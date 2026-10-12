Статотчетность осенью 2026 года: новые правила Росстата, октябрьские сроки и пошаговая сдача через 1С:БП

Важно помнить: каждая точка сети работает как отдельное юридическое лицо или ИП, а значит, обязанность по сдаче отчетности лежит на вас самостоятельно. Разберемся, какие формы нужно подготовить в ближайшие дни, что изменилось в правилах и как быстро пройти все процедуры через 1С:Бухгалтерию.
Что изменилось в правилах Росстата с 15 сентября 2026 года
Основные нововведения закреплены Постановлением Правительства РФ от 07.09.2026 № 1133. Вот ключевые пункты:
Обязательная усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Теперь все статистические формы подписываются именно УКЭП и сдаются строго в электронном виде. Бумажные экземпляры и простые подписи больше не принимаются.
Расширен перечень респондентов. Отчитываться обязаны не только организации и ИП, но и плательщики налога на профессиональный доход (самозанятые), частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, ведущие частную практику. Сведения о них включаются в единый реестр, который формирует и ведет Росстат.
Новый порядок взаимодействия. Росстат получил право направлять уведомления о необходимости сдачи отчетности, квитанции о ее приеме и сообщения об ошибках через личные кабинеты респондентов в государственных информационных системах, включая цифровую платформу ведомства и портал «Госуслуги».
Уточнены полномочия руководителя. Он может лично представлять данные от имени организации или поручить это уполномоченным сотрудникам.
Как узнать, какие формы закреплены за вашим ИНН
Росстат формирует списки отчетности индивидуально для каждого юридического лица. Чтобы не пропустить «скрытый» отчет, который числится за вами, действуйте так:
войдите в личный кабинет на новой Цифровой платформе Росстата или авторизуйтесь через учетную запись организации или ИП на Госуслугах (ЕПГУ);
введите ИНН вашей организации в строке поиска индивидуального перечня.
Система выведет список бланков, закрепленных за вами в третьем квартале, и покажет точные даты сдачи — индивидуальное расписание для вашего ИНН.
Календарь статотчетности: что сдать в октябре
Сроки сгруппированы по ключевым датам. Сразу оговоримся: в программе должны быть установлены последние обновления, поскольку Росстат планово изменил бланки по кадрам и ценообразованию.
До 14 октября — таможенная статформа (ФТС)
Если организация в сентябре напрямую отгружала товары в страны ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армению, Киргизию) или ввозила продукцию оттуда, вы обязаны сдать Статистическую форму учета перемещения товаров. В 1С она находится в папке отчетов для ФТС.
До 15 октября — ежемесячный блок (крупный и средний бизнес)
Субъекты малого предпринимательства эти формы в общем порядке не сдают. В блок входят:
форма № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»;
форма № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» — обязательна, если штат превышает 15 человек;
форма № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».
До 20 октября — квартальный блок (включая малый бизнес)
Это период сдачи отчетов за июль–сентябрь. Сюда часто попадают независимые компании сети:
форма № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости» — сдают средние и крупные предприятия;
форма № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» — сдается только при попадании в выборку Росстата. Микропредприятия от нее освобождены.
Как составить и отправить статотчет в 1С:БП: пошаговая инструкция
Программа берет на себя большую часть работы: подтягивает показатели из базы и проверяет их по контрольным соотношениям. Действуйте по шагам:
Шаг 1. Откройте раздел отчетов
Перейдите в раздел «Отчеты» – «Регламентированные отчеты».
Шаг 2. Найдите папку статистики
Нажмите кнопку «Создать», перейдите на вкладку «Все» и откройте папку «Статистика».
Шаг 3. Выберите форму и период
Выберите нужную форму (например, ПМ или П-4) и отчетный период (сентябрь или 3 квартал). Нажмите «Создать».
Шаг 4. Заполните отчет
Нажмите кнопку «Заполнить» — программа автоматически подтянет данные из информационной базы: кадры, продажи, основные средства.
Шаг 5. Проверьте выгрузку
Обязательно нажмите «Проверить» – «Проверить выгрузку», чтобы программа сопоставила показатели по новым контрольным соотношениям Росстата.
Шаг 6. Отправьте отчет
Нажмите «Отправить» (через 1С-Отчетность) или «Выгрузить» (для отправки через сторонние программы).
Штрафы: сколько стоит молчание
Если форма числится за вашим ИНН, приостановка деятельности не освобождает от обязанности отчитаться. В таком случае в 1С формируется нулевой отчет — заполняется только титульный лист.
Санкции по ст. 13.19 КоАП РФ ощутимые:
впервые: от 10 000 до 20 000 рублей на ИП или должностное лицо и от 20 000 до 70 000 рублей на юридическое лицо;
повторно: на должностных лиц — до 50 000 рублей, на организации — от 100 000 до 150 000 рублей.
Чек-лист бухгалтера перед сдачей
обновите конфигурацию 1С:БП до актуального релиза, чтобы применились действующие форматы выгрузки;
проверьте вкладку «Задачи организации»;
убедитесь, что в реестре ФНС зарегистрирована машиночитаемая доверенность (МЧД) с кодом ROSSTAT_STAT_001.
Заключение
Октябрьская статистическая кампания 2026 года требует от бухгалтеров и руководителей внимания к деталям: индивидуальный перечень форм, сжатые сроки, обязательная УКЭП и обновленные бланки. Хорошая новость в том, что 1С:Бухгалтерия берет на себя рутину — заполнение показателей и проверку по контрольным соотношениям. Ваша задача — вовремя проверить перечень по ИНН, обновить программу и не пропустить даты сдачи. Тогда статотчетность пройдет без ошибок и штрафов.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
Наш канал в максе