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Бесплатный вебинар: Особенности учета в строительстве и учет в 1С-2026 💼
Наталия Козак
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Как отразить в 1С материальную помощь, не учитываемую в расходах по налогу на прибыль

Отдельные выплаты сотрудникам нельзя учесть в расходах по налогу на прибыль. К ним относятся, например, некоторые виды материальной помощи: к бракосочетанию, рождению ребенка, в связи со смертью члена семьи сверх установленного лимита. Но «не учитывается в расходах» не означает, что с этих сумм не нужно платить налоги и взносы.

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Страховые взносы и НДФЛ с таких выплат начисляются в полном объёме. При этом сами страховые взносы, в отличие от суммы матпомощи, уже можно включить в состав прочих расходов и уменьшить налогооблагаемую прибыль.

В программе 1С:Бухгалтерии (БП) такая «гибридная» ситуация отражается документом «Операция, введенная вручную», а для корректного заполнения отчётности дополнительно создаются документы по учёту НДФЛ и взносов. Разберём весь алгоритм по шагам.

Шаг 1. Создаём документ «Операция»

Переходим в раздел Операции – Операции, введенные вручную, нажимаем кнопку «Создать» и выбираем вид документа «Операция».

Как отразить в 1С материальную помощь, не учитываемую в расходах по налогу на прибыль
Как отразить в 1С материальную помощь, не учитываемую в расходах по налогу на прибыль

Шаг 2. Начисление самой материальной помощи

Первая проводка фиксирует саму выплату сотруднику. Здесь важно правильно выбрать статью прочих расходов, чтобы сумма НЕ попала в налоговый учёт.

  • Дебет

    Выбираем счёт 91.02 и аналитику — статью из справочника «Прочие доходы и расходы». У этой статьи должен быть снят флажок «Принимается к налоговому учету». Именно это отключит попадание суммы в расходы по налогу на прибыль.

  • Кредит

    Выбираем счёт 73.03 и аналитику — конкретного сотрудника из справочника «Сотрудники».

Как отразить в 1С материальную помощь, не учитываемую в расходах по налогу на прибыль
Как отразить в 1С материальную помощь, не учитываемую в расходах по налогу на прибыль

Обратите внимание на колонки налогового учёта: в колонке «Сумма НУ Дт» сумма не отображается (так как расхода нет), а в колонке «Сумма НУ Кт» сумма подтягивается автоматически.

Шаг 3. Начисление страховых взносов и взносов от НС и ПЗ

Взносы с материальной помощи, в отличие от самой выплаты, учитываются в расходах. Поэтому для них выбираем другую статью прочих расходов.

  • Дебет

    Выбираем счёт 91.02 и аналитику — статью из справочника «Прочие доходы и расходы», но уже с установленным флажком «Принимается к налоговому учету». Это позволит включить сумму взносов в расходы и уменьшить налог на прибыль.

  • Кредит

    Выбираем счета учёта страховых взносов (69.09) и взносов от НС и ПЗ (69.11) с соответствующей аналитикой.

Как отразить в 1С материальную помощь, не учитываемую в расходах по налогу на прибыль
Как отразить в 1С материальную помощь, не учитываемую в расходах по налогу на прибыль

В колонках налогового учёта картина меняется местами: «Сумма НУ Дт» отображается автоматически (расход признаётся), а «Сумма НУ Кт» остаётся пустой.

Шаг 4. Начисление НДФЛ к удержанию

Третья проводка отражает начисленный подоходный налог, который впоследствии будет удержан из выплаты сотруднику.

  • Дебет

    Выбираем счёт 73.03 и аналитику — сотрудника.

  • Кредит

    Выбираем счёт учёта расчётов по НДФЛ (68.01 или используемый в вашей учётной политике) и соответствующую аналитику.

Как отразить в 1С материальную помощь, не учитываемую в расходах по налогу на прибыль

В колонке «Сумма НУ Дт» сумма подтягивается автоматически, в колонке «Сумма НУ Кт» она не отображается.

Шаг 5. Отражение в отчётности по НДФЛ

Чтобы суммы НДФЛ с материальной помощи корректно попали в формы 6-НДФЛ и справку о доходах, создаём отдельный документ.

Переходим по пути Зарплата и кадры – Все документы по НДФЛ – Создать – Операция учета НДФЛ. 

Как отразить в 1С материальную помощь, не учитываемую в расходах по налогу на прибыль
Как отразить в 1С материальную помощь, не учитываемую в расходах по налогу на прибыль
Как отразить в 1С материальную помощь, не учитываемую в расходах по налогу на прибыль

В документе заполняем три ключевые закладки:

  • «Доходы» — указываем вид дохода и сумму материальной помощи;

  • «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов» — фиксируем сумму начисленного налога;

  • «Удержано по всем ставкам» — отражаем удержание НДФЛ.

Шаг 6. Отражение в отчётности по страховым взносам

Для корректного заполнения Расчёта по страховым взносам (РСВ) создаём ещё один документ.

Переходим в раздел Зарплата и кадры – Операции учета взносов – Создать. 

Как отразить в 1С материальную помощь, не учитываемую в расходах по налогу на прибыль
Как отразить в 1С материальную помощь, не учитываемую в расходах по налогу на прибыль

Заполняем две основные закладки:

  • «Исчислено взносов» — указываем суммы по видам взносов;

  • «Сведения о доходах» — отражаем базу для исчисления взносов.

Как отразить в 1С материальную помощь, не учитываемую в расходах по налогу на прибыль

Заключение

Отражение выплат, не учитываемых в расходах по налогу на прибыль, требует внимательности к двум моментам: правильному выбору аналитики на 91.02 счёте (с флажком или без флажка «Принимается к НУ») и своевременному созданию документов для корректного заполнения отчётности. Соблюдение этого алгоритма позволит избежать ошибок в декларации по налогу на прибыль, форме 6-НДФЛ и РСВ.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

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Как отразить в 1С материальную помощь, не учитываемую в расходах по налогу на прибыль

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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