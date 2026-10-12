Статотчетность осенью 2026 года: новые правила Росстата, октябрьские сроки и пошаговая сдача через 1С:БП

Как узнать, какие формы закреплены за вашим ИНН

Росстат формирует списки отчетности индивидуально для каждого юридического лица. Чтобы не пропустить «скрытый» отчет, который числится за вами, действуйте так:

войдите в личный кабинет на новой Цифровой платформе Росстата или авторизуйтесь через учетную запись организации или ИП на Госуслугах (ЕПГУ);

введите ИНН вашей организации в строке поиска индивидуального перечня.

Система выведет список бланков, закрепленных за вами в третьем квартале, и покажет точные даты сдачи — индивидуальное расписание для вашего ИНН.