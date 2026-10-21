Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Создание правила расчета премий

Начинаем с базового элемента — правила, по которому программа будет считать премию.

Перейдите в раздел «Персонал» – «Правила расчета премий».

Нажмите кнопку «Создать». В открывшемся окне выберите способ начисления: процентом от базы или фиксированной суммой. Укажите значение процента или суммы, при необходимости настройте порядок округления и добавьте условие начисления.

Условия могут быть разными: премия за общую сумму продаж, за количество проданных единиц товара, за выполнение плана. Заполните нужные данные и нажмите «Записать и закрыть».