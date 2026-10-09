Как быстро создать платежные поручения поставщикам в 1С:БП: работаем с обработкой «Оплата поставщикам»

В 1С:Бухгалтерии 8 эта задача решается штатным инструментом — обработкой «Оплата поставщикам», которая автоматически формирует платежные поручения на основании ранее зарегистрированных документов.
Разберём, по каким документам программа может создавать платежки и как правильно организовать работу с обработкой.
По каким документам создаются платежные поручения
Обработка «Оплата поставщикам» анализирует два вида документов и формирует платежки автоматически:
Документы поступления товаров, работ и услуг — если в них указан срок расчётов с поставщиком;
Документы «Счёт от поставщика» — если в них указан срок оплаты.
Именно эти два поля — «Срок оплаты» и «Оплата до» — являются триггерами для попадания обязательства в список планируемых оплат. Если срок не указан, обработка такой документ не увидит.
Вариант 1. Планируем оплату в документе поступления
Первый способ — указать срок расчётов сразу при оформлении поступления товаров, работ или услуг.
Переходим в раздел Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД), создаём документ «Поступление (товары, накладная, УПД)» и в разделе «Расчёты» заполняем поле «Срок оплаты».
Именно эта дата станет ориентиром для обработки при формировании списка планируемых платежей.
Вариант 2. Планируем оплату в счёте от поставщика
Второй способ удобен, когда поставщик прислал счёт на оплату, а самого поступления товаров или услуг ещё не было. В этом случае регистрируем счёт в базе с указанием планируемой даты оплаты.
Переходим в раздел Покупки – Счета от поставщиков, нажимаем «Создать» и заполняем поле «Оплата до».
Дата из этого поля также попадёт в обработку при формировании списка платежей.
Работаем с обработкой «Оплата поставщикам»
После того как сроки оплаты зафиксированы в первичных документах, открываем саму обработку. Она собирает в единый список все планируемые оплаты, по которым могут быть автоматически созданы платежные поручения.
Переходим по пути Банк и касса – Платежные поручения, нажимаем кнопку «Оплатить» и выбираем пункт «Товары и услуги».
Перед вами откроется список обязательств с разбивкой по поставщикам, суммам и датам оплаты.
Выбираем, по каким позициям создавать платежки
По умолчанию в каждой строке списка уже установлен флажок — это означает, что программа готова автоматически создать по данной позиции документ «Платёжное поручение». Если какую-то оплату проводить сейчас не нужно, просто снимите флажок напротив соответствующей строки.
Это удобно, когда часть поставщиков вы планируете оплатить позже или ждёте от них документы.
Создаём и проводим платежные поручения
После того как список проверен и нужные флажки проставлены, нажимаем кнопку «Создать платежные поручения».
Программа автоматически сформирует новые документы «Платёжное поручение» со всеми заполненными реквизитами поставщика, суммой и назначением платежа.
Дальнейшее поведение программы зависит от количества созданных документов:
Если создано несколько платежных поручений, откроется общий список всех сформированных документов.
Вам останется открывать каждый по очереди, при необходимости корректировать реквизиты и проводить.
Если создано одно платежное поручение, оно сразу откроется для просмотра, редактирования и проведения. Никаких дополнительных действий не требуется.
Заключение
Обработка «Оплата поставщикам» в 1С:БП — это простой и эффективный способ автоматизировать рутину по формированию платежных поручений. Достаточно один раз приучить себя заполнять поле «Срок оплаты» в поступлениях и «Оплата до» в счетах от поставщиков — и программа сама соберёт список всех обязательств, подлежащих оплате. Это экономит время бухгалтера, снижает риск пропустить платёж и минимизирует ошибки при заполнении банковских реквизитов контрагентов.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
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