» — указываем суммы по видам взносов;
«Сведения о доходах» — отражаем базу для исчисления взносов.
Заключение
Отражение выплат, не учитываемых в расходах по налогу на прибыль, требует внимательности к двум моментам: правильному выбору аналитики на 91.02 счёте (с флажком или без флажка «Принимается к НУ») и своевременному созданию документов для корректного заполнения отчётности. Соблюдение этого алгоритма позволит избежать ошибок в декларации по налогу на прибыль, форме 6-НДФЛ и РСВ.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
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