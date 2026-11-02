Учет прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия: от настройки номенклатуры до сдачи отчетности

Что такое прослеживаемость и какие товары под неё попадают

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108 «Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров» предприятия обязаны организовать учёт товаров, подлежащих прослеживаемости, и всех операций, связанных с их оборотом, с использованием национальной системы прослеживаемости. Это означает, что каждая партия импортного товара должна быть учтена с привязкой к регистрационному номеру партии товара — РНПТ.

Перечень конкретных товарных групп утверждён Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110.

В него входят, в частности, холодильники и морозильники, стиральные машины, мониторы и проекторы, транспортные средства специального назначения, детские коляски, определённые виды металлопроката и другие категории импортных товаров. Перечень периодически расширяется, поэтому перед приобретением новой позиции стоит свериться с актуальной редакцией документа.