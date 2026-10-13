Как учесть обеспечение по договору при расчете резервов по сомнительным долгам в 1С:БП

До релиза 3.0.205 в 1С:Бухгалтерии учёт обеспечения приходилось контролировать вручную, и это часто приводило к завышению резервов и, как следствие, к неоправданному уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Начиная с релиза 3.0.205 программа научилась учитывать обеспечение автоматически. Разберём, как это работает и какие настройки нужно сделать, чтобы всё считалось корректно.
Что говорит закон: когда резерв создавать не нужно
Согласно письму ФНС РФ от 15.06.2011 № ЕД-4-3/9433, задолженность не признаётся сомнительной, если обязательство должника обеспечено залогом, поручительством, банковской гарантией или иным способом, предусмотренным законом или договором. Соответственно, по таким договорам резерв по сомнительным долгам не формируется.
Это важный нюанс: если у вашей компании есть дебиторы, чьи обязательства обеспечены, резерв по ним начислять не нужно. Программа теперь умеет распознавать такие ситуации автоматически — при условии правильной настройки.
Шаг 1. Включаем формирование резервов в учётной политике
Первое, что нужно проверить — включено ли в принципе формирование резервов по сомнительным долгам в вашей базе.
Переходим по пути Главное – Налоги и отчеты, открываем раздел «Налог на прибыль» и убеждаемся, что установлен флажок «Формировать резервы по сомнительным долгам».
Без этой галочки регламентная операция закрытия месяца по расчёту резервов в принципе не будет выполняться.
Шаг 2. Активируем учёт обеспечений в функциональности
Чтобы программа «увидела» обеспечение по договорам, нужно включить соответствующий функционал.
Переходим в раздел Главное – Функциональность, открываем вкладку «Учет по договорам» и устанавливаем флажок «Учет обеспечений обязательств и платежей».
После этого в карточках договоров появятся новые поля для отражения информации об обеспечении.
Шаг 3. Настраиваем карточку договора с контрагентом
Теперь переходим непосредственно к договору, по которому предусмотрено обеспечение. Открываем карточку договора и устанавливаем флажок «По договору предусмотрено обеспечение обязательств и платежей».
Далее заполняем все необходимые реквизиты: указываем вид обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия и т. д.), кто предоставил обеспечение, в чью пользу и за кого оно предоставлено.
Именно эти данные программа будет использовать при расчёте резервов.
Шаг 4. Отражаем сумму обеспечения на счёте 008
Сведения о виде обеспечения и сторонах — это ещё не вся информация. Программа также должна «видеть» саму сумму обеспечения. Для этого вносим её ручной операцией по забалансовому счёту 008.
Важно: именно наличие суммы на счёте 008 является для программы триггером, что обязательство обеспечено и резерв по нему создавать не нужно.
Шаг 5. Выполняем регламентную операцию и проверяем результат
После того как все настройки сделаны, запускаем регламентную операцию закрытия месяца «Расчет резервов по сомнительным долгам». Программа автоматически проанализирует всю дебиторскую задолженность и по договорам с обеспечением не будет начислять резерв.
Проверить корректность расчёта можно в справке-расчёте, которая формируется по итогам операции. В ней отобразятся вид обеспечения и его сумма по соответствующим договорам.
Главное правило, которое нужно запомнить
Задолженность не считается сомнительной и резерв по ней не формируется, если выполняется хотя бы одно из условий:
в договоре указан вид обеспечения обязательств;
по договору на счёте 008 отражена сумма обеспечения.
Это означает, что программа освобождает вас от ручного контроля: достаточно один раз корректно заполнить карточку договора и внести сумму обеспечения — и дальше система сама учтёт это при каждом закрытии месяца.
Заключение
Возможность учитывать обеспечение по договорам при автоматическом расчёте резервов по сомнительным долгам — это существенное упрощение для бухгалтеров, ведущих учёт по методу начисления. Вместо того чтобы вручную отслеживать, по каким должникам есть залог или поручительство, и исключать их из расчёта, достаточно один раз правильно настроить договор и отразить сумму обеспечения на забалансовом счёте. Программа сделает всё сама, а вы получите корректный расчёт резервов и, как следствие, правильную сумму налога на прибыль без переплат.
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