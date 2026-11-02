Учет прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия: от настройки номенклатуры до сдачи отчетности

Что такое прослеживаемость и какие товары под неё попадают
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108 «Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров» предприятия обязаны организовать учёт товаров, подлежащих прослеживаемости, и всех операций, связанных с их оборотом, с использованием национальной системы прослеживаемости. Это означает, что каждая партия импортного товара должна быть учтена с привязкой к регистрационному номеру партии товара — РНПТ.
Перечень конкретных товарных групп утверждён Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110.
В него входят, в частности, холодильники и морозильники, стиральные машины, мониторы и проекторы, транспортные средства специального назначения, детские коляски, определённые виды металлопроката и другие категории импортных товаров. Перечень периодически расширяется, поэтому перед приобретением новой позиции стоит свериться с актуальной редакцией документа.
Что нужно знать перед началом работы с прослеживаемыми товарами
Прежде чем проводить первую операцию с прослеживаемым товаром, бухгалтеру необходимо понимать несколько базовых вещей:
какие именно товары из вашего ассортимента входят в перечень прослеживаемых;
что такое РНПТ и откуда он берётся — регистрационный номер партии товара присваивается при ввозе товара на территорию РФ и фиксируется в таможенных документах;
в какую отчётность попадают операции с прослеживаемыми товарами — в декларацию по НДС или в отдельный Отчёт об операциях;
какие сроки установлены для сдачи отчётности по прослеживаемости;
какие коды операций применяются при разных видах хозяйственных операций.
Что нужно сделать перед приобретением прослеживаемого товара
Если предприятие планирует закупать прослеживаемый товар, подготовка начинается ещё до первой поставки.
Необходимо:
Проверить, включена ли функциональность прослеживаемости в настройках программы.
Создать карточку номенклатуры с корректными данными: страна происхождения, код ТН ВЭД, признак прослеживаемости.
Определить, в какую отчётность будут попадать операции, в зависимости от системы налогообложения организации.
Убедиться, что у ответственных сотрудников есть понимание, откуда брать РНПТ при поступлении товара.
Шаг 1. Проверяем настройки функциональности в 1С:Бухгалтерия
Первым делом необходимо убедиться, что в программе активирован механизм работы с прослеживаемыми товарами. Перейдите в раздел настроек функциональности и проверьте, установлен ли соответствующий флажок в блоке учёта товаров.
Необходимо:
Проверить, включена ли функциональность прослеживаемости в настройках программы.
Создать карточку номенклатуры с корректными данными: страна происхождения, код ТН ВЭД, признак прослеживаемости.
Определить, в какую отчётность будут попадать операции, в зависимости от системы налогообложения организации.
Убедиться, что у ответственных сотрудников есть понимание, откуда брать РНПТ при поступлении товара.
Шаг 1. Проверяем настройки функциональности в 1С:Бухгалтерия
Первым делом необходимо убедиться, что в программе активирован механизм работы с прослеживаемыми товарами. Перейдите в раздел настроек функциональности и проверьте, установлен ли соответствующий флажок в блоке учёта товаров.
Если флажок не установлен, программа не будет отображать поля для ввода РНПТ и не сформирует движения по регистрам прослеживаемости, даже если товар в перечне.
Шаг 2. Создаём и настраиваем карточку номенклатуры
Создайте новую карточку номенклатуры для прослеживаемого товара.
На этом этапе важно заполнить два ключевых поля:
Страна происхождения. Обязательно укажите страну, отличную от РФ. Именно это условие активирует функциональность прослеживаемости в карточке.
Если указать Россию, программа не предложит ввести РНПТ, и товар будет учитываться как обычный.
Признак прослеживаемости. После выбора иностранной страны происхождения взведите соответствующий флажок, подтверждающий, что товар подлежит прослеживаемости.
Номер таможенной декларации можно присвоить двумя способами: непосредственно в карточке номенклатуры
или уже в документе «Поступление товаров» при регистрации конкретной хозяйственной операции. Второй вариант удобнее, если один и тот же товар поступает по разным таможенным декларациям в разных партиях.
Если в базе отсутствует нужный код ТН ВЭД, программа позволяет подобрать его из встроенного классификатора ТН ВЭД.
Код ТН ВЭД важен, поскольку именно по нему система определяет, относится ли товар к перечню прослеживаемых и какой код операции нужно использовать в отчётности.
Шаг 3. Оформляем поступление прослеживаемого товара
При создании документа «Поступление товаров» и выборе прослеживаемой позиции номенклатуры программа автоматически отобразит специальный знак «Прослеживаемый товар» в строке табличной части.
Это сигнал бухгалтеру, что по данной позиции необходимо заполнить дополнительные данные.
При переходе в графу «Таможенная декларация или РНПТ» активируется форма для внесения данных регистрационного номера партии товара и количества единиц в партии. Здесь же отображается информация о результате проверки РНПТ сервисом ФНС — система подсказывает, корректен ли введённый номер и числится ли он в национальной системе прослеживаемости.
Шаг 4. Проверяем движения по регистрам учёта
Проведённый документ поступления формирует движения по двум ключевым регистрам:
Регистр накопления «Прослеживаемые товары»
предназначен для количественного и стоимостного учёта остатков и движений импортных товаров в разрезе каждого регистрационного номера партии товара. Именно из этого регистра программа берёт данные для формирования отчётности по прослеживаемости.
Регистр сведений «Операции с прослеживаемыми товарами»
— предназначен для классификации факта хозяйственной жизни и фиксации того, в какой именно налоговой отчётности и с каким кодом операции должно быть отражено движение конкретной партии прослеживаемого товара.
Проверка движений по этим регистрам после проведения документа — хороший способ убедиться, что операция попадёт в отчётность корректно и не затеряется при закрытии квартала.
Отражение в отчётности: два сценария
Куда именно попадут операции с прослеживаемыми товарами, зависит от системы налогообложения организации и наличия права на вычет входящего НДС.
Сценарий 1. Организация на ОСНО с правом на вычет НДС
Если организация применяет общую систему налогообложения, уплачивает НДС по общей ставке 22% и имеет право на вычет входящего НДС, приобретение прослеживаемого товара отражается в декларации по НДС за отчётный квартал. Данные попадают в Раздел 8 «Сведения из книги покупок» с обязательным заполнением специальных показателей:
показатель 210 — код количественной единицы измерения товара, используемой для прослеживаемости;
показатель 220 — количество товара, подлежащего прослеживаемости;
показатель 230 — стоимость товара, подлежащего прослеживаемости.
При таком сценарии отдельный Отчёт об операциях с прослеживаемыми товарами не сдаётся — все данные передаются через декларацию по НДС.
Сценарий 2. Организация без права на вычет НДС
Если организация не уплачивает НДС или не имеет права на вычет входящего НДС — например, применяет пониженные ставки 5% и 7%, — законодательством предусмотрено заполнение отдельного квартального «Отчёта об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости».
В этом случае запись в регистре сведений «Операции с прослеживаемыми товарами» принимает следующие значения:
ресурс «Отражение в отчётности» — значение «Отчёт об операциях»;
ресурс «Код операции» — значение 17 «Приобретение товара (в собственность)».
Именно эти реквизиты программа использует при автоматическом заполнении Отчёта об операциях, поэтому корректность записей в регистре напрямую влияет на правильность формируемой отчётности.
Сроки сдачи отчётности по прослеживаемости
Для Отчёта об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, установлены следующие сроки: документ подаётся не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Важно учитывать, что при отсутствии операций с прослеживаемыми товарами в течение квартала нулевой Отчёт не предоставляется. Основание — пункт 32 Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108.
Для декларации по НДС действуют стандартные сроки — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, с возможностью подачи в электронном виде через оператора электронного документооборота.
Типичные ошибки и как их избежать
На практике бухгалтеры чаще всего сталкиваются с тремя проблемами при учёте прослеживаемых товаров:
Не активирована функциональность прослеживаемости. Программа не отображает поля РНПТ, и товар учитывается как обычный. Решение — проверить настройки функциональности до первого поступления.
Неверно указана страна происхождения. Если в карточке номенклатуры указана Россия, признак прослеживаемости не активируется. Решение — проверить страну происхождения при создании карточки и при необходимости создать дублирующую позицию с корректными данными.
Неверно выбран сценарий отчётности. Организация на пониженных ставках НДС пытается отразить прослеживаемость в декларации по НДС вместо Отчёта об операциях. Решение — проверить настройки учёта НДС и корректность записей в регистре «Операции с прослеживаемыми товарами».
Заключение
Учёт прослеживаемых товаров в «1С:Бухгалтерия предприятия» полностью автоматизирован — при условии, что на старте правильно настроена функциональность, карточка номенклатуры и порядок отражения операций в отчётности. Программа сама отслеживает движения по каждой партии в разрезе РНПТ, формирует нужные показатели в декларации по НДС или в Отчёте об операциях и напоминает о сроках сдачи. Бухгалтеру остаётся лишь корректно заполнить первичные данные при поступлении товара и проверить движения по регистрам перед закрытием квартала.
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