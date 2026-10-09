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Наталия Козак
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Как быстро создать платежные поручения поставщикам в 1С:БП: работаем с обработкой «Оплата поставщикам»

Ручное создание платежных поручений — одна из самых трудоемких рутинных задач в работе бухгалтера. Когда у компании десятки поставщиков и регулярные закупки, оформлять каждую платежку вручную означает тратить часы рабочего времени и повышать риск ошибок в реквизитах.

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В 1С:Бухгалтерии 8 эта задача решается штатным инструментом — обработкой «Оплата поставщикам», которая автоматически формирует платежные поручения на основании ранее зарегистрированных документов.

Разберём, по каким документам программа может создавать платежки и как правильно организовать работу с обработкой.

По каким документам создаются платежные поручения

Обработка «Оплата поставщикам» анализирует два вида документов и формирует платежки автоматически:

  • Документы поступления товаров, работ и услуг — если в них указан срок расчётов с поставщиком;

  • Документы «Счёт от поставщика» — если в них указан срок оплаты.

Именно эти два поля — «Срок оплаты» и «Оплата до» — являются триггерами для попадания обязательства в список планируемых оплат. Если срок не указан, обработка такой документ не увидит.

Вариант 1. Планируем оплату в документе поступления

Первый способ — указать срок расчётов сразу при оформлении поступления товаров, работ или услуг.

Переходим в раздел Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД), создаём документ «Поступление (товары, накладная, УПД)» и в разделе «Расчёты» заполняем поле «Срок оплаты». 

Как быстро создать платежные поручения поставщикам в 1С:БП: работаем с обработкой «Оплата поставщикам»
Как быстро создать платежные поручения поставщикам в 1С:БП: работаем с обработкой «Оплата поставщикам»
Как быстро создать платежные поручения поставщикам в 1С:БП: работаем с обработкой «Оплата поставщикам»
Как быстро создать платежные поручения поставщикам в 1С:БП: работаем с обработкой «Оплата поставщикам»

Именно эта дата станет ориентиром для обработки при формировании списка планируемых платежей.

Вариант 2. Планируем оплату в счёте от поставщика

Второй способ удобен, когда поставщик прислал счёт на оплату, а самого поступления товаров или услуг ещё не было. В этом случае регистрируем счёт в базе с указанием планируемой даты оплаты.

Переходим в раздел Покупки – Счета от поставщиков, нажимаем «Создать» и заполняем поле «Оплата до». 

Как быстро создать платежные поручения поставщикам в 1С:БП: работаем с обработкой «Оплата поставщикам»
Как быстро создать платежные поручения поставщикам в 1С:БП: работаем с обработкой «Оплата поставщикам»

Дата из этого поля также попадёт в обработку при формировании списка платежей.

Работаем с обработкой «Оплата поставщикам»

После того как сроки оплаты зафиксированы в первичных документах, открываем саму обработку. Она собирает в единый список все планируемые оплаты, по которым могут быть автоматически созданы платежные поручения.

Переходим по пути Банк и касса – Платежные поручения, нажимаем кнопку «Оплатить» и выбираем пункт «Товары и услуги». 

Как быстро создать платежные поручения поставщикам в 1С:БП: работаем с обработкой «Оплата поставщикам»
Как быстро создать платежные поручения поставщикам в 1С:БП: работаем с обработкой «Оплата поставщикам»
Как быстро создать платежные поручения поставщикам в 1С:БП: работаем с обработкой «Оплата поставщикам»

Перед вами откроется список обязательств с разбивкой по поставщикам, суммам и датам оплаты.

Выбираем, по каким позициям создавать платежки

По умолчанию в каждой строке списка уже установлен флажок — это означает, что программа готова автоматически создать по данной позиции документ «Платёжное поручение». Если какую-то оплату проводить сейчас не нужно, просто снимите флажок напротив соответствующей строки. 

Как быстро создать платежные поручения поставщикам в 1С:БП: работаем с обработкой «Оплата поставщикам»

Это удобно, когда часть поставщиков вы планируете оплатить позже или ждёте от них документы.

Создаём и проводим платежные поручения

После того как список проверен и нужные флажки проставлены, нажимаем кнопку «Создать платежные поручения». 

Как быстро создать платежные поручения поставщикам в 1С:БП: работаем с обработкой «Оплата поставщикам»

Программа автоматически сформирует новые документы «Платёжное поручение» со всеми заполненными реквизитами поставщика, суммой и назначением платежа.

Дальнейшее поведение программы зависит от количества созданных документов:

  • Если создано несколько платежных поручений, откроется общий список всех сформированных документов. 

Как быстро создать платежные поручения поставщикам в 1С:БП: работаем с обработкой «Оплата поставщикам»

  • Вам останется открывать каждый по очереди, при необходимости корректировать реквизиты и проводить.

  • Если создано одно платежное поручение, оно сразу откроется для просмотра, редактирования и проведения. Никаких дополнительных действий не требуется.

Заключение

Обработка «Оплата поставщикам» в 1С:БП — это простой и эффективный способ автоматизировать рутину по формированию платежных поручений. Достаточно один раз приучить себя заполнять поле «Срок оплаты» в поступлениях и «Оплата до» в счетах от поставщиков — и программа сама соберёт список всех обязательств, подлежащих оплате. Это экономит время бухгалтера, снижает риск пропустить платёж и минимизирует ошибки при заполнении банковских реквизитов контрагентов.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

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Как быстро создать платежные поручения поставщикам в 1С:БП: работаем с обработкой «Оплата поставщикам»

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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