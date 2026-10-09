Как быстро создать платежные поручения поставщикам в 1С:БП: работаем с обработкой «Оплата поставщикам»

Вариант 2. Планируем оплату в счёте от поставщика

Второй способ удобен, когда поставщик прислал счёт на оплату, а самого поступления товаров или услуг ещё не было. В этом случае регистрируем счёт в базе с указанием планируемой даты оплаты.

Переходим в раздел Покупки – Счета от поставщиков, нажимаем «Создать» и заполняем поле «Оплата до».

Дата из этого поля также попадёт в обработку при формировании списка платежей.