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Наталия Козак
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Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

В этой статье мы пошагово разберем, как создать гибкую систему премирования в 1С. Вы научитесь настраивать правила расчета с разными условиями, группировать их, назначать премии сотрудникам и проверять корректность начислений через отчеты.

5 открытий

Создание правила расчета премий

Начинаем с базового элемента — правила, по которому программа будет считать премию.

Перейдите в раздел «Персонал» – «Правила расчета премий».

Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Нажмите кнопку «Создать». В открывшемся окне выберите способ начисления: процентом от базы или фиксированной суммой. Укажите значение процента или суммы, при необходимости настройте порядок округления и добавьте условие начисления.

Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Условия могут быть разными: премия за общую сумму продаж, за количество проданных единиц товара, за выполнение плана. Заполните нужные данные и нажмите «Записать и закрыть».

Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Группировка правил и настройка их взаимодействия

Если у вас несколько правил и нужно определить, как они применяются вместе, используйте группы совместного применения.

Нажмите кнопку «Создать группу совместного применения» в верхней панели. Для правил, входящих в группу, можно задать условия взаимодействия:

  • Максимум — применяется правило с наибольшим значением премии;

  • Минимум — применяется правило с наименьшим значением;

  • Сложение — все правила группы суммируются.

Группы могут быть вложенными, что позволяет создавать сложные многоуровневые системы. Для примера выберем вариант сложения премий.

Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Включаем сегменты номенклатуры для точечного премирования

Если вы хотите премировать сотрудников за продажи определенных товарных групп, включите функционал сегментов номенклатуры.

Перейдите в «Настройки» – «Еще больше возможностей» – «Общее» и установите галочку «Сегменты номенклатуры».

Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Создание правила с учетом сегментов номенклатуры

Теперь при создании нового правила появится дополнительное поле «Отбирать по сегменту номенклатуры». Выберите существующий сегмент или создайте новый.

Для создания сегмента введите наименование и подберите номенклатуру вручную, нажав кнопку «Добавить». Запишите данные и выберите созданный сегмент.

Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Нажмите «Создать» для нового правила, выберите нужный сегмент номенклатуры, предварительно нажав кнопку «Сформировать».

Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Создайте условие начисления по описанному ранее алгоритму, заполните данные и нажмите «Записать и закрыть».

Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Создание положения о премировании

Правила созданы, но чтобы они заработали, их нужно «активировать» через положение о премировании.

Перейдите в раздел «Персонал» – «Положения о премировании».

Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Создайте новый документ, укажите дату начала действия положения. Если оставить дату окончания пустой, правила будут действовать бессрочно.

В выпадающем списке выберите вариант использования положения:

  • «Индивидуальный для подразделения» — правила действуют только для выбранного подразделения;

  • «Одно для выбранных подразделений» — единые правила для нескольких подразделений;

  • «Одно для всех подразделений» — правила применяются ко всей организации.

Добавьте подразделение и правила, которые будут для него использоваться, выберите вариант применения, проведите и закройте документ.

Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Назначение премии сотрудникам

Для новых сотрудников. При оформлении приема на работу в документе «Приемы на работу сотрудников» («Персонал» – «Приемы на работу») добавьте к основному виду начисления вариант «Премия продавцам за продажи». Значение вводить не нужно — программа рассчитает его автоматически по заданным правилам.

Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Для действующих сотрудников. Если нужно добавить премию сотруднику, который уже работает, перейдите в документ «Кадровые перемещения сотрудников» («Персонал» – «Кадровые перемещения»). Создайте новый документ, выберите операцию «Изменение условий оплаты» и добавьте вид начисления премии.

Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Начисление зарплаты и премии

Создайте документ «Начисление зарплаты», нажмите кнопку «Заполнить и рассчитать». Данные о зарплате и премиях заполнятся автоматически.

Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Чтобы увидеть, как именно рассчитана сумма премии, кликните на подчеркнутое значение в колонке «Сумма» и выберите «Расшифровать значение». Сформируется отчет «Премии продавцам» с детализацией расчета.

Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Отчеты по премиям для анализа и контроля

Отчет «Премии продавцам» можно найти в разделе «Персонал» – «Все отчеты» для получения более детальных данных.

Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Выберите период, организацию, сотрудника. Если нужна более глубокая аналитика, нажмите «Настройки», переключите вид на «Расширенный», перейдите на вкладку «Структура» и установите галочку рядом с «Документ продаж». Нажмите «Закрыть и сформировать».

Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Отчет сформируется с группировкой по документам продаж. Чтобы перейти к конкретному документу, дважды кликните по строке «Расходная накладная».

Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Для просмотра всех действующих правил используйте отчет «Действующие правила расчета премий продавцам» («Персонал» – «Все отчеты»). Выберите дату и сформируйте отчет.

Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Заключение

Описанный алгоритм легко адаптировать под специфику вашей компании. Вы можете менять условия начисления, создавать сегменты номенклатуры для разных товарных групп, настраивать сложные правила взаимодействия премий. Гибкая система мотивации, встроенная прямо в учетную систему, делает процесс начисления прозрачным, автоматизированным и справедливым для каждого сотрудника.

Специалисты Бизнес Логики надеются, что данная статья вам помогла. Пишите вопросы в комментариях - будем рады ответить.

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Как настроить систему премирования по результатам продаж в 1С: от правил расчета до начисления зарплаты

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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