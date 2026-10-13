Как учесть обеспечение по договору при расчете резервов по сомнительным долгам в 1С:БП

Что говорит закон: когда резерв создавать не нужно

Согласно письму ФНС РФ от 15.06.2011 № ЕД-4-3/9433, задолженность не признаётся сомнительной, если обязательство должника обеспечено залогом, поручительством, банковской гарантией или иным способом, предусмотренным законом или договором. Соответственно, по таким договорам резерв по сомнительным долгам не формируется.

Это важный нюанс: если у вашей компании есть дебиторы, чьи обязательства обеспечены, резерв по ним начислять не нужно. Программа теперь умеет распознавать такие ситуации автоматически — при условии правильной настройки.