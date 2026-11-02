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Наталия Козак
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Учет прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия: от настройки номенклатуры до сдачи отчетности

Национальная система прослеживаемости товаров работает уже несколько лет, и за это время у бухгалтеров накопился достаточный опыт ее применения. Тем не менее вопросы остаются: какие товары попадают под прослеживаемость, как настроить карточку номенклатуры, где указать РНПТ, в какую отчетность попадают операции и в какие сроки ее сдавать.

4 открытия

Что такое прослеживаемость и какие товары под неё попадают

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108 «Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров» предприятия обязаны организовать учёт товаров, подлежащих прослеживаемости, и всех операций, связанных с их оборотом, с использованием национальной системы прослеживаемости. Это означает, что каждая партия импортного товара должна быть учтена с привязкой к регистрационному номеру партии товара — РНПТ.

Перечень конкретных товарных групп утверждён Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110. 

Учет прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия: от настройки номенклатуры до сдачи отчетности

В него входят, в частности, холодильники и морозильники, стиральные машины, мониторы и проекторы, транспортные средства специального назначения, детские коляски, определённые виды металлопроката и другие категории импортных товаров. Перечень периодически расширяется, поэтому перед приобретением новой позиции стоит свериться с актуальной редакцией документа.

Что нужно знать перед началом работы с прослеживаемыми товарами

Прежде чем проводить первую операцию с прослеживаемым товаром, бухгалтеру необходимо понимать несколько базовых вещей:

Учет прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия: от настройки номенклатуры до сдачи отчетности

  • какие именно товары из вашего ассортимента входят в перечень прослеживаемых;

  • что такое РНПТ и откуда он берётся — регистрационный номер партии товара присваивается при ввозе товара на территорию РФ и фиксируется в таможенных документах;

  • в какую отчётность попадают операции с прослеживаемыми товарами — в декларацию по НДС или в отдельный Отчёт об операциях;

  • какие сроки установлены для сдачи отчётности по прослеживаемости;

  • какие коды операций применяются при разных видах хозяйственных операций.

Что нужно сделать перед приобретением прослеживаемого товара

Если предприятие планирует закупать прослеживаемый товар, подготовка начинается ещё до первой поставки. 

Учет прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия: от настройки номенклатуры до сдачи отчетности

Необходимо:

  1. Проверить, включена ли функциональность прослеживаемости в настройках программы.

  2. Создать карточку номенклатуры с корректными данными: страна происхождения, код ТН ВЭД, признак прослеживаемости.

  3. Определить, в какую отчётность будут попадать операции, в зависимости от системы налогообложения организации.

  4. Убедиться, что у ответственных сотрудников есть понимание, откуда брать РНПТ при поступлении товара.

Шаг 1. Проверяем настройки функциональности в 1С:Бухгалтерия

Первым делом необходимо убедиться, что в программе активирован механизм работы с прослеживаемыми товарами. Перейдите в раздел настроек функциональности и проверьте, установлен ли соответствующий флажок в блоке учёта товаров

Учет прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия: от настройки номенклатуры до сдачи отчетности

Необходимо:

  1. Проверить, включена ли функциональность прослеживаемости в настройках программы.

  2. Создать карточку номенклатуры с корректными данными: страна происхождения, код ТН ВЭД, признак прослеживаемости.

  3. Определить, в какую отчётность будут попадать операции, в зависимости от системы налогообложения организации.

  4. Убедиться, что у ответственных сотрудников есть понимание, откуда брать РНПТ при поступлении товара.

Шаг 1. Проверяем настройки функциональности в 1С:Бухгалтерия

Первым делом необходимо убедиться, что в программе активирован механизм работы с прослеживаемыми товарами. Перейдите в раздел настроек функциональности и проверьте, установлен ли соответствующий флажок в блоке учёта товаров. 

Учет прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия: от настройки номенклатуры до сдачи отчетности
Учет прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия: от настройки номенклатуры до сдачи отчетности

Если флажок не установлен, программа не будет отображать поля для ввода РНПТ и не сформирует движения по регистрам прослеживаемости, даже если товар в перечне.

Шаг 2. Создаём и настраиваем карточку номенклатуры

Создайте новую карточку номенклатуры для прослеживаемого товара. 

Учет прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия: от настройки номенклатуры до сдачи отчетности

На этом этапе важно заполнить два ключевых поля:

  • Страна происхождения. Обязательно укажите страну, отличную от РФ. Именно это условие активирует функциональность прослеживаемости в карточке. 

Учет прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия: от настройки номенклатуры до сдачи отчетности

Если указать Россию, программа не предложит ввести РНПТ, и товар будет учитываться как обычный.
Признак прослеживаемости. После выбора иностранной страны происхождения взведите соответствующий флажок, подтверждающий, что товар подлежит прослеживаемости.

Номер таможенной декларации можно присвоить двумя способами: непосредственно в карточке номенклатуры

  • image.png

    или уже в документе «Поступление товаров» при регистрации конкретной хозяйственной операции. Второй вариант удобнее, если один и тот же товар поступает по разным таможенным декларациям в разных партиях.

    Если в базе отсутствует нужный код ТН ВЭД, программа позволяет подобрать его из встроенного классификатора ТН ВЭД. 

Учет прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия: от настройки номенклатуры до сдачи отчетности

Код ТН ВЭД важен, поскольку именно по нему система определяет, относится ли товар к перечню прослеживаемых и какой код операции нужно использовать в отчётности.

Шаг 3. Оформляем поступление прослеживаемого товара

При создании документа «Поступление товаров» и выборе прослеживаемой позиции номенклатуры программа автоматически отобразит специальный знак «Прослеживаемый товар» в строке табличной части. 

  • image.png

    Это сигнал бухгалтеру, что по данной позиции необходимо заполнить дополнительные данные.

    При переходе в графу «Таможенная декларация или РНПТ» активируется форма для внесения данных регистрационного номера партии товара и количества единиц в партии. Здесь же отображается информация о результате проверки РНПТ сервисом ФНС — система подсказывает, корректен ли введённый номер и числится ли он в национальной системе прослеживаемости.

Учет прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия: от настройки номенклатуры до сдачи отчетности

Шаг 4. Проверяем движения по регистрам учёта

Проведённый документ поступления формирует движения по двум ключевым регистрам:

  • Регистр накопления «Прослеживаемые товары»

  • image.png

    предназначен для количественного и стоимостного учёта остатков и движений импортных товаров в разрезе каждого регистрационного номера партии товара. Именно из этого регистра программа берёт данные для формирования отчётности по прослеживаемости.
    Регистр сведений «Операции с прослеживаемыми товарами» 

  • image.png

    — предназначен для классификации факта хозяйственной жизни и фиксации того, в какой именно налоговой отчётности и с каким кодом операции должно быть отражено движение конкретной партии прослеживаемого товара.

    Проверка движений по этим регистрам после проведения документа — хороший способ убедиться, что операция попадёт в отчётность корректно и не затеряется при закрытии квартала.

Отражение в отчётности: два сценария

Куда именно попадут операции с прослеживаемыми товарами, зависит от системы налогообложения организации и наличия права на вычет входящего НДС.

Сценарий 1. Организация на ОСНО с правом на вычет НДС

Если организация применяет общую систему налогообложения, уплачивает НДС по общей ставке 22% и имеет право на вычет входящего НДС, приобретение прослеживаемого товара отражается в декларации по НДС за отчётный квартал. Данные попадают в Раздел 8 «Сведения из книги покупок» с обязательным заполнением специальных показателей:

  • image.png

    показатель 210 — код количественной единицы измерения товара, используемой для прослеживаемости;

  • показатель 220 — количество товара, подлежащего прослеживаемости;

  • показатель 230 — стоимость товара, подлежащего прослеживаемости.

    • При таком сценарии отдельный Отчёт об операциях с прослеживаемыми товарами не сдаётся — все данные передаются через декларацию по НДС.

    Сценарий 2. Организация без права на вычет НДС

    Если организация не уплачивает НДС или не имеет права на вычет входящего НДС — например, применяет пониженные ставки 5% и 7%, — законодательством предусмотрено заполнение отдельного квартального «Отчёта об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости».

    Учет прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия: от настройки номенклатуры до сдачи отчетности
    Учет прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия: от настройки номенклатуры до сдачи отчетности

    В этом случае запись в регистре сведений «Операции с прослеживаемыми товарами» принимает следующие значения:

    Учет прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия: от настройки номенклатуры до сдачи отчетности

    • ресурс «Отражение в отчётности» — значение «Отчёт об операциях»;

    • ресурс «Код операции» — значение 17 «Приобретение товара (в собственность)».

    Именно эти реквизиты программа использует при автоматическом заполнении Отчёта об операциях, поэтому корректность записей в регистре напрямую влияет на правильность формируемой отчётности.

    Сроки сдачи отчётности по прослеживаемости

    Для Отчёта об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, установлены следующие сроки: документ подаётся не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Важно учитывать, что при отсутствии операций с прослеживаемыми товарами в течение квартала нулевой Отчёт не предоставляется. Основание — пункт 32 Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108.

    Для декларации по НДС действуют стандартные сроки — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, с возможностью подачи в электронном виде через оператора электронного документооборота.

    Типичные ошибки и как их избежать

    На практике бухгалтеры чаще всего сталкиваются с тремя проблемами при учёте прослеживаемых товаров:

    1. Не активирована функциональность прослеживаемости. Программа не отображает поля РНПТ, и товар учитывается как обычный. Решение — проверить настройки функциональности до первого поступления.

    2. Неверно указана страна происхождения. Если в карточке номенклатуры указана Россия, признак прослеживаемости не активируется. Решение — проверить страну происхождения при создании карточки и при необходимости создать дублирующую позицию с корректными данными.

    3. Неверно выбран сценарий отчётности. Организация на пониженных ставках НДС пытается отразить прослеживаемость в декларации по НДС вместо Отчёта об операциях. Решение — проверить настройки учёта НДС и корректность записей в регистре «Операции с прослеживаемыми товарами».

    Заключение

    Учёт прослеживаемых товаров в «1С:Бухгалтерия предприятия» полностью автоматизирован — при условии, что на старте правильно настроена функциональность, карточка номенклатуры и порядок отражения операций в отчётности. Программа сама отслеживает движения по каждой партии в разрезе РНПТ, формирует нужные показатели в декларации по НДС или в Отчёте об операциях и напоминает о сроках сдачи. Бухгалтеру остаётся лишь корректно заполнить первичные данные при поступлении товара и проверить движения по регистрам перед закрытием квартала.

    Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

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    Учет прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия: от настройки номенклатуры до сдачи отчетности

    Информации об авторе

    Наталия Козак

    Наталия Козак

    Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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    Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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